Russerne sliter med ny offensiv mot Kyiv: − Har enorme utfordringer

Britisk etterretning mener russiske styrker omgrupperer for en ny offensiv. Men analytikere mener det kan ta uker eller måneder før russerne har nok kampkraft til en ny storoffensiv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mariupol i sør er fortsatt under kraftige angrep, mens russiske styrker sakte, men sikkert trenger lenger inn i byen.

Men i store deler av landet har russiske styrker fortsatt lite fremgang å vise til.

– De har stått i ro i nesten alle områder, så er det litt bølging frem og tilbake, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen, til VG.

– Det kommer noen meldinger om at de (russerne) har blitt slått tilbake utenfor Kyiv, og andre steder har russerne kommer litt lenger frem. Men sånn har det vært en stund, og vi tror nok at det kommer til å vare til russerne eventuelt får så mye styrker frem at de kan iverksette en større offensiv, sier Karlsen.

Så er spørsmålet når det kan skje.

Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) mener at den fastlåste stillingskrigen som nå har oppstått, kan vare i månedsvis.

Deres analyse er den mobiliseringen russerne nå gjør, tar tid, og at de på kort sikt ikke har evne til å få inn mye ny, effektiv kampkraft. At det vil ta måneder å generere fornyet kampkraft.

– Den første russiske felttoget for å invadere og erobre Ukraina kulminerer uten å nå sine mål – den blir beseiret, med andre ord, mener tankesmien.

– Med mindre det skjer noe bemerkelsesverdig for å bryte den fastlåste tilstanden som nå setter seg, vil det sannsynligvis vare i flere måneder, er ISWs nyeste analyse av situasjonen på bakken.

Om en ny offensiv: – Får se om de klarer det

Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole understreker at russerne må få samlet nok styrker før de lanserer en ny offensiv.

– De driver nå og drar sammen styrker fra hele Russland, fra Sibir, de henter styrker i Armenia, de rekrutterer leiesoldater, påpeker han.

– Ulempen med det er selvsagt at det tar lang tid og det er krevende å sette sammen disse avdelingene til større enheter som kan slåss effektivt sammen. Så må alt sikkert flyttes frem til områdene rundt Kyiv hvor russerne nå har kontroll. Og det må etterforsynes, sier Hågen Karlsen, og påpeker at de trenger enorme mengder ammunisjon og drivstoff.

– Så får vi se om de klarer det, om de klarer å koordinere dette, så de får overlegenhet, sier oberstløytnanten.

– Kan ta det uker eller måneder å få nok kampkraft til en ny storoffensiv mot Kyiv?

– Vi trodde for noen uker siden at dette ville komme mye raskere, men vi har måttet revidere den vurderingen. Nå er det sånn at ja, det kan ta uker. Jeg kan ikke utelukke at det kan skje raskere, men det kan ta uker, svarer Hågen Karlsen.

– Et annet problem er at de slåss langs hele Øst-Ukrainas grenser og i sør også. Så de har en enorm lang front og har spredt styrkene veldig utover. Et militæret prinsipp er kraftsamling, at du setter inn nok styrker på et sted til at du er sikker på at du kan vinne, og når du har tatt det, tar du neste.

– Nå har de spredt seg overalt. Så de har jo enorme utfordringer, mener Hågen Karlsen.

Ukrainsk motoffensiv ved Kyiv og i sør

Samtidig meldte ukrainske myndigheter denne uken at de hadde har tatt tilbake byen Makariv (drøyt 50 kilometer vest for Kyiv) og Moshcun (som ligger litt nordøst for Hostomel-flyplassen):

Ukrainske myndigheter hevder de også er på offensiver for å ta tilbake områder rundt Kherson, som russiske styrker tok 2. mars.

Justin Bronk, fra den britiske tankesmien Royal United Services Institute (Rusti), sier til BBC at Moskva kan tvinges til å endre taktikk. Fordi de har mislyktes i fremrykningen for å ta Ukraina.

– Så nå prøver de trekke ressursene sine tilbake og konsolidere dem og konsentrere dem om ett fremstøt av gangen – spesielt rundt Mariupol og i sør, sier Bronk til BBC.

Hvis Mariupol faller, har russiske styrker kontroll over et sammenhengende område fra Krim-halvøya til Donbas i øst.

– Det viktigste for russerne nå er å få tatt Mariupol, mener Hågensen Karlsen ved Forsvarets høgskole.

– Da får de avsluttet den operasjonen og får frigjort styrker. Så lenge de sloss, binder de opp masse styrker, påpeker Hågen Karlsen