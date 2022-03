HAR USA-AVTALEN: Jonas Gahr Støre - på vei til Brussel onsdag kveld - sier at forsvarsavtalen med USA gjør at Norge ikke trenger permanente Nato-baser på norsk jord.

Støre foran Nato-toppmøtet: Derfor trenger ikke Norge allierte baser

BRUSSEL (VG) Nato-toppmøtet vil torsdag etablere nye fremskutte baser i medlemsland som grenser øst. Men Norge trenger ikke endre sin basepolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Noen kan bli urolige når Nato bygger seg opp i øst. Men det handler om å ha nok folk i disse landene til at de er trygge. Vi skal ikke ha slike baser, sier Støre til VG.

Natos stats- og regjeringssjefer ventes å bekrefte at alliansen dobler antallet fremskutte baser. Estland, Latvia, Litauen og Polen fikk sine baser i 2018.

Nå skal tilsvarende militære enheter fra flere Nato-land også etableres i Slovakia, Romania, Ungarn og Bulgaria - etter ønske fra landene selv.

Helt siden Nato ble etablert i 1949, har skiftende norske regjeringer etterlevd den norske basepolitikken: Utenlandske soldater skulle ikke permanent stasjoneres på norsk område, med mindre Norge ble angrepet eller truet med angrep.

REIST TIL BRUSSEL: Jonas Gahr Støre møter sine stats- og regjeringssjefkolleger i Nato torsdag morgen. Her før avreise fra Gardermoen onsdag kveld.

– Er norsk basepolitikk under press nå som Russland har angrepet et annet naboland militært?

– Vi har en erfaring med allierte øvelser som gjør oss trygge i Norge, at våre allierte vet hvordan det er å trene hos oss, sier Støre.

– Samarbeidsavtalen som vi inngår med USA og som forsvarsministeren vil legge fram for Stortinget, avklarer hvordan USA opptrer og trener i Norge. Den forsterker vår evne til alliert mottak, og vi setter nå av penger for å forsterke den ytterligere. Det er et godt utgangspunkt for Norge, sier Støre.

Dermed kan Norge fortsette sin linje overfor Russland langs to spor: Avskrekking og beroligelse, legger han til.

Kunne vært press

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen bekrefter dette, og sier:

– Avtalen er mer eller mindre en forutsetning for vår basepolitikk. Den legger til rette for at amerikanske styrker enkelt kan komme inn og forsterke vårt forsvar.

– Uten den avtalen ville nok presset for å ha permanente styrker på norsk jord vært enda større, legger Enoksen til.

Forsvarsavtalen med USA ble inngått av Solberg-regjeringen våren 2021, men skal i vår legges fram for Stortinget til godkjenning.

Avtalen lar USA opprette såkalte omforente områder til militære formål på fire steder: Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. Russland reagerte da sterkt mot avtalen og mente at den militariserer Norge.

NATO-GARANTI: Nato må gi en troverdig bekreftelse om trygghet til medlemslandene, sier Jonas Gahr Støre før han er til stede på sitt første toppmøte i Nato som norsk statsminister.

Demonstrere bred enighet

Sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap ) deltar Støre og Enoksen på Natos ekstraordinære toppmøte i Brussel torsdag.

– Hva er det viktigste for Norge på dette møtet?

– Det første er at Nato kan demonstrere bred enighet, og at Nato gir en troverdig bekreftelse til alle allierte om trygghet. Så er det viktig at Nato-landene kan markere støtte til Ukraina, sier statsministeren.

– Hvordan vil Nato endre seg etter Russlands angrep mot Ukraina?

– Det som har skjedd i Ukraina, har bekreftet at en allianse med demokratier er relevant og tilpasset den tiden vi lever i, og at den er i stand til å svare på slike brå endringer. Land som er så ulike, fra Tyrkia til Island, fra Norge til Portugal, klarer å finne en vei sammen.

– Nato må fortsatt gi trygghet til alle allierte. Det nedslående er at det ble nødvendig, sier Støre til VG på vei til Brussel onsdag kveld.

Tillitsskapende

Men han legger til at Nato også vil være viktig fremover som en politisk allianse, og ikke bare militært:

– Etter denne krigen, for den må ta slutt en gang, og om det kommer nye politiske vinder i Russland, da må Nato igjen ta tak i tillitsskapende tiltak, i nedrustning, og i sikkerhet for naboland i forhold til hverandre. Dette er ikke kjernen av Natos virksomhet, men heller ikke noe som Nato kan skyve til side, sier Støre.