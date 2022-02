AFP: Kampene har nådd utkanten av hovedstaden

KYIV/OSLO (VG) Ukrainas president sier Russland har fortsatt med rakettangrep mot Ukraina natt til fredag. Nå skal russiske styrker ha nådd utkanten av Kyiv by.

Siden invasjonen begynte natt til torsdag, har de russiske styrkene rykket stadig nærmere hovedstaden.

Ifølge øyenvitner kan det høres skuddveksling og eksplosjoner i områdene Minsk Massif og Obolon som ligger rett nord for bykjernen, skriver nyhetsbyrået.

Meldingene kommer like før klokken 09.00 norsk tid.

Kyiv ligger om lag 200 kilometer fra grensen til Russland. Grensen til Hviterussland er imidlertid bare 100 kilometer unna.

BOLIGBLOKK TRUFFET: Natali Sevriukova utenfor huset sitt etter et rat akettangrep rammet Kyiv tidlig fredag morgen.

Omkring klokken 03.20 natt til fredag meldte også flere journalister om eksplosjoner i Kyiv. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba bekreftet dette senere på Twitter.

– Forferdelige russiske rakettangrep mot Kyiv, skriver han.

Han drar paralleller til 1941 da hovedstaden ble tatt av Nazi-Tyskland.

– Ukraina beseiret den ondskapen og vil beseire denne. Stopp Putin. Isoler Russland. Kast Russland ut av alt, skriver han.

Beredskapsetaten i Ukraina har tidligere gått ut med bilder av brann og ødeleggelser i et fleretasjes boligbygg som skal være truffet i luftangrep:

Borgermester i Kyiv Vitalij Klitsjko skriver på Twitter at tre personer ble skadet etter boligblokken ble truffet av raketter. For én av dem skal tilstanden være kritisk.

Hørte flyalarm

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland har fortsatt med rakettangrep mot Ukraina klokken 04.00 lokal tid, ifølge Reuters. Presidenten sier angrepene er rettet mot både militære og sivile mål.

Zelenskyj opplyser at russiske tropper er blitt hindret i å rykke frem fra de fleste områdene.

Fredag morgen har lokale myndigheter i Kyiv bedt alle innbyggerne om å komme seg i sikkerhet på grunn av en trussel om luftangrep.

VGs team i Kyiv melder at de kunne høre flyalarmen omkring klokken 06.15. Klokken 08.50 norsk tid hører VGs team i Kyiv eksplosjoner midt i en live-sending.

Også rundt klokken 05.26 norsk tid ble det meldt om flere eksplosjoner. Disse er ikke bekreftet.

VGs reportere i Kyiv ble nødt til å flytte seg til et bomberom etter at alarmen gikk rundt klokken 02.00–03.00 i natt. De forteller at mange har vært urolige for at russerne ville forsøke å erobre hovedstaden i løpet av natten.

Fredag vil bli den «tyngste» dagen

Anton Gerasjenko, rådgiver i Ukrainas innenriksdepartement, sier at Russland vil bruke tanks for innta Kyiv.

– Fredag vil bli den tyngste dagen, sier han i en uttalelse.

Han sier «de som forsvarer Kyiv» står klare med panservernmissiler som Ukraina har fått av utenlandske partnere.

Ukrainas viseforsvarsminister sier ifølge Reuters at russiske styrker kan ta seg inn i områder rundt Kyiv fredag.

VGs team i Kyiv måtte tilbringe natten på bomberom:

Gerasjenko skrev natt til fredag på Telegram at et russisk krigsfly skal ha blitt skutt ned over Kyiv.

Ingen andre offisielle kilder har bekreftet dette.

Ukrainsk by «tatt»

Guvernør Serhiy Zhyvytskiy i Sumy Oblast, fem timer øst for Kyiv, sier russiske styrker har beleiret flere byer, inkludert Konotop. Det melder avisen Kyiv Independent.

Guvernøren sier i en livestream på Facebook, gjengitt av flere ukrainske medier som Ukrayinska Pravda og Kyiv Independent, at russiske tropper beveger seg fra Sumy mot Kyiv.

Ifølge guvernøren skal russiske styrker ha satt opp kontrollposter langs motorveien mellom Konotop og Kyiv.

Rundt klokken 03 norsk tid kom de første meldingene om at russiske tropper er på vei mot Kyiv. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Saken oppdateres!