En ukrainer fjerner et veiskilt ved landsbyen Pysarivka, vest i Ukraina.

Fjerner veiskilt for å sinke invasjonen av Ukraina

KYIV/OSLO (VG) Sivilbefolkningen i Ukraina møter invasjonen med å lage brannbomber, diskutere hvordan malingsbomber kan stoppe tanks og ved å fjerne veiskilt.

Mens russiske styrker rykker inn Ukraina, forsøker sivilbefolkningen å finne ut hva de skal gjøre for å møte invasjonen.

Innenriksdepartementet i Ukraina ber lørdag landets innbyggere om å ta ned veiskilt som viser veien til ulike byer, for å forvirre og senke russiske invasjonsstyrker.

Et bilde publisert av New York Times viser hvordan en ukrainer fjerner et skilt til en landsby vest i landet.

Statens vegvesen i Ukraina (Ukravtodor) har publisert en lignende oppfordring på sin Facebook-side, hvor de også har lagt ut et manipulert bilde av et stativ med tre veiskilt, som i stedet for retningen til ukrainske byer alle formidler varianter av samme skjellsord.

Et manipulert bilde publisert av det ukrainske veivesenet lørdag. På skiltene står det beskjeder som løst kan oversettes til «Dra til helvete», «Også dra til helvete» og «Til Russland – dra til helvete».

På sosiale medier diskutere ukrainere ulike måter de kan yte motstand på.

Det deles oppskrifter på hvordan man kan ødelegge synslinjene til tanks og pansrede kjøretøy, enten ved å ødelegge linsene mannskapet ser ut gjennom, eller ved å bruke ballonger fylt med maling for å blokkere sikten.

Flere videoer viser også personer som stiller seg i veien for kjøretøy, eller til og med klatrer på dem, i et forsøk på å hindre dem.

Oppskrifter som denne, om hvordan du kan slå ut en tanks, deles nå mellom sivile ukrainere på sosiale medier.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov oppfordret torsdag alle som kan bære våpen til å melde seg, og BBC møtte lørdag en gruppe kvinner i Dnipro sør i Ukraina som lagde molotovcocktailer.

Molotovcocktailer er improviserte brannbomber i flasker, oppkalt etter Sovjetunionens utenriksminister Vjatsjeslav Molotov.

Offisielle Twitter-kontoer til ukrainske myndigheter deler også oppskrifter på molotovcocktailer.

Fredag skrev forsvarsministeren en appell der han blant annet ber ukrainere om å anholde mistenkelige personer.

I BAKGÅRDEN: Sivilforsvaret lager molotovcocktailer i en bakgård i Kyiv søndag.

– Fienden forsøker å endre taktikk. Russiske tropper skyter mot boligområder, sykehus og utdanningsinstitusjoner, hevder han.

Han skriver at Russland har begynt å bruke sabotasje- og rekognoseringsgrupper, etter at den store offensiven feilet.

– Våre tropper nøytraliserer dem effektivt, men vi trenger hjelp i tiden fremover.

Reznikov skriver at det nå er russere som kan sette fyr på hjem og klarlegge veien inn for styrker.

– De er fiendens øyne. Dersom du ser mistenkelige personer som setter opp merker eller ikke har en god forklaring på hvorfor de er et spesielt sted, anhold dem eller meld fra til ukrainske tropper.

PARAT: Ukrainske soldater står utenfor Kyiv lørdag.

Forsvarsministeren skriver at dersom man ser militære russiske konvoier passere bør man gripe sjansen.

– De vil bli etterfulgt av drivstofftankere. Stans dem eller brenn dem. Russiske tanks vil simpelthen stoppe, våre tropper vil sikre dem og bruke dem mot fienden.

Han henvender seg så til ukrainere som samarbeider med russerne og ber de gi seg før det er for sent.

– Ukraina vil fortsatt vinne! Ære til Ukraina! Ære til Ukrainas militære!

Bildet viser sivile ukrainere få opplæring i å håndtere våpen i Kyiv 13. februar, 11 dager før invasjonen.

Ukraina har tatt i bruk ukonvensjonelle midler i sin krigføring.

Talsperson Mykhailo Fedorov gikk lørdag kveld ut med en henvendelse til alle «digitale talenter».

– Vi bygger en IT-hær, sier han og viser til en kanal på kommunikasjonsplattformen Telegram.

– Det vil være oppgaver for alle. Vi fortsetter kampen på cyberfronten, skriver Fedorov.

Allerede har hacker-gruppen Anonymous meldt seg på ukrainsk side i konflikten.

Nettsidene til myndighetene i Russland har vært nede flere ganger siden invasjonen av Ukraina torsdag denne uken.

– Angrep pågår. Nettsiden fryser ofte, sier pressesekretæren til president Vladimir Putin til TASS.

Han bekrefter at nettsiden er under konstante cyberangrep.

Sent torsdag kveld meldte hackergruppen Anonymous på Twitter at de er involvert i en operasjon mot den russiske stat.

– Våre operasjoner angriper den russiske myndigheter. Det er uunngåelig at privat sektor også trolig vil bli berørt, skrev gruppen blant annet.