fullskjerm neste SYNKER: Bilder fra satellittselskapet Maxar viser at skipet fredag er fylt med vann, etter at det ble truffet av ukrainske angrep dagen før. 1 av 2 Foto: Maxar via AFP

Nye satellittbilder viser ødelagt krigsskip

Nye bilder har fredag dukket opp av det russiske krigsskipet som torsdag ble ødelagt av ukrainske styrker ved byen Berdjansk.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Det russiske krigsskipet Orsk ble presentert på den russiske propagandakanalen RT dagen før på denne måten:

Dette er et unikt syn: Et russisk marine armada liggende til havn som ukrainske styrker hadde forlatt uten kamp, med fasilitetene helt intakt.

Dagen etter smalt det altså kraftig i havnen i Berdjansk og skipet stod i flammer.

Nå viser ny satellittbilder fra havnen både røyken etter angrepet – og det synkende skipet:

OKKUPERT HAVNEBY: Dette bildet fra satellittselskapet Planet Labs PBC skal vise røyk stige fra havnen ved Berdjansk, etter at et russisk skip torsdag ble angrepet og sunket i ukrainske angrep.

Skipet skulle ifølge RT transportere tropper og tungt materiell, og hadde angivelig plass til 20 stridsvogner og 40 pansrede transportkjøretøy, sammen med hundrevis av soldater.

I sin etterretningsrapport torsdag kveld skrev det britiske forsvarsdepartementet at det er sannsynlig at de ukrainske styrkene vil fortsette å angripe logistiske mål i russisk-okkuperte områder av landet – slik som de torsdag gjorde i Berdjansk.

– Dette vil tvinge det russiske militæret til å prioritere forsvar av sine forsyningslinjer, og frata dem sårt trengte nye forsyninger til sine styrker, skriver departementet.

– Dette vil svekke Russlands evne til å gjøre offensive operasjoner, og gjøre enda mer skade på allerede svak moral, fortsetter de.

fullskjerm neste RØYKFYLT STRAND: Havnen i Berdjansk sett fra en strand like ved. 1 av 2 Foto: AP

Fredag har kilder i amerikanske Pentagon meldt at russiske styrker ikke lenger ser ut til å ha full kontroll over byen Kherson sør i Ukraina, ifølge kilder i Pentagon. Det melder The New York Times fredag.

Kherson var den første store byen Russland tok kontroll over under invasjonen av Ukraina. Byen er en strategisk viktig havneby, like nordvest for Krim-halvøya.

Se video av angrepet mot skipet i Berdjansk:

Tidligere denne uken har det kommet meldinger om en ukrainsk motoffensiv flere steder, og ukrainske styrker hevdet blant annet å ha gjenerobret byen Makariv, 65 kilometer vest for Kyiv.

Onsdag skrev britisk etteretning i sin daglige oppdatering at ukrainske styrker kan omringe russiske styrker. De skrev også at det er sannsynlig at vellykkede motangrep kan forstyrre russernes forsøk på å reorganisere og fortsette offensiven.