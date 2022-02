forrige













fullskjerm neste I KYIV: To ukrainske soldater i hovedstaden fredag. 1 av 8 Foto: Emilio Morenatti / AP

Ukrainas president: − I natt vil de storme Kyiv

KYIV/OSLO (VG) Ukrainske soldater har inntatt forsvarsstilling i sentrum av hovedstaden Kyiv. I en telefonsamtale med Joe Biden advarer president Volodymyr Zelenskyj om at hovedstaden snart kan falle til russerne.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Byen har gått inn i forsvarsposisjon. Skudd og eksplosjoner ringer i noen av nabolagene som sabotørene allerede har inntatt, sier Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko.

Han legger til at det har vært flere eksplosjoner i nærheten av et varmekraftverk i hovedstaden. Flyalarmen har gått flere ganger i løpet av fredagen.

Fredag kveld kunne det høres et kraftig smell i nærheten av Maidan-plassen i sentrum av Kyiv. Det var her tusenvis av demonstranter samlet seg i 2013 og 2014, protester som førte til at en mer vestligorientert regjering fikk makten i landet.

Det er fortsatt uklart hvor mye av den ukrainske hovedstaden som er i russernes hender. I en telefonsamtale med USAs president Joe Biden advarer president Zelenskyj om at Kyiv snart kan falle, melder Sky News. Det hvite hus bekrefter at dette virkelig er en mulighet.

– I natt vil de storme Kyiv. Vi må alle forstå hva som venter oss. I kveld må vi holde ut, sier den ukrainske presidenten i en Facebook-video sent fredag kveld.

Oppstilling

Bilder viser en rekke ukrainske soldater og militære kjøretøy som har tatt oppstilling flere steder i sentrum av Kyiv, klare for å forsvare hovedstaden. Senere på dagen gikk flyalarmen og det kommer meldinger om luftangrep.

– Fienden prøver å få hovedstaden til å knele og knuse oss, sier borgermesteren.

På samme tidspunkt hevder Russland at de har tatt kontroll over hovedveien inn til Kyiv i vest, og at de har erobret Hostomel-flyplassen like utenfor hovedstaden.

Fredag kveld kommer det nye meldinger om luftangrep mot Kyiv. Klokken 19.44 melder byens ordfører at det har vært fem eksplosjoner.

Innenriksdepartementet i Ukraina ber byens befolkning om å dekke til merker på hustak for å forhindre russiske treff fra luften.

Krigføringen fortsatte utover dagen og det er meldt om hundrevis av dødsfall, blant annet fra bombingen som dundret gjennom to leilighetsbygg i Kyiv og også traff broer og skoler.

Forsvarsdepartementet hevder at de ikke kommer til å angripe sivile mål i hovedstaden, men Ukrainas president har hevdet at både militære og sivile mål allerede er rammet.

Ber innbyggerne lage eksplosiver

Siden invasjonen av landet begynte natt til torsdag, har de russiske styrkene rykket stadig nærmere Kyiv.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

FORSVARSSTILLING: To ukrainske soldater har tatt oppstilling i sentrum av hovedstaden Kyiv fredag ettermiddag.

Flere veier vestover i landet har fredag vært full av biler fylt med personer som forsøker å flykte ut av landet eller til tryggere deler av landet, ifølge Reuters.

Samtidig ber det ukrainske forsvarsdepartementet innbyggerne i Kyiv om å lage molotovcoctails for å «nøytralisere» de russiske soldatene.

Reuters melder at ukrainske tv-stasjoner nå viser instruksjoner for hvordan man kan lage slike eksplosiver.

De ber også innbyggerne om å være forsiktige og ikke forlate hjemmene sine.

En intens brann brøt ut på en bro over elva Dnipro som deler den vestlige og østlige delen av Kyiv. Rundt 200 ukrainske soldater etablerte defensive stillinger og søkte ly bak pansrede kjøretøy og senere under broen. En annen bro ble også sprengt fredag.

President: Både sivile og militære mål

De første meldingene om at russiske tropper var på vei mot hovedstaden kom rundt klokken 03 natt til fredag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters melder vitner om at de hører flere skudd i Kyiv. Et annet vitne sier til Reuters at det var en «intens skuddveksling» i en vestlig del av Kyiv.

Landets president Volodymyr Zelenskyj sier at angrepene er rettet mot både militære og sivile mål.

Like før klokken ni fredag kom meldinger om at soldatene hadde rykket inn i områdene Minsk Massif og Obolon, som ligger under ti kilometer fra bykjernen. Ifølge AFP ble det hørt skuddveksling og eksplosjoner i området.

En knapp time senere meldes det om at det er hørt skyting i nærheten av regjeringskvartalet i byen, ifølge AP.

– Fredag vil bli den tyngste dagen

Anton Gerasjenko, rådgiver i Ukrainas innenriksdepartement, uttalte fredag morgen at Russland vil bruke tanks for å innta hovedstaden, og at «de som forsvarer Kyiv» står klare med panservernmissiler som Ukraina har fått av utenlandske partnere.

– Fredag vil bli den tyngste dagen, sier han i en uttalelse.

Landets viseforsvarsminister har uttalt at han forventer at russiske styrker vil innta områdene rundt hovedstaden fredag.

BOLIGBLOKK TRUFFET: Natali Sevriukova utenfor huset sitt etter et rat akettangrep rammet Kyiv tidlig fredag morgen.

Utenriksminister Dmytro Kuleba betegner angrepene mot hovedstaden som forferdelige i en melding på Twitter. Han drar samtidig paralleller til 1941 da hovedstaden ble tatt av Nazi-Tyskland.

– Ukraina beseiret den ondskapen og vil beseire denne. Stopp Putin. Isoler Russland. Kast Russland ut av alt, skriver han.

Beredskapsetaten i Ukraina har tidligere gått ut med bilder av brann og ødeleggelser i et fleretasjes boligbygg som skal være truffet i luftangrep.

Borgermester i Kyiv Vitalij Klitsjko skriver på Twitter at tre personer ble skadet etter boligblokken ble truffet av raketter. For én av dem skal tilstanden være kritisk.