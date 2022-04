Abortfamilien

Hver morgen våkner Coleman Boyd med den samme planen. Han vil stoppe det han kaller barnedrap.

Hvordan lever en familie som vil utslette abort fra hjembyen sin?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er to dager siden de fikk beskjeden.

Coleman Boyd (50) ser rundt på de tre fedrene som sitter til bords med ham hjemme i stua, langt ute på landsbygda i Mississippi.

Klokken er 05.00 og de har møttes for å be.

– I vårt hjerte og sinn så skulle vi få et barn til, sier Boyd til dem, trist, svakt smilende.

Han har tolv fra før av.

Men nå er det ikke lenger noe liv som vokser inne i magen til kona Robin (47). Diagnosen hun hadde fått etter elleve uker, heter blæremola.

Blæremola er et unormalt svangerskap med kromosomfeil. Behandlingen minner om en abort, vakuumsug.

Boyd setter seg på kne.

«Abortion is murder», står det på T-skjorten hans.

– Rør hjertene våre for disse små babyene, for de som dreper dem, for disse mødrene, for denne fordervede nasjonen som er under din vrede, ber han.

Så gjør han seg klar for å kjøre inn til Mississippis siste gjenværende abortklinikk.

Abortspørsmålet har aldri vært mer polarisert i USA enn det er nå.

Coleman og Robin Boyd er blant dem som har viet livet sitt til en kompromissløs kamp mot abort.

Hver gang de demonstrerer utenfor abortklinikken sammen med barna sine, utstyrt med plakater av døde fostre, møter de Derenda Hancock.

Hun har viet sitt liv til å stoppe dem fra å påvirke kvinner som ankommer for å ta abort.

Men hver dag må de alle dra hjem igjen.

VG tilbrakte en dag med familien Boyd:

Hva slags liv lever de mest ekstreme abortkrigerne bak aktivismen?

En gang ga Coleman Boyd penger til et vennepar som ikke hadde råd til abort.

Vi sitter i pickup’en hans på vei til abortklinikken i Mississippi-byen Jackson. Lattermild og med avvæpnende sørstatstwang forteller han om livet sitt.

– Jeg ville også den gang sagt at jeg var pro life, men jeg trodde ikke på det. Slik var min kristendom den gangen. Den betydde ingenting, sier han.

Han var ung den gangen. I dag mener han at abort, uansett tidspunkt, er drap og burde straffeforfølges som det.

Alle de tolv barna i alderen to til 19 år har navn som slutter på «ah».

Det har ikke noen spesiell begrunnelse, annet enn at de er bibelske.

I baksetet har sitter Nehemiah (15). Han er adoptert fra Kina, men har nå med samme brede sørstatsdialekt som faren – og cowboystøvler.

Ved siden ham sitter Obediah (6), han også adoptert, og Uriah (5).

Bak de tre guttene på bagasjeplanet ligger et høyttaleranlegg og store plakater med bilder av døde fostre.

Coleman Boyd vokste opp som sørstatsbaptist.

– Men jeg kjente ikke Herren. Jeg visste bare at jeg ikke ville til helvete, ler han.

På søndager møtte han opp i kirken. Når han ikke var der, var han på fest. Drikking ble til regelmessig rus. Narkotika. Han var slem og sint, forteller han.

– Livet falt fra hverandre, sier Boyd.

En dag ringte faren. Han fortalte at han skammet seg over sønnen.

– Hvor mye mer sørget ikke da Gud over min synd, han som elsker meg så mye mer enn min far? spør Boyd.

En omvendelse hadde begynt å spire. Den skjøt raskt opp. Han var blitt 20 år.

Med endret kurs for livet begynte han på medisinstudier. Han møtte Robin og de bosatte seg ute på landet i Mississippi.

Abort var fortsatt ikke blitt noe han tenkte mer over enn at han hadde registrert at Jackson hadde en abortklinikk.

I 2007 ble han en dag sittende og stirre på et vers i Bibelens Salomos ordspråk.

«Berg dem som føres til døden, hold igjen dem som vakler mot retterstedet!»

Samme dag sa han til kona at de måtte finne abortklinikken i Jackson og gjøre noe.

