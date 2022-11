VALGNATTEN: Trump under valgvaken på Mar-a-Lago 8. november.

Donald Trump: − Avhold valget på nytt

Mens USAs tidligere president raser over valgnederlag, får han klar beskjed fra egne rekker om at hans støtteerklæringer gjorde mer skade enn nytte.

USAs tidligere president Donald Trump går hardt ut mot valgdistriktet Maricopa County i Arizona etter at demokraten Mark Kelly beseiret republikaneren Blake Masters i senatsvalget denne uken, ifølge Fox News.

Trump hadde gitt Masters sin støtte i forkant av valget.

I et innlegg på sin egen mediekanal Truth Social hevdet ekspresidenten at resultatet var «en svindel» som kunne tilskrives «velgerbedrageri» og at handlende styrker «stjal valget», ifølge Fox.

– Avhold valget på nytt, skrev Trump.

Han nevnte spesielt Maricopa County, der stemmene fortsatt ble talt opp dager etter at valglokalene stengte.

«Så, i Maricopa County er de i gang igjen. Stemmemaskiner i stort antall fungerte ikke, men bare i republikanske distrikter (...) Folk ble tvunget til å vente i timevis, ble deretter utslitt eller hadde andre ting å gjøre og forlot stemmekøene i tusenvis», skrev han på Truth Social.

Den tidligere presidenten får liten støtte for påstandene. Og demokraten Mark Kelly er nå offisielt erklært som vinner av det avgjørende senatsvalget.

TAPTE: Både guvernør-kandidat Kari Lake og senatskandidat Blake Masters i Arizona ble støttet av Trump. Begge tapte klart.

– Endret hele spillet

Blake Masters, som tapte i Arizona, er en av mange republikanske kandidater som Trump gikk ut og ga sin støtte til før mellomvalget. Det gikk dårlig for en del av dem.

Blant annet Mehmet Oz som stilte som republikansk kandidat i delstaten Pennsylvania. Oz, som er mest kjent som TV-lege, tapte klart for demokraten John Fetterman til tross for at Trump hadde støttet Oz i primærvalget og stilte opp med han helgen før valget.

Det får den avgående republikanske senatoren i Pennsylvania, Pat Toomey, til å se rødt.

– Vi hadde momentum, vi var på gang, vi var inne i en tid som var bra for republikanerne. Det var bra at valget handlet om president Biden, som ikke er populær, og hvis politikk har feilet. I stedet måtte Trump involvere seg, og det endret hele spillet, sier Toomey til CNN.

GIR REFS: Den avgående republikanske senatoren i Pennsylvania, Pat Toomey, sier Trumps involvering i mellomvalget var uheldig.

Trump-kandidater taper

I tillegg tapte Trump-støttede Doug Mastriano guvernør-valget i Pennsylvania med hele 15 prosentpoeng, et regelrett valgskred å regne.

Men dette gjelder ikke bare Pennsylvania, mener han.

– Over hele landet er det en veldig høy sammenheng mellom MAGA-kandidater (Trumps supportere, red. anm.) og store tap, eller i det minste dramatiske underprestasjoner, sier Toomey i intervjuet.

Flere steder gikk Trump-støttede kandidater på stygge tap.

I Michigan tapte den republikanske guvernørkandidaten Tudor Dixon med 11 prosentpoeng mot guvernør Gretchen Whitmer (D). I Illinois tapte Trumps guvernørkandidat med 10 prosentpoeng, mens i Maryland tapte den republikanske kandidaten med hele 25 prosentpoeng, i følge CNN.

HALER INNPÅ: Catherine Cortez Masto (D) puster Adam Laxalt (R) i nakken i senatsvalget i Nevada. Her fra valgnatten.

Dødt løp i Nevada

Demokratene er bare en kandidat unna flertall i Senatet. Derfor er alle øyne rettet mot Nevada, der opptellingen fortsatt pågår.

Den republikanske kandidaten Adam Laxalt leder lørdag kveld, men bare med rundt 1000 stemmer. Demokratenes kandidat Catherine Cortez Masto er i ferd med ta inn forspranget, ettersom hun vinner stort i opptellingen av de postlagte stemmene, ifølge NYT.

Guvernørvalget i Arizona er fortsatt åpent når 85 prosent av stemmene er talt opp. Lørdag ettermiddag leder Katie Hobbs (D) med rundt 32.000 stemmer foran den Trump-lojale kandidaten Kari Lake, ifølge NBC.