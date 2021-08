INNTATT: Kunduz skal være inntatt av Taliban-styrker. Her fra da afghanske sikkerhetsstyrker forsvarte byen tidligere i sommer. Foto: STRINGER / X80002

Kraftige kamper i afghansk by: − Det er fullt kaos

Kraftige kamper har brutt ut mellom afghanske regjeringsstyrker og Taliban i sentrum av storbyen Kunduz, opplyser lokale myndigheter.

Av Emma Fondenes Øvrebø og NTB

– Kraftige gatekamper pågår i ulike deler av byen. Noen sikkerhetsstyrker har trukket seg tilbake i retning flyplassen, sier Amruddin Wali, et medlem av provinsrådet, til AFP.

Det er rundt 370.000 innbyggere i byen Kunduz, som ligger nord i Afghanistan.

– Taliban har nådd fram til byens hovedtorg, og fly bomber dem. Det er fullt kaos, sier en beboer, Abdul Aziz, på telefon.

Samtidig opplyses det at Sar-e-Pul er falt. Lokale myndigheter i Sar-e-Pul, som er hovedstad i provinsen av samme navn, sier at Taliban har overtatt alle viktige bygninger, og at myndighetene har forskanset seg i en militærleir som nå er beleiret av Taliban.

Taliban har tatt kontroll over store deler av Afghanistan siden USA og Nato trakk sine styrker ut.

De tok sin andre provinshovedstad på to dager da de lørdag inntok Sheberghan i Jawzjan-provinsen i det nordlige Afghanistan. Fredag erobret de Zaranj i Nimroz.

Rådsmedlem i provinsen Bismillah Sahil sier at Taliban har overtatt viktige offentlige bygninger som guvernørens kontor, politikammeret og fengselet i Sheberghan.

Videoer i sosiale medier viser fanger som rømmer fra fengselet, hjulpet av Taliban-krigere. Både kriminelle og Taliban-fanger fikk gå.

Afghansk pilot drept

En pilot fra det afghanske luftforsvaret ble drept i et bombeangrep i Kabul lørdag, ifølge Reuters. Taliban har påtatt seg skylden.

Fem sivile ble såret i angrepet, som skjedde da en bombe som hadde blitt festet til kjøretøyet deres, gikk av.

Piloten hadde jobbet i det afghanske forsvaret i fire år.

Regjeringens mediesjef drept

Sjefen for den afghanske regjeringens mediesenter ble drept i et angrep i Kabul fredag.

Taliban var raskt ute med en medieuttalelse om at det var de som sto bak handlingen som angivelig ble utført av en «hellig kriger».

– Nok en gang har brutale terrorister begått en feig handling og tatt livet av en patriotisk afghansk borger, sier innenriksdepartementets talsmann Mirwais Stanikzai.

Tirsdag kveld gikk en bil fullpakket av eksplosiver i lufta i Kabul.

Bombeangrepet, rettet mot Afghanistans forsvarsminister, kostet åtte mennesker livet, ifølge myndighetene i landet. Den fungerende ministeren var ikke blant dem.

ÅTTE DREPT: Afghansk sikkerhetspersonell undersøker en ødelagt bygning etter et bombeangrep i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP

Vil hente hjem ansatte

Utenriksdepartementet (UD) oppfordrer alle norske statsborgere til å forlate Afghanistan. Departementet har ikke full oversikt over hvor mange nordmenn som er i Afghanistan.

Fredag meldte Berlingske at Danmark vil hente hjem lokalt ansatte i Afghanistan som nå føler seg truet av Talibans framrykking. Dermed ligger det an til at Danmark vil følge samme spor som USA og Storbritannia.

– Vi er klar til på svært kort varsel å evakuere truede, lokalt ansatte, og flytte saksbehandlingen fra Afghanistan til Danmark, sier utenriksminister Jeppe Kofod.