Info Har den amerikanske abortdebatten alltid vært så polarisert? Spoler du tilbake til 1970-tallet, vil du finne noen historiske paradokser i USAs abortdebatt, sett med dagens øyne: → Sørstatsbaptister som støttet utvidet rett til abort. → En majoritet blant de folkevalgte i det liberale brohodet New York som stemte for å kriminalisere abort. – Grunnen til at New York den gangen ikke gjeninnførte restriksjoner, var en republikansk guvernør, som la ned veto, sier Mary Ziegler, professor ved Florida State University. Hun har skrevet boken «After Roe: The Lost History of the Abortion Debate». Abortrettigheter hadde i etterkrigstiden en viss støtte, men av andre grunner enn kvinnesaken. → Frem til slutten av 1960-tallet var feminisme heller sett på som unødvendig kontroversielt for å fremme tilgang på abort – før dette snudde helt. Blant kristne var kampen mot abort primært en katolsk sak, mens protestanter og evangelikale i liten grad var engasjert. → I 1973 kom Roe vs. Wade opp for amerikansk høyesterett. Abort ble en grunnlovsfestet rettighet. Rettsavgjørelsen har siden fått mye skylden for det polariserte ordskiftet i USA. Men både republikanere og demokrater var fortsatt redde for å miste velgere om abortspørsmålet ble for politisert. → Fra 1980 begynte det religiøse høyre å slå seg sammen med republikanske presidentkandidater. De evangelikale tok eierskap til abortspørsmålet. – Ronald Reagan gikk til valg med abortforbud som en viktig del av sin valgkamp, som den første klare pro life-republikaneren. 1980 markerer derfor den store endringen i partipolitikken, sier professor Mary Ziegler ved Florida State University, som er ekspert på amerikansk aborthistorie. Abortspørsmålet som polariserende kraft begynte å finne sitt momentum: Det ble et spørsmål som kunne jage opp grunnfjellet og vippe konservative demokrater over til republikansk side. Vis mer

I 2016 vokste Coleman og Robin Boyds flokk med tre barn.

Robin og Boyds flokk. Bakerste rad fra venstre: Eliah (13), Moriah (5), Annah (15), Robin (47), Oliviah (2), Coleman (50), Aliyah (7), Uriah (5), Noah (17), Nehemiah (15). På gulvet: Judah (9), Silah (11) og Obediah (6).

Mens Robin selv var svanger, dukket det opp en høygravid, rusavhengig kvinne på akuttmottaket hvor Coleman jobber 24 timers skift som lege.

Hun hadde en liten gutt fra før og ønsket ikke å ha datteren hun nå var gravid med, forteller Robin.

Coleman sa til henne at de kunne ta hånd om barnet hun ventet.

– Jeg var den første som holdt henne. Moren ville ikke se henne, sier Robin om adoptivdatteren Moriah, som nå er fem år.

Dette var i februar 2016. I juni samme år fødte Robin sitt åttende biologiske barn.

I september ba Moriahs mor dem om å ta hånd om sønnen hennes også, et lite år eldre enn lillesøsteren.

– Vi ba over det og følte at Herren sa vi skulle ta ham inn, sier Robin.

Han fikk nytt navn, heter nå Obediah – og er adoptert sammen med lillesøsteren.

I dag forsøker de å fortsatt holde kontakt med moren. De tar begge barna med til henne på jevnlige besøk, blant annet under høytider som Thanksgiving.

– Vi ønsker å oppdra dem til å være glad i henne og respektere henne. Hun var den som fødte dem, sier Robin.

– Dette stedet dreper barn!

Fremme ved klinikken i Jackson finner Coleman Boyd raskt sitt modus. Dels utemmet, bunnløs predikantenergi, dels muskelminne og rutine.

Igjen og igjen kan hente opp de samme frasene:

«Vik fra dette fordervede stedet!»

«De gjør bare jobben sin, men det gjorde også nazistenes vakter!»

De to minste guttene, Obediah og Uriah, leker med pinner og steiner. De får timene til å gå uten hverken å klage eller mase, foran plakater med døde, angivelig aborterte fostre.

Nehemiah og storesøsteren Annah (15) sitter på avstand på fortauet og venter.

I sin hjemmeskolehverdag har de to søsknene vært med hit så lenge de kan huske.

Annah oppsøker ingen av kvinnene som ankommer, men hun tror hun ville gjort dette – demonstrert ved abortklinikker – uavhengig av hva foreldrene mener.

Hun synes likevel det er mer slitsomt å være her enn det faren synes å gjøre.

– Det tærer på, sier hun.

– Hva da?

– Den følelsesmessige byrden, svarer Annah.

Derenda Hancock er alltid her utenfor klinikken i Jackson for å ta til motmæle mot Coleman Boyd.

Den hengslete 62-åringen er kledd i dongeri. Hun er høy, tynn, har langt, blondt hår og beveger seg slepent rundt med en gylden lugg som gjerne faller ned foran det ene øyet.

Hancock er en av frontfigurene i The Pink House Defenders, en gruppe av frivillige klinikkeskorter opprettet for å stagge demonstranter og lose kvinner med abortavtaler inn.

Staggingen kan være å spille AC/DC så høyt at det overdøver Boyd og de andre demonstrantene, fysisk stille seg i veien for dem når kvinner ankommer og advare dem.

