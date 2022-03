Britisk etterretning: Omgrupperer trolig for ny offensiv

Tankesmien Institute for the Study of War mener dog den fastlåste situasjonen de russiske styrkene har havnet i, kan vare i flere måneder.

Torsdag går krigen i Ukraina inn i sin femte uke. Mariupol i sør er fortsatt under kraftige angrep, mens russiske styrker sakte, men sikkert trenger lenger inn i byen. Men i store deler av landet har russiske styrker fortsatt lite fremgang å vise til de siste ukene.

Og nordvest for Kyiv og utenfor Kherson har ukrainske styrker lansert motoffensiver.

– Slagmarken i det nordlige Ukraina forblir stort sett statisk, med russiske styrker som sannsynligvis har en periode med omgruppering før store offensive operasjoner blir gjenopptatt, skriver britisk etterretning i en morgenoppdatering onsdag.

– Russiske styrker forsøker å omringe ukrainske styrker i østlige deler av landet, mens de rykker frem fra Kharkiv i nord og Mariupol i sør, påpeker de også:

Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) mener at den fastlåste stillingskrigen som nå har oppstått, kan vare i månedsvis.

Deres analyse er den mobiliseringen russerne nå gjør, tar tid, og at de på kort sikt ikke har evne til å få inn mye ny, effektiv kampkraft. At det vil ta måneder å generere fornyet kampkraft.

– Den første russiske felttoget for å invadere og erobre Ukraina kulminerer uten å nå sine mål – den blir beseiret, med andre ord, mener tankesmien.

De påpeker at det ikke betyr at kampene og russiske angrep stopper, men beskriver mer en situasjon hvor ingen av partene kan få til dramatiske endringer i frontlinjene.

– Med mindre det skjer noe bemerkelsesverdig for å bryte den fastlåste tilstanden som nå setter seg, vil det sannsynligvis vare i flere måneder, er deres analyse av situasjonen på bakken.