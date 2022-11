HAR TROEN: Nancy uttalte på CNNs talkshow «State of the Unionen» søndag at Demokratene fortsatt har en sjanse til å vinne flertall i Representantens hus.

Pelosi om valget til Representantenes hus: − Vi har en sjanse til å vinne

Republikanerne har et solid forsprang i valget til Representantenes hus, men speaker Pelosi tror fortsatt på full demokratisk kontroll over Kongressen. – Ikke ren ønsketenkning, sier USA-ekspert.

Etter at Demokratene sikret et knapt flertall i Senatet med seire i Arizona og Nevada er oppmerksomheten flyttet til kampen om kontrollen over Representantenes hus.

– Vi tror fortsatt vi har en sjanse til å vinne dette, sa speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi (D) da hun gjestet CNNs talkshow «State of the Union» søndag.

Prognoser fra CNN og ABC gir derimot overveiende sannsynlighet for at Republikanerne vinner flertall i Representantenes hus.

Prognoser fra CNN og ABC tyder på at Republikanerne har vunnet 211 seter av de 218 som trengs for å få flertall. Opptellingen, særlig i California, kan fortsatt ta en del tid, melder NTB.

– Hvem hadde trodd for to måneder siden at denne «røde bølgen» skulle ende med å kun bli en liten dråpe, sa Pelosi.

Tror Trump mobiliserte demokrater

– Det er ikke ren ønsketenkning, sier Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita om Pelosis utspill på CNN.

– Men da skal virkelig Demokratene ha stang inn i mange av de gjenværende distriktene som telles. Det ligger an til at Republikanerne får flertall i Representantenes hus nå.

I dag har Demokratene knapt flertall i Representantenes hus med 220 mot Republikanernes 212.

Republikanerne har både før og under valget 8. november blitt spådd å ta huset relativt enkelt, men under opptellingen de siste dagene har Demokratene tatt innpå. Søndag kveld er 20 av de 435 setene fortsatt ikke fordelt.

UTELUKKER INGENTING: USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke, om Demokratenes sjanser til flertall i Representantenes hus.

Løkke mener at de forholdsvis svake resultatene til Republikanerne henger sammen med kvaliteten på kandidatene.

– Særlig i senatsvalget, men også til Representantenes hus. Det at Trump holdt en såpass høy profil minnet Demokratene på Trump og konspirasjonsteorier og alt det gale han har holdt på med. Det mobiliserte flere demokrater, sier han.

Han viser også til exit polls som viser at abortspørsmålet sto høyt på agendaen under mellomvalget, hvilket han mener har tjent til Demokratens fordel.

LEDERKANDIDAT: Minoritetsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, er republikanernes kandidat til å overta vervet som leder av Huset. Men intern uro i det republikanske partiet gjør fremtiden hans usikker.

Spill om ledervervet

Med flertallet i Representantenes hus innenfor rekkevidde har diskusjonen rundt hvem som skal overta rollen som speaker begynt å gå i det republikanske partiet.

Mest opplagt er det at nåværende minoritetsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy (R), kommer til å ta den jobben. Men Trump-fløyen later ikke til å støtte ham uten videre.

– Det som tydeligvis skjer i kulissene her er at Trump-fløyen sier «vent nå litt, vi er ikke sikker på at vi ønsker den type ledelse. Han er for moderat», sier USA-ekspert og rettsforsker Sofie Høgestøl.

Hun viser til at det såkalte «House freedom Caucus» «House freedom Caucus»En fløy blant kongressmedlemmene i det republikanske partiet. Generelt ansett for å være den mest konservative og høyreorienterte delen av Republikanerne i Representantenes hus. har pekt på alternative kandidater enn Kevin McCarthy. De har pekt på innpisker Steve Scalise og viseformann Mike Johnson, men begge disse har uttrykt støtte til McCarthy.

På talkshowet til CNN søndag uttalte Pelosi også at hun tviler på at McCarthy har støtte som trengs.

– Problemet er at de ikke har noen alternativ lederkandidat, sier hun.

INTERN URO: Rettsforsker og USA-ekspert Sofie Høgestøl venter et oppgjør innad i det republikanske partiet.

Vanligvis pleier opposisjonspartiet til den sittende presidenten å gjøre det godt i mellomvalgene. Men resultatene forteller en annen historie.

– Forrige uke trodde vi at demokratene ville sitte denne uken og ha opprivende interne krangler om hvordan dette gikk galt. Men det vi ser nå er en Nancy Pelosi som sier «vi har troen». På den andre siden har du Republikanerne hvor det er mer åpne utspill mot Trump enn det vi har sett før, sier hun.

– Det vi ser nå er en aldri så liten borgerkrig i det republikanske partiet.