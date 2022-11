USAs president Joe Biden erklærte i forrige måned at risikoen for bruk av atomvåpen er på det høyeste nivået siden Cuba-krisen i 1962.

CIA-sjefen advarte sin russiske motpart om utplassering av atomvåpen

CIA-direktør Bill Burns møtte mandag sin russiske kollega i Ankara i Tyrkia for å advare om konsekvensene dersom Russland skulle utplassere atomvåpen i Ukraina.

NTB

Det opplyste en anonym tjenestemann i Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd.

Tjenestemannen sa samtidig at Burns og Sergej Narysjkin, den mektige sjefen for den russiske utenlandsetterretningen, ikke skulle diskutere en mulig løsning på Ukraina-krigen.

Det var også forventet at Burns skulle ta opp sakene til Brittney Griner og Paul Whelan. De to amerikanerne sitter fengslet i Russland. Biden-administrasjonen har i lengre tid presset på for å få de to løslatt i en fangeutveksling.

Høyeste nivå på 60 år

Den amerikanske tjenestemannen opplyste at ukrainske myndigheter ble orientert i forkant av Burns' reise til Tyrkia. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa mandag at han verken kunne bekrefte eller avkrefte rapporter om samtaler mellom USA og Russland i Tyrkia.

Biden erklærte i forrige måned at risikoen for bruk av atomvåpen er på det høyeste nivået siden Cubakrisen i 1962.

Amerikanske tjenestemenn har i flere måneder advart om at Russland kan komme til å bruke masseødeleggelsesvåpen i Ukraina, men Biden-administrasjonen har gjentatte ganger sagt at ingenting tyder på at det vil skje.

Ingen endring

Mandag understreket tjenestemannen at det ikke har vært noen endring i vurderingene fra amerikansk etterretning. Han ønsket heller ikke å gi detaljer om tidspunktet for beslutningen om å sende Burns til Ankara.

Møtet ble på forhånd bekreftet av Russland, som sa at det var USA som tok initiativ til møtet, ifølge The New York Times.

Burns-Narysjkin-møtet markerte det høyeste nivået for samtaler mellom amerikanske og russiske tjenestemenn siden Russland invaderte Ukraina i februar.