Derenda Hancock har tatt to aborter. Én da hun var i slutten av 20-årene og én i slutten av 30-årene.

– Jeg hadde tilgang på abort og hadde råd til å ta abort uten å sette meg i gjeld. Jeg skylder det til unge mennesker på en måte. De burde ha de samme rettighetene og den samme tilgjengeligheten som jeg hadde, sier hun.

Siden 2013 har Hancock kjempet en ulønnet kamp for tilgang på abort på fortauet utenfor klinikken.

Ved siden av pensjonen jobber hun deltid på en lokal biffrestaurant.

– Det er kanskje ikke det perfekte liv. Jeg burde kanskje ha jobbet mer, men du må bare balansere det som er viktig for deg med andre trivielle ting som du egentlig ikke trenger, sier hun.

Enten de vil eller ei, deler Derenda Hancock og Coleman Boyd en hverdag sammen på fortauet utenfor klinikken.

Hun fikk aldri barn selv. Det er derfor ingen barn hun har tilbrakt mer tid med enn Boyd-ungene.

– Jeg har sett dem vokse opp. I årevis har jeg snakket med dem og sett dem forandre seg. Jeg tror du kan si at de også har vokst på meg, sier hun.

Hancock og Boyd har utviklet et underlig forhold hvor kjekling og skjellsord går hånd i hånd med småprat og erting ettersom timene går på fortauet utenfor klinikken.

Iblant snakker de også med hverandre som vanlige folk, hun sittende i campingstolen, Boyd gyngende lent mot en plakat med et dødt foster, sippende på et pappbeger med kaffe.

– Du har mista det, sier Hancock da Boyd prøver å synge.

Han er blitt altfor rusten i stemmen, mener hun.

Da Boyd er ferdig med dagens demonstrering, spør han oss:

– Vil dere være med og fiske?

Hjemme i stua på Boyd-familiens gård får Coleman en tekstmelding av Hancock.

I en tidligere melding hadde han skrevet til henne at kona Robin hadde mistet barnet i magen, på halen av en tilfreds tirade om en klinikk et annet sted som var blitt lagt ned.

«Jeg gidder ikke å svare på noe av pisspreiket ditt, Coleman, men vær så snill å si til Robin at jeg virkelig er lei for å høre dette», skriver Hancock.

Robin, en vever, mild kvinne, tar hånden til brystet, som for å takke.

– Derenda er nok den eskorten som alltid har vært snille mot barna våre. Det virker som hun bryr seg. Hun og Coleman har et hat-elsk-forhold, sier hun til oss.

Hancock erkjenner at hun er blant de få klinikkeskortene som faktisk snakker med motstanderne sine. De fleste av de andre tyr stort sett til latterliggjøring.

– Jeg gjør det fordi jeg vil beholde kontakten med Robin og barna. Ved å beholde roen kan jeg fortsatt nå inn til dem, sier Hancock til VG.

Robin Boyd er ofte selv med til klinikken for å demonstrere, men i et annet toneleie enn ektemannen.

– Jeg er mer sjenert. Det er vanskeligere for meg å gå bort til en dame og blande meg i hennes ting, sier hun.

Vi spør Coleman og Robin Boyd om de noen ganger er for slemme, rett og slett – for dømmende? Er ikke Gud nådefull?

– Det kan fremstå slemt, men jeg elsker dem nok til å si sannheten. De er på vei inn der for å drepe babyen sin. Jeg tror selv at jeg elsker dem og forteller dem sannheten, sier Robin.

– Du tror ikke det kan skape skyld og skam?

– Jeg prøver ikke å få dem til å føle det slik, men jeg forstår at de kan føle det sånn, svarer hun.

Coleman mener de blir angrepet og lagt for hat av klinikkeskortene.

– Kan ikke de også føle det på akkurat samme måte som du beskriver nå?

– Ja, men de kjenner vårt hjerte. De damene som stopper, de blir ikke skreket til, de får en samtale. Vi gjør alt for å hjelpe dem.

Coleman løfter blikket, kniper det igjen og forteller hvor mye de ønsker kvinnene frelst og deres barn reddet, før han fortsetter:

– De der dødskortene ..., sier han og sikter til den rosa klinikkens eskorter, slike som Derenda Hancock.

– Men det ordet der, «dødskorte», det hjelper vel ikke akkurat på dialogen?

– Vel, de eskorterer barn til døden. Jeg har ikke noe mål om å beskrive det de gjør på en vennlig måte. Jeg vil at de skal vite at vi er glad i dem. Men jeg kommer ikke til å glatte over og si at de er snille og bare bryr seg om kvinnehelse.

