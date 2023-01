DREPT: Tove ble meldt savnet 16. oktober i fjor. To og en halv uke senere ble hun funnet død utenfor Vetlanda.

Sveriges Radio: Tove (21) ble drept hjemme hos mistenkt kvinne

Da Tove ble funnet død i et skogholt utenfor Vetlanda i november, startet det svenske politiet drapsetterforskning. Nå sier aktor at 21-åringen ble drept hjemme hos en av de mistenkte.

Det skriver Sveriges Radio.

– Det har vært vår hovedhypotese helt siden etterforskningen startet, sier aktor Adam Rullman.

Savnet i over to uker

En stor og intens leteaksjon ble iverksatt da 21 år gamle Tove forsvant natt til 16. oktober i fjor.

Kort tid etter ble to jevnaldrende kvinner pågrepet og mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Etter at Tove ble funnet død i et skogholt utenfor Vetlanda 2. november, startet politiet drapsetterforskning.

Nå sier altså aktor at 21-åringen befant seg i leiligheten til en av de mistenkte kvinnene natten hun forsvant, og at det var her hun ble drept.

– Vi har fått mer klarhet i hva som skjedde, sier Rullman.

Fortalte om krangel

Ifølge svenske medier skal en av kvinnene ha fortalt til vennene sine at hun og Tove hadde kranglet i forkant av forsvinningen, men ordnet opp.

Expressen har også tidligere skrevet at politiet har etterforsket spor som viste at Toves telefon befant seg i en av de siktedes leilighet.

Naboer skal ha hørt lyder fra leiligheten på det samme tidspunktet, ifølge avisen.