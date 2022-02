KAMPKLARE: Vladimir (t.v.) og Vitalij Klitsjko (t.h.) har forsvart sine VM-titler flere ganger. Nå vil de forsvare hjemlandet. Her på en pressekonferanse i 2011.

Klitsjko-brødrene forbereder seg på krig: − Jeg vil forsvare Kiev, med våpen i hånden

Storebror Vitalij Klitsjko, som nå er borgermester i Kiev, trener på skytebaner. Lillebror Vladimir Klitsjko har vervet seg til reservehæren.

Av Yasmin Sfrintzeris

De to brødrene – som begge er tidligere verdensmestre i tungvektsboksing og dominerte sporten fra 2004 til 2015 – vil forsvare Ukraina mot eventuelle angrep fra Russland.

USA peker på onsdag som en mulig invasjonsdato. Russland kaller det hysteri, og mandag ettermiddag sa forsvarsminister Sergei Shoigu at flere av landets militærøvelser er avsluttet - og at flere er i ferd med å gå mot slutten.

Men i lys av russernes massive tilstedeværelse ved den ukrainske grensen, forbereder Vitalij Klitsjko – som nå er Kievs borgermester – seg på krig.

– Jeg vil forsvare Kiev, med våpen i hånden, sier han i et intervju med den tyske avisen Bild.

Vitalij Klitsjko vant flere mesterskap i tungvektsboksing og var verdensmester fra 1999 til 2000 og 2004 til 2012. Han har vært borgermester i Kiev siden 2014.

TRENER MED VÅPEN: Storebror Vitalij Klitsjko er borgermester i Kiev. Nå trener han med våpen for å forsvare byen sin.

– Forberedt på det verste

Klitsjko forteller at han trener hele tiden.

– Jeg trener som tidligere offiser og som sjef for territorielt forsvar, sier han og fortsetter:

– Jeg skal til en skytebane. Jeg kan skyte med nesten alle våpen.

Tanken på at Russland vil angripe Ukraina er skremmende, mener den tidligere verdensmesteren. Han håper på internasjonal hjelp:

– Vi er forberedt på det verste i Ukraina. Verden må hjelpe oss, sier han.

I intervjuet kritiserer han også Tyskland for ikke å levere våpen til Ukraina.

– Jeg krever offisielt svar fra våre partnere om hvilken side de står på. Står de på Ukrainas side, som forsvarer seg selv, eller på siden til angriperne, sier han.

VERVET SEG: Vladimir Klitsjko er klar til forsvare Ukraina og har vervet seg til reservehæren.

Vervet seg

Også lillebror og tidligere tungvektsbokser Vladimir Klitsjko vil forsvare hjemlandet. 2. februar opplyste han at har vervet seg til Ukrainas reservehær, ifølge nyhetsbyrået Reuters:

– Det er kjærligheten, det er kjærligheten for min by, mitt hjem, min familie, mine naboer, mine døtre som har ført meg hit i dag og har gjort, til at jeg har tatt initiativet og vervet med til dette territoriale forsvaret, sa han da.

Vladimir Klitsjko ble olympisk mester i tungvektsboksing i 1996 og ble etter hvert ubestridt tungvektsmester. Han tapte tittelen i 2015, og la opp to år senere.