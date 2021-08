INNTATT: Kunduz skal være inntatt av Taliban-styrker. Her fra da afghanske sikkerhetsstyrker forsvarte byen tidligere i sommer. Foto: STRINGER / X80002

Taliban har erobret fire byer på tre dager: − Det er fullt kaos

Storbyen Kunduz nord i Afghanistan er falt, melder AFP. Kunduz er den fjerde byen Taliban har erobret på tre dager.

Av Emma Fondenes Øvrebø og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Kraftige gatekamper pågår i ulike deler av byen. Noen sikkerhetsstyrker har trukket seg tilbake i retning flyplassen, sier Amruddin Wali, et medlem av provinsrådet, til AFP.

Storbyen Kunduz nord i Afghanistan er falt, melder AFP, etter at det brøt ut kraftige kamper mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker i sentrum av byen.

Det er deres viktigste erobring siden de utenlandske styrkene begynte å trekke seg ut i mai.

Det er rundt 370.000 innbyggere i byen Kunduz, som ligger nord i Afghanistan.

– Taliban har nådd fram til byens hovedtorg, og fly bomber dem. Det er fullt kaos, sier en beboer, Abdul Aziz, på telefon.

Taliban skal ha tatt over regjeringsstyrkenes pansrede kjøretøy, våpen og militære utstyr, ifølge DPA. Byen høytstående lokale tjenestemenn søker tilflukt på flyplassen og i hærbasen, som ikke er inntatt av Taliban.

Minst 16 sivile er drept etter at en bombe gikk av i distriktet Said Karam i provinsen Paktia, ifølge et lokalt medium. Myndighetene har ikke bekreftet dette.

Samtidig opplyses det at Sar-e-Pul er falt. Lokale myndigheter i Sar-e-Pul, som er hovedstad i provinsen av samme navn, sier at Taliban har overtatt alle viktige bygninger, og at myndighetene har forskanset seg i en militærleir som nå er beleiret av Taliban.

– Kraftige gatekamper pågår i ulike deler av byen. Noen sikkerhetsstyrker har trukket seg tilbake i retning flyplassen, sier Amruddin Wali, et medlem av provinsrådet, til AFP.

Det er også harde kamper ved Herat i vest og Kandahar og Lashkar Gah i sør.

Taliban-opprørerne har erobret Kunduz to ganger tidligere, men de hadde kontroll i en kort periode. Forrige gang dette skjedde var i 2016.

Klikk for å aktivere kartet

Krisen i Afghanistan * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De siste utenlandske soldatene skal være ute innen september. * Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og beleiret flere provinshovedsteder. Opprørerne har også tatt kontroll over grenseoverganger til naboland. * Tidligere i uken rykket Taliban inn i Lashkar Gah, hovedstaden i Helmand-provinsen. Denne helgen har ytterligere fire provinshovedsteder falt. (NTB) Vis mer

Taliban har tatt kontroll over store deler av Afghanistan siden USA og Nato trakk sine styrker ut.

De tok sin andre provinshovedstad på to dager da de lørdag inntok Sheberghan i Jawzjan-provinsen i det nordlige Afghanistan. Fredag erobret de Zaranj i Nimroz.

Rådsmedlem i provinsen Bismillah Sahil sier at Taliban har overtatt viktige offentlige bygninger som guvernørens kontor, politikammeret og fengselet i Sheberghan.

Videoer i sosiale medier viser fanger som rømmer fra fengselet, hjulpet av Taliban-krigere. Både kriminelle og Taliban-fanger fikk gå.

Afghansk pilot drept

En pilot fra det afghanske luftforsvaret ble drept i et bombeangrep i Kabul lørdag, ifølge Reuters. Taliban har påtatt seg skylden.

Fem sivile ble såret i angrepet, som skjedde da en bombe som hadde blitt festet til kjøretøyet deres, gikk av.

Piloten hadde jobbet i det afghanske forsvaret i fire år.

Regjeringens mediesjef drept

Sjefen for den afghanske regjeringens mediesenter ble drept i et angrep i Kabul fredag.

Taliban var raskt ute med en medieuttalelse om at det var de som sto bak handlingen som angivelig ble utført av en «hellig kriger».

– Nok en gang har brutale terrorister begått en feig handling og tatt livet av en patriotisk afghansk borger, sier innenriksdepartementets talsmann Mirwais Stanikzai.

Tirsdag kveld gikk en bil fullpakket av eksplosiver i lufta i Kabul.

Bombeangrepet, rettet mot Afghanistans forsvarsminister, kostet åtte mennesker livet, ifølge myndighetene i landet. Den fungerende ministeren var ikke blant dem.

ÅTTE DREPT: Afghansk sikkerhetspersonell undersøker en ødelagt bygning etter et bombeangrep i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP

Vil hente hjem ansatte

Utenriksdepartementet (UD) oppfordrer alle norske statsborgere til å forlate Afghanistan. Departementet har ikke full oversikt over hvor mange nordmenn som er i Afghanistan.

Fredag meldte Berlingske at Danmark vil hente hjem lokalt ansatte i Afghanistan som nå føler seg truet av Talibans framrykking. Dermed ligger det an til at Danmark vil følge samme spor som USA og Storbritannia.

– Vi er klar til på svært kort varsel å evakuere truede, lokalt ansatte, og flytte saksbehandlingen fra Afghanistan til Danmark, sier utenriksminister Jeppe Kofod.