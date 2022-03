Reuters: Tre eksplosjoner nær Lviv sentrum

KYIV/OSLO (VG) Kampene for kontrollen over land og by i Ukraina fortsetter. Dette har skjedd på bakken så langt i dag.

Ifølge lokale myndigheter i Lviv skal tre eksplosjoner ha skjedd nær sentrum. Det melder Reuters like før klokken 16.00 lørdag.

TV 2s reporter i Lviv vest i Ukraina melder om kraftige eksplosjoner ved byen. Bilder viser røyk nær TV-tårnet i byen.

– Fra taket av hotellet ser vi en gigantisk røyksky. Det er uklart hva målet er, men det er nær tv-tårnet i byen. Det kan være et drivstofflager, sier TV 2-reporter Kjetil Iden til tv-kanalen.

Også CNNs egen reporter John Berman så røyk stige opp bak en bakke nær Lviv lørdag ettermiddag, etter å ha hørt tre eksplosjoner.

– Det har vært tre kraftige eksplosjoner nær Lviv... Alle bør holde seg rolige og bli innendørs, skriver Igor Zinkevych ved byrådet i Lviv på Facebook, ifølge Reuters.

EKSPLOSJON: Flammer og røyk er synlig fra sentrum av Lviv lørdag ettermiddag.

Guvernør for Lviv-området, Maksym Kozytsky, skriver ifølge Reuters i et innlegg på nett, at eksplosjonene i nærheten av Lviv kom fra retning Kryvchytsy, et områder i den østlige utkanten av byen. Også han ber folket forholde seg rolige.

Gatekamper i Mariupol

Myndighetene i Ukraina melder om gatekamper i den beleirede byen Mariupol, der det fortsatt skal være 100.000 sivile.

De siste dagene er det kommet meldinger om noen tusen som har klart å komme seg ut av byen. Men fortsatt gjenstår det å evakuere 100.000, sa Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk i et TV-intervju lørdag.

Russernes angrep på den strategisk viktige havnebyen i fylket Donetsk har vært nådeløst.

– Det er ikke lenger noen by der. Det er ikke lenger noe Mariupol. Det er ikke et eneste leilighetsbygg igjen, har Tania Shvets fortalt til CNN.

Forrige uke klarte hun endelig å flykte fra Mariupol til Dnipro sammen med ektemannen Dmytro og datteren Vlada.

– De bare drepte oss. Dersom vi samlet oss i grupper for å forsøke finne vann, skjøt de bare på oss, sier Tania.

Visestatsminister Veresjtsjuk sa lørdag at sivile som vil ut av byen, må kjøre i private biler, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russiske styrker slipper angivelig ikke busser gjennom kontrollpostene.

«BARN»: Kun privatbiler får flykte fra Mariupol lørdag. På en hvit lapp festet til bilen står påskriften «barn».

Mariupols ordfører Vadym Bojtsjenko sier det pågår gatekamper i sentrum av byen. Før Russlands invasjon hadde den 400.000 innbyggere. Nå er gatebildet preget av utbombede bygninger og omfattende ødeleggelser.

Et videoklipp delt av Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov skal vise pro-russiske styrker i Mariupol som avfyrer automatgevær fra en leilighet og ut mot en park.

Lørdag møtte Ukrainas forsvarsminister Oleg Reznikov og utenriksminister Dmytro Kuleba sine amerikanske motparter i Polens hovedstad Warszawa. Også USAs president Joe Biden har snakket med ukrainerne lørdag.

Kuleba sier at han diskuterte situasjonen i Mariupol med Biden i detalj, ifølge Reuters.

PÅ FLUKT: Innbyggere fra byen Mariupol kom seg trygt til Zaporizjia i Ukraina.

Hevder å ha drept general

Forsvarsdepartementet i Ukraina hevder den russiske generalen Yakov Rezantsev er drept, ifølge BBC. Han skal ha blitt drept nært den ukrainske byen Kherson.

Kanalen skriver at dette er den syvende russiske generalen som blir drept i Ukraina.

Ukrainske medier rapporterte fredag ​​at generalen ble drept på Chornobaivka-flybasen nært Kherson, som Russland bruker som kommandopost og har blitt angrepet av Ukrainas militære flere ganger, skriver BBC.

KJEMPER TILBAKE: En mann som er med i den frivillige territorielle forsvarsstyrken til Ukraina forberedte seg på å dra til frontlinjen i Yasnohorodka utenfor Kyiv fredag.

