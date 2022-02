FLAMMER: Bildet av eksplosjon i Kyiv som rådgiver i innenriksdepartementet Anton Gerashchenkos har delt på Telegram.

Russisk krigsfly skal være skutt ned over Kyiv

KYIV/OSLO (VG) Flere kilder melder om eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Omkring klokken 0320 melder flere journalister om eksplosjoner i Kyiv.

Et CNN-team i Kyiv har hørt to store smell i sentrum av byen, etterfulgt av en tredje høy eksplosjon. Det skriver CNN-reporteren Natasha Bertrand på Twitter.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder om to store eksplosjoner i hovedstaden, ifølge Reuters. Også AFP melder om kraftige eksplosjoner.

Rådgiver i Ukrainas innenriksdepartement Anton Gerashchenko skriver på Telegram at et russisk krigsfly skal ha blitt skutt ned over Kyiv.

Han skriver at nødetatene er fremme.

Nederlanske BNO News melder at glødende deler falt fra himmelen etter at et ukjent objekt ble skutt ned.

Rundt klokken 03 norsk tid kom de første meldingene om at russiske tropper er på vei mot Kyiv. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Dette boligkomplekset i Kyiv skal være truffet av flyet.

Ukriansk by tatt

Guvernør Serhiy Zhyvytskiy i Sumy Oblast, fem timer øst for Kyiv, sier russiske styrker har beleiret flere byer, inkludert Konotop. Det melder avisen Kyiv Independent.

Guvernøren sier i en livestream på Facebook, gjengitt av flere ukrainske medier som Ukrayinska Pravda og Kyiv Independent, at russiske tropper beveger seg fra Sumy mot Kyiv.

Ifølge guvernøren skal russiske styrker ha satt opp kontrollposter langs motorveien mellom Konotop og Kyiv.

Saken oppdateres!