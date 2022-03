KYIV: Hovedstaden har blitt hardt angrepet, men er fortsatt under ukrainsk kontroll. Bildet er tatt 27. mars.

Pentagon: Russland reposisjonerer styrkene rundt Kyiv

Russiske styrker har slitt stort i kampene rundt Kyiv. Nå hevder Russland at de trapper ned angrepene, men amerikanerne er skeptiske.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det russiske forsvarsdepartementet hevder i dag at de vil trappe ned krigen i Ukraina. Viseforsvarsministeren sier de vil «drastisk nedskalere» militær aktivitet rundt hovedstaden Kyiv og Tsjernihiv.

USA og Storbritannia er dog skeptiske til at det faktisk vil skje. Det samme er norske eksperter.

Ifølge Pentagon har Russland tatt små deler av de militære styrkene ut av områdene rundt Kyiv.

– Vi mener at dette er en reposisjonering, ikke en reell tilbaketrekning, og at vi alle bør være forberedt på å se etter en stor offensiv mot andre områder av Ukraina. Det betyr ikke at trusselen mot Kyiv er over, sier talsperson for Pentagon John Kirby, gjengitt av Reuters.

Britene melder i sin daglige oppdatering at Ukraina har klart å dytte russiske styrker tilbake. Men Russland utgjør fortsatt en betydelig trussel mot byen gjennom deres evne til å angripe, ifølge britisk etterretning.

Selv har ukrainske styrker meldt om motoffensiver og russisk tilbaketrekning de siste dagene.

President Volodymyr Zelenskyj sier tirsdag kveld at han kun tror på konkrete resultater.

– Vi ser ingen grunn til å stole på det visse maktpersoner som fortsetter å kjempe for vår ødeleggelse, sier Zelenskyj på Telegram.

Vil konsentrere seg om øst

Russland gikk tidligere ut og sa at de fremover til konsentrere seg om de østlige delene av Ukraina.

De vil konsentrere seg om en «fullstendig frigjøring» av Donbas-regionen øst i Ukraina.

Uttalelsen kom fra Sergej Rudskoj, sjef for generalstaben i den russiske hæren, ifølge BBC.

De to separatistkontrollerte fylkene Donetsk og Luhansk, som Russland anerkjente som uavhengige republikker før krigen, ligger i denne regionen.

En måte for Putin å redde ansikt

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har tidligere sagt til VG han tror dette kan være starten på slutten av krigen.

Men han understreker at det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner.

– Det kan være de ser konturene av en løsning der de må oppgi det egentlige målet som er å ta kontroll over hele Ukraina, og heller konsolidere i Donbas-regionen for å forhandle med det som utgangspunkt.

Diesen tror en slik løsning kan redde det han omtaler som «et minimum av ansikt for Putin».