Russlands forsvarsminister: Flere militærøvelser går mot slutten

Mens Ukraina ber om å få møte Russland innen de neste 48 timene, har den russiske utenriksministeren oppfordret Putin til å fortsette diplomatiske samtaler. Samtidig sier forsvarsministeren at militærøvelser går mot slutten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu har fortalt Vladimir Putin i et møte at flere av landets militærøvelser er avsluttet og at flere er i ferd med å gå mot slutten. Det skriver Reuters.

Timer tidligere sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at han i et møte med Vladimir Putin har anbefalt å «fortsette med det diplomatiske arbeidet».

Videre skal Lavrov ha fortalt Putin at USA har lagt frem konkrete forslag for å «redusere militær risiko», men at tilbakemeldingene fra EU og NATO ikke har vært tilfredsstillende.

Ifølge NTB spurte Putin under møtet:

– Er det en mulighet for å komme til enighet med våre partnere om sentrale spørsmål, eller er det et forsøk på å trekke oss inn i en endeløs forhandlingsprosess?

– Våre muligheter er langt fra uttømt, og samtalene bør absolutt ikke fortsette i det uendelige, men jeg vil foreslå at vi fortsetter med dem, svarte Lavrov.

Får gjennomslag

Lavrov viste til at USA har åpnet for å føre samtaler om et tak på rakettutplasseringer i Europa, restriksjoner på militærøvelser og andre tillitsskapende tiltak.

Han la også vekt på at Tysklands statsminister Olaf Scholz kommer til Moskva for å ha samtaler med Putin tirsdag

Den ukrainske ambassadøren til Storbritannia har mandag gitt uttalelser som tolkes som at Ukraina er villige til å gå med på Russlands viktigste krav: Nemlig å skrinlegge planene om å søke fullt medlemskap i NATO.

Ukraina ønsker møte

Før møtet mellom Lavrov og Putin, ba Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba om å få møte med Russland og flere medlemsland i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), melder BBC.

Kuleba sier at Russland har ignorert flere forespørsler om å forklare den omfattende styrkeoppbyggingen ved grensen til Ukraina. Neste steg er å be om et møte i løpet av de neste 48 timene for å få klarhet i situasjonen, sier han ifølge BBC videre.

Han også at Russland må følge opp sine forpliktelser om militær transparens for å trappe ned spenningen og bedre alles sikkerhet.

Om russiske myndigheter går med på et slikt møte er foreløpig uklart.

Talsperson for Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, svarte nemlig ikke direkte på forespørselen fra Kuleba mandag, men gjentok at Russland står fritt til å flytte soldater rundt på sitt eget territorium.

– Jeg vil nok en gang understreke at vi snakker om russiske soldater på russisk territorium. Også i grenseområdet på Ukrainas side blir det flyttet væpnede styrker i stor skala. Det skjer også i området som grenser til utbryterregionene styrt av russiske separatister, noe som fører til en opptrapping av situasjonen, sa han, ifølge NTB.

les også Krisen i Ukraina: Onsdag kan bli skjebnedag

VENTER I SKYTTERGRAVENE: En ukrainsk soldat sitter i frontlinjen i Øst-Ukraina, der det siden 2014 har pågått kamphandlinger mot de russisk-støttede opprørerne i landet.

USA hevder en invasjon kan komme onsdag

Det hektiske diplomatiet skjer samtidig som USA, som de siste ukene har hatt en offensiv informasjonsstrategi, hevder å ha etterretning som tilsier at Russland vurderer å invadere Ukraina onsdag 16. februar.

Russland har gjentatte ganger sagt at de ikke har planer om å invadere, og en russisk diplomat omtalte lørdag de siste dagers uttalelser fra USA som hysteri.

Etter det VG er kjent med var den norske vurderingen som kom fredag kveld, der Utenriksdepartementet (UD) gikk ut og frarådet reiser til Ukraina, også preget av synet om at invasjon kan være et fullt mulig utfall.

Mandag reiser også Tysklands statsminister Olaf Scholz Ukrainas hovedstad, der han møter president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj har de siste dagene sagt offentlig at USA bidrar til å skape hysteri og unødvendig frykt ved å påstå at en invasjon kan skje når som helst.

Scholz reiser tirsdag videre til Moskva, der han skal møte Russlands president Vladimir Putin.

les også Ukrainernes spådom

Midt i krisen: Bolsonaro til Moskva

Midt oppe i det dramatiske diplomatiet som nå pågår for fulgt i Europa, reiser Brasils omstridte president Jair Bolsonaro til Russland for å møte president Putin.

Det er Putin som har invitert Bolsonaro til Moskva, og besøket ble allerede kunngjort i desember. Møtet mellom Bolsonaro og Putin skal etter planen finne sted på onsdag.

Etter besøket i Moskva reiser Bolsonaro videre til Ungarn for å møte statsminister Viktor Orban.

Bolsonaro reiser sammen med en rekke ministre og næringslivsledere. Det er også planlagt at Brasils utenriksminister og forsvarsminister skal møte sine russiske motparter, skrive NTB.

Kritikere har kalt reisen for viktig, men upassende gitt den svært spente situasjonen og risikoen for en krig i Ukraina.