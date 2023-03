LAB-TEORIEN: WHO ønsker at USA går ut med hva de vet om opprinnelsen til coronaviruset. Dette er fra et laboratorium i Wuhan i 2021.

WHO ber USA legge kortene på bordet om lab-teorien

Teorien om at coronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan får støtte fra FBI – mens flere andre amerikanske byråer er skeptiske. Nå ber WHO om at USA deler det de vet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk fredag ut med en oppfordring til alle land om å dele relevant informasjon om hvor coronaviruset stammer fra.

– Hvis noe land har informasjon om opphavet til pandemien, er det essensielt å dele den informasjonen med WHO og det internasjonale forskningsmiljøet, uttalte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, fredag.

Teorien om at coronaviruset skal ha sitt utspring fra et laboratorium i Wuhan har fått uventet støtte i en hemmeligstemplet rapport som Wall Street Journal skriver at de har kjennskap til.

BER OM SVAR: WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus henstiller alle land til å dele relevant informasjon om coronavirusets utspring. WHO ber også USA om tilgang på dataene i den omstridte rapporten.

Rapporten er utarbeidet av USA energidepartement, som er ett av 18 byråer som utgjør landets etterretningsmiljø.

På tirsdag ga FB-direktør Christopher Wray sin tilslutning til konklusjonen i et intervju med Fox news.

– FBI har over lengre tid vurdert det til at opphavet til pandemien mest sannsynlig er en potensiell hendelse på en lab i Wuhan, sier Wray.

WUHAN LABORATORIUM: «Wuhan instituttet for virologi» er et av laboratoriumene i Wuhan.

– Her snakker vi om en potensiell lekkasje fra en kinesisk statskontrollert lab, tilføyer han.

Kina avviser hardnakket påstandene.

– Ved å gjenopplive lab-teorien kommer ikke USA til å lykkes med å diskreditere Kina, i stedet vil det bare skade deres egen troverdighet, sier Ning Mao, pressetalskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet.

VEKKER OPPSIKT: FBI-direktør Christopher Wray.

Splid i etterretningsmiljøet

Energidepartementets konklusjon er imidlertid kategorisert med «lav sikkerhet», til forskjell fra middels eller høy sikkerhet.

Det betyr at informasjonen ikke er troverdig nok eller for fragmentert til å trekke mer definitive konklusjoner, ifølge CNN.

De fleste andre byråene i USA mener at viruset mest sannsynlig stammer fra en overføring fra dyr til mennesker.

Denne teorien har også størst støtte i det internasjonale forskningsmiljøet.

To andre byråer, deriblant CIA, har ikke bestemt seg.

Selv om det amerikanske etterretningsmiljøet er splittet, var de likevel samstemt om tre sentrale punkter i en offentlig rapport fra 2021:

Viruset ble ikke utviklet som et biologisk våpen.

De fleste byråene mente viruset ikke var fremstilt gjennom genetisk modifikasjon (to av byråene mente det ikke var nok bevis til å konkludere i noen retning).

Kinesiske myndigheter hadde ikke forkunnskaper om viruset før utbruddet.

Samtidig er det amerikanske etterretningsmiljøet enige om at Kina ikke har vist tilfredsstillende vilje til å samarbeide i undersøkelser av hvordan viruset utviklet seg.

MULIG KILDE: Helsearbeidere i vernedrakt utenfor det avsperrede våtmarkedet i Wuhan 30. mars 2020.

Vil ha tilgang på data

WHO-direktør Tedros understreket at Verdens helseorganisasjon ikke ønsket å fordele skyld, men at ønsket besto i å få en bedre forståelse av hvordan pandemien startet, «slik at vi kan forebygge, forberede for og forhindre fremtidige epidemier og pandemier».

Når det går politikk i undersøkelsen av virusets opphav blir følgene at forskningsarbeidet blir vanskeligere, og verden mindre trygg, advarer WHO-toppen.

– WHO ber Kina om å være transparente i å dele data og utføre nødvendige undersøkelser og dele resultatene, sier Tedros.

– Frem til de gjør det, er alle hypoteser om coronavirusets opphav fortsatt på bordet, legger han til.

Organisasjonen har også bedt USA om mer informasjon. Så langt har ikke WHO fått tilgang til dataene som rapporten er basert på, ifølge The Guardian.

Mer enn 6, 8 millioner dødsfall globalt knyttes til coronaviruset og mer enn 758 millioner smittetilfeller, ifølge tall fra WHO.

Samtidig erkjenner de at det reelle tallet trolig er langt høyere.

