PÅ VEI HJEM: Det russiske forsvarsdepartementet har fredag sendt ut bilder som dette: Av stridsvogner som har deltatt i en øvelse i Hviterussland, og som nå sendes hjem til Russland.

Krig eller fred: Slik kan Russland ta Ukraina

Opp mot 150.000 russiske soldater kan fortsatt invadere Ukraina fra fem ulike fronter. Men mildvær kan forsinke en eventuell russisk fremrykking.

Av Nilas Johnsen

Onsdag er utpekt som et skjebnedøgn for Ukraina. Vestlig etterretning peker mot følgende scenario: I løpet av natten går Russland inn i Ukraina fra én eller flere fronter.

De siste dagene har Russland sendt tydelige signaler på at de ikke vil invadere.

På mandag sa utenriksminister Sergej Lavrov at man fremdeles forsøker å finne en diplomatisk løsning, mens forsvarsminister Sergej Sjojgu signaliserte at flere av militærøvelsene som Russland har avholdt ved grensen, går mot slutten.

Russlands president Vladimir Putin sier tirsdag at «vi ønsker ikke krig i Europa». Samtidig melder regjeringen i Russland at soldatene skal tilbake til sine baser, etter å ha «fullført sine oppgaver».

– At Russland går ut slik viser at de ser på andre løsninger enn krig. Men uttalelsene er tvetydige. Er det et tiltak for å villrede eller for å berolige? Det kan være begge deler, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø

Han underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, og er ekspert på nettopp den type invasjon som Russland anklages for å planlegge.

– Russland har demonstrativt deployert for krig over tid, og det er presedens for at dette kan gå begge veier: Da Russland gikk inn i Georgia i 2008 hadde de nylig avsluttet en militærøvelse i Kaukasus, påminner Ydstebø.

Den gang gikk Russland til en begrenset invasjon, for å støtte utbrytere i Sør-Ossetia. Også da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, skjedde det etter en omstridt folkeavstemning, der det ble bedt om uavhengighet.

Tirsdag anerkjente den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina - noe som kan fremprovosere en krig.

Så dersom Russland planlegger en krig, hvordan vil en mulig invasjon fortone seg, og hvilke fronter vil da dannes?

RETUREN HAR BEGYNT: Det russiske militæret har begynt å trekke tilbake noen av styrkene som var samlet ved den hviterussiske grensen mot Ukraina.

Kamper i de pro-russiske områdene (øst):

Ydstebø mener et angrep her er lite sannsynlig som starten på en invasjon i hele Ukraina. For i deler av disse områdene har den ukrainske regjeringshæren befestet sin posisjon gjennom et nettverk av skyttergraver.

– Å trenge gjennom skyttergravene vil kunne påføre store tap. Kommer man seg gjennom, er man fortsatt langt unna andre, viktige mål. Så da finnes det andre områder der det er lettere og mer fornuftig å angripe, forklarer eksperten.

Dessuten har Russland allerede indirekte kontroll i Donetsk og Luhansk, som samlet kalles Donbass.

– Det er mer sannsynlig at angrep fra Donbass har som funksjon å binde opp ukrainske styrker, mens den reelle invasjonen finner sted et annet sted, sier Ydstebø.

UKRAINA: Markert i gult: den annekterte Krimhalvøya og de pro-russiske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

Storskala angrep fra Russland (nord)

Dette omtales som det mest sannsynlige av flere eksperter, og er det som den ukrainske regjeringen har advart mest mot.

Byen Kharkiv, som er Ukrainas nest største, anses som svært vanskelig å forsvare, og ligger nå bare noen mil fra der Russland har store styrker samlet.

– Det er en ganske direkte vei fra Russland ned til hovedstaden Kiev. Det er også mulig å se for seg en luftinnsetting til å støtte en slik fremrykking.

Går man inn i nord, kan man relativt raskt ta den østlige halvdelen av Ukraina, frem til elven Dnipr, som renner gjennom hovedstaden.

Det som taler imot et angrep herfra, er at dette er fronten der Ukraina forventer et angrep, og har forberedt seg deretter.

– Derfor kan man se for seg at det angripes andre steder først, før en hovedstyrke kommer inn fra nord.

VIL FORSVARE SEG: Ukrainske kvinner i Kharkiv får våpentrening. Det antas at byen er svært vanskelig å forsvare mot et russisk angrep.

En invasjon fra Hviterussland (vest)

Den storstilte militærøvelsen i samarbeid med Hviterussland, som ble iverksatt i forrige uke, førte til at krigsfrykten økte raskt i Vesten. Militærøvelsen fikk både større omfang, og kom tettere på den ukrainske grensen, enn forventet.

– Fra Hviterussland er man enda nærmere Kiev. Men her er det sumplandskap som er vanskelig å manøvrere i. Sovjetunionen lyktes med et omfattende angrep med stridsvogner mot tyske styrker gjennom Pripjatmyrene under andre verdenskrig, så kunnskapen har de.

GJØRMETE: Dette bildet, sendt ut av det russiske forsvarsdepartementet, viser en russisk stridsvogn som øver på kjøring langs snødekte grusveier.

Både fra nord og fra vest er det en betydelig X-faktor: Været.

I Ukraina har man sett for seg at en eventuell invasjon vil skje når det er tele i bakken. I stedet er det meldt mildvær og regn.

– Både i sumpområdene i vest og i slettelandskapet i nord, blir det gjørme som man kan sette seg fast i dersom man angriper der nå. Det vil forsinke et angrep.

– Veinettet er godt utbygd, så en eventuell invasjonsstyrke vil kunne bruke dette. Men veier kan ødelegges av forsvarende part. Og slik været er nå, kan man ikke enkelt ta seg rundt.

FLERE FRONTER: Etterretningsanalyse av russiske styrker langs grensen i desember, delt av amerikanske myndigheter.

Et bakkeangrep fra Krimhalvøya (sør)

Russland har store styrker på Krimhalvøya, og disse har også holdt øvelser de siste ukene. Men å bruke disse i et bakkeangrep, er krevende, forklare Ydstebø.

– Krim er lett å forsvare, men det er vanskelig å angripe derfra, siden det er bare to smale landstriper som forbinder Krim med fastlandet.

I så fall er det naturlig at det angrep fra Krim kombineres med et angrep fra marinen.

LANDSETTING: Russiske skip øver på landsetting på Krimhalvøya. Men dette bildet er fra april i fjor.

Bruke Svartehavsflåten (langs hele kysten)

Omtrent 30 skip fra den russiske Svartehavsflåten har igangsatt en storstilt maritim øvelse utenfor Krimhalvøya.

Tidligere denne uken kunne man se russiske ubåter på vei opp Bosporosstredet i den tyrkiske storbyen Istanbul, for å slutte seg til Svartehavsflåten.

Havnebyen Odessa anses som særlig utsatt.

– Den russiske Svartehavsflåten er suveren i forhold til den ukrainske marinen, og er blitt ytterligere forsterket. Kapasiteten er doblet med ubåter og landgangsskip, forklarer Ydstebø.

– Men en amfibielandsetting er risikabel: Inngående fartøy risikerer beskytning fra land.

PS: Selv om Ydstebø mener invasjonsmåtene nevnt over er sannsynlige hvis det blir krig, mener han fortsatt at en diplomatisk løsning et det mest sannsynlige.