Derenda Hancock mener hennes bevegelse har vært for naiv, for lenge.

– Jeg er ikke pro choice lenger, jeg er pro abortion. Ved å være politisk korrekt har vi tillatt dem å dytte oss inn i et hjørne og vinne så mye terreng. Det vi burde rope ut nå er «abort på bestilling». Vi må bli mer aggressive, sier hun.

Vi nevner demonstrasjon utenfor Høyesterett i Washington D.C. hvor abortforkjempere fra Shout Your Abortion jublende svelget abortpiller:

Kan hennes bevegelse gå for langt noen ganger?

– Absolutt ikke, vi går ikke langt nok. Jeg støtter den type handlinger. Vi har spilt dette faens spillet om å opptre respektfullt lenge nok, sier Hancock.

Det har de tapt mye på, mener hun.

– Det gjør ikke den andre siden med sine plakater av døde fostre. Og det har nå fått oss hit, på terskelen til å miste retten til abort, sier hun.

Hancock er frustrert over de store organisasjonene, spesielt Planned Parenthood, hvor abort utgjør en relativt liten andel av de totale kvinnehelsetjenestene.

Planned Parenthood-klinikken i Mississippi tilbyr ikke abort.

– De vil ikke bruke a-ordet for mye, sukker hun.

– Men vil ikke det du sier her bare øke splittelsen?

– Den høflige delen av vår bevegelse vil mene det, men de tar feil, svarer Hancock.

Akkurat nå står mer på spill enn noen gang i det amerikanske abortlandskapet.

Texas har allerede innført et forbud mot abort fra uke seks, med kreativ jus som til nå ikke har latt seg stoppe rettslig.

Forrige uke vedtok politikerne i nabostaten Oklahoma en lov som kriminaliserer abort, foruten i medisinske nødstilfeller. Denne uken ble loven signert av guvernøren, og nå vil den høyst sannsynlig føre til en rettslig batalje på føderalt nivå.

Og her i Mississippi – faktisk akkurat her ved den siste abortklinikken i Jackson, som Boyd-familien demonstrerer ved flere ganger i uken – står et enda mer avgjørende slag.

Delstaten har vedtatt et forbud mot abort etter uke 15, som i praksis utfordrer Roe vs. Wade fra 1973.

Saken har vært oppe i Høyesterett, som etter Donald Trumps presidentskap har fått et konservativt flertall, og deres avgjørelse er ventet før sommeren. Går den i favør av delstaten vil et stort antall anti-abortlover trå i kraft i konservative stater.

– Dette øyeblikket føles overraskende, selv om det også føles uunngåelig. Vi er i en situasjon hvor halvparten av delstatene kan komme til å forby abort, på tross av hvor mange som støtter abortrettigheter nasjonalt, sier Mary Ziegler, professor ved Florida State University.

Hun har skrevet boken «After Roe: The Lost History of the Abortion Debate».Ziegler.

Nå spår hun kaos og usikkerhet.

– Polariseringen finner sted helt uavhengig av Høyesterett. Folk som bryr seg om dette, kommer ikke til å slutte med det. Og de som har laget seg en karriere ut av den amerikanske abortsplittelsen, kommer ikke til å gi slipp på den, sier hun.

Slik har splittelsen vokst de siste tiårene mellom demokrater og republikanere:

Frontene på de høylytte ytterkantene blir stadig skarpere, i et mer og mer fragmentert medielandskap.

Det var disse motsetningene president Donald Trump dyrket mer enn noen annen president.

Selv stemte Coleman Boyd på Trump i 2016, men ikke i 2020.

For ham er Trump en «arrogant» mann som ga altfor mye penger til Planned Parenthood.

Det er blitt mørkt igjen.

Familien Boyds hus fylles opp av de tre andre familiene som bor på det samme stykket med inngjerdet land.

Sammen utgjør de også sin egen kirke, uten tilknytning til noe spesifikt kirkesamfunn.

I kveld er det lovsangskveld, men først mat og en kort overraskelsesfeiring av Coleman Boyds 50-årsdag.

Ungene sitter på fang, synger litt med, kan mange av sangene utenat, vandrer omkring, kommer tilbake, og sovner, mens gitaren går på rundgang og allsangen utvider seg og trekker seg sammen i den romslige stua.

Da det hele er over, begynner ungene å løpe rundt igjen. Huset tømmes litt etter litt.

Så klapper Coleman Boyd et par ganger i hendene, for å varsle barneflokken om at kvelden er over.

– Nå pakker vi sammen!

***

Noen uker senere fikk Robin Boyd vite at blæremolaen hadde vært såkalt komplett, og ikke partiell. Det unormale svangerskapet hadde derfor kun ført til vevsdannelse. Det hadde ikke vært et foster der.