Barrikaderer seg med trikker

I hovedstaden Kyiv har byens fysiske forsvar styrket seg markant de siste ukene. Lørdag morgen kom det klare drønn fra ukrainsk luftforsvar som slår tilbake russiske angrep mot byen.

Nå bruker også ukrainerne trikker, murblokker og stålbjelker til å barrikadere byen.

VGs reportere i Kyiv forteller at det nå fremstår som mye mer organisert enn da de var i byen for noen uker siden.

Det er ikke lenger tillatt å fotografere veisperringer, soldater eller medlemmer av de frivillige i de territoriale styrkene.

Lørdag ettermiddag melder den militære administrasjonen i byen at forsteder øst og vest for Kyiv har blitt utsatt for russiske artilleriangrep, ifølge CNN.

I en uttalelse sier Oleksandr Pavliuk, sjefen for den militære administrasjonen, at de vestlige forstedene Makariv, Bucha og Irpin er under angrep.

Samtidig hevder han at russiske styrker har inntatt forsvarsposisjoner i Bucha og i Nemishaeve.

Russland skal ha tatt over by

Ifølge administrasjonen for Kyiv-regionen skal russiske styrker ha tatt seg inn i Slavutych, den nærmeste byen til Tsjernobyl, ifølge Reuters.

Byen ligger tett inntil den hviterussiske grensen, og mange av de som arbeider ved Tsjernobyl-anlegget bor i området. Byen ble formålsbygget for å huse de evakuerte etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Fredag meldte Det internasjonale atombyrået (IAEA) at de var dypt bekymret over at det ikke hadde vært rotasjon i mannskap ved Tsjernobyl-anlegget siden 21. mars.

IAEA skriver at det skal være russiske artilleriangrep i området som gjør det umulig for de ansatte å reise til og fra Slavutych.

Guvernør Oleksandr Pavlyuk i Kyiv regionen hevder at ordføreren i Slavutych har blitt kidnappet. Ifølge avisen The Kyiv Independent skal ordføreren være løslatt igjen lørdag formiddag.

Russiske styrker har allerede erobret atomokraftverket Tsjernobyl, noe som vekker sterk bekymring i Europa. Det var atomreaktoren i Tsjernobyl som eksploderte i 1986.

Ifølge CNN pågår det demonstrasjoner mot de russiske styrkene i Slavutych etter at ordfører Yuri Fomichev ba folket ta til gatene.

– Våre forsvarere har forsvart oss uselvisk og med heltemot. Men vi har ikke like mye makt. Dessverre har vi omkomne, skal Fomichev ha skrevet på Facebook fredag.

Satelittbilder fra selskapet Maxar viser at broen Kamaryn Slavutych som går over elven Dnieper mellom Hviterussland og Ukraina nylig ble sprengt.

Det skal ha vært ukrainske styrker som sto for sabotasjen i et forsøk på å forhindre russernes videre invasjon av landet.

NÅ OG DA: En bro over elven Dnieper er lørdag sprengt.

Slår tilbake i Kharkiv

Ukrainske myndigheter hevder at deres styrker lørdag skal ha begynt arbeidet med å ta tilbake områder rundt byen Kharkiv, melder CNN.

– Vi forsvarer ikke bare våre posisjoner, vi frigjør også vårt midlertidige okkuperte land. Flere bygder er frigjort, og kamper for vårt territorium fortsetter i retning mot Rohan. Kamper fortsetter også i retning Izium og Chuhuiv, skriver lederen for fylkesadministrasjonen i Kharkiv, Oleh Syniehubov, på appen Telegram.

Russland har angrepet Kharkiv med artilleri, raketter, klasevåpen og missiler, ofte om natten, skriver The New York Times.

RØMMER: En mann henter ut det som kan berges fra en butikk etter angrep i Kharkiv fredag.

Fredag meldte nyhetsbyrået Reuters, som siterer politiet, at fire personer ble drept i et russisk artilleriangrep mot byen. Dette har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Nødetatene i Kharkiv sa onsdag forrige uke at minst 500 av innbyggerne har blitt drept siden krigens start, ifølge nyhetsbyrået. Det sanne tallet er sannsynligvis høyere, og redningsarbeidere fortsetter å grave seg gjennom ruinene, skriver The New York Times.