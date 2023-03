SKAPER HODEBRY: Et sylinderformet objekt i dansk økonomisk sone av Østersjøen.

Skal hente opp mystisk gjenstand ved Nord Stream 2

Et ukjent objekt ved den eksplosjonsrammede gassrørledningen i Østersjøen har fått spekulasjonene til å svirre. Nå vil danske myndigheter undersøke sylinderen nærmere.

Sist uke fortalte danske myndigheter at det var observert et mindre objekt i umiddelbar nærhet til Nord Stream 2-rørledningen i Østersjøen.

– Vurderingene fra våre myndigheter er at det ikke umiddelbart er noen sikkerhetsrisiko og dermed heller ikke fare for menneskeliv og skipstrafikk, kommenterte statsminister Lars løkke Rasmussen forrige uke.

Nå deler det danske energidepartementet et bilde av det mystiske objektet - som er 40 centimeter i høyden og 10 centimeter i diameter.

Nå skal objektet hentes opp med hjelp fra det danske Forsvaret, ifølge en pressemelding.

VIL TIL BUNNS: Statsminister i Danmark, Lars Løkke Rasmussen vil komme til bunns i hva den sylinderformede gjenstanden er.

Det er fortsatt uvisst hvem som står bak eksplosjonene av på Nord Stream 2-rørledningen i fjor – men teoriene florerer.

Nato betegnet det som «sabotasje», og vestlige land var tidlig ute med å legge skylden på Russland, for å ha utført en falskt-flagg -operasjon. falskt-flagg -operasjon. Hendelse eller aksjon som er hemmelig iverksatt av andre enn de tilsynelatende ansvarlige (NAOB).

Tyskland, Danmark og Sverige etterforsker sprengningen, men har foreløpig ikke konkludert.

Russland har på sin side avfeid anklagene. I FNs sikkerhetsråd har de vist til en artikkel av den omstridte journalisten Seymour Hersh som hevder at USA stod bak sabotasjen med god hjelp fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

En amerikansk etterretningsrapport offentliggjort av The New York Times antyder at en pro-ukrainsk gruppe står bak.

Les på faktisk.no: Flere feil om norsk innblanding

EKSPLOSIV: Russlands president Vladimir Putin hevder det er gjort funn av eksplosiver ved Nord Stream 2.

Russlands president Vladimir Putin hevdet i forrige uke at det russiske gasselskapet Gazprom hadde funnet beviser for at det befinner seg en sprengladning på rørledningen.

Det er ikke kjent om han viser til samme gjenstand som danske myndigheter har offentliggjort bilde av.

Danske myndigheter gjentar torsdag forsikringen om at gjenstanden «ikke umiddelbart utgjør en sikkerhetsrisiko».

De foreslår at det kan være et maritimt røykbluss, men fastslår ingenting før det er gjort nærmere undersøkelser.

26. og 27. september i fjor ble det totalt konstatert fire lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2.

To av lekkasjene oppstod i dansk økonomisk sone. Russland har krevd å få ta del i den danske etterforskningen, noe Danmark har avvist.