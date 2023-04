VIL PÅVIRKE NABOENE: Russlands president Vladimir Putin har lagt planer for hvordan få innflytelse i landene som grenser til hans eget.

Lekkasjer innenfra: Slik vil Putin sikre innflytelse i nabolandene

«Forretningsmenn må lokkes med lukrative kontrakter og politikere lojale mot Russland må sponses». Slik vil Russland redde sin innflytelse i Balkan, viser Kremls lekkede strategi, ifølge medier.

Kortversjonen Den svenske avisen Expressen avslører sammen med andre medier lekkede planer fra Kreml om å redde Russlands innflytelse i Estland, Latvia og Litauen.

Målet er å redusere NATOs tilstedeværelse og innflytelse og styrke russisk innflytelse og kultur

Metoder inkluderer å støtte og sponse prorussiske politikere, skape forretninger og organisasjoner som fremmer prorussiske fortellinger, og spre russisk propaganda.

Russland ønsker også å beholde sovjetiske monumenter fra andre verdenskrig.

Baltiske statsministere bekrefter kjennskap til de lekkede dokumentene og kaller det et angrep på demokratiet. Vis mer

Den svenske avisen Expressen har sammen med en gruppe europeiske og amerikanske medier gått gjennom det de omtaler som lekkasjer fra Putins administrasjon i Moskva.

Tidligere har de omtalt hvordan Russland har hatt planer om å overta nabolandet Belarus, samt en hybridkrig hybridkrigDet betyr at konflikten er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler som cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalt påvirkningsoperasjoner. mot Europas fattigste land, Moldova.

Aktiver kart

Lekkede planer

Nå beskriver Expressen hvordan Russland angivelig arbeider for å redde sin innflytelse i Estland, Latvia og Litauen, samtidig som vi vet at flere av nabolandene distanserer seg fra Russland.

Planene skal være laget av «direktoratet for internasjonalt samarbeid», en del av Putins presidentadministrasjon, tilknyttet blant annet den russiske sikkerhets- og etterretningstjenesten.

De tar for seg mål og risikoer frem til 2022, 2025 og 2023, skriver avisen.

Vil sponse politikere

Det overordnede målet skal være å redusere NATOs tilstedeværelse og innflytelse, og styrke russisk innflytelse og kultur.

Noen av metodene som omtales handler om å støtte og sponse politikere i disse landene som er positive til Russland, i tillegg til å skape forretninger og organisasjoner i landene som skjult kan fremme prorussiske fortellinger.

Russisktalende studenter må inviteres til Russland og propaganda for russisk kultur må spres. Påstått diskriminering av russisktalende må også omtales.

De ønsker også å jobbe for at sovjetiske monumenter fra andre verdenskrig bevares, og ser på riving av statuer eller slike monumenter er en trussel, ifølge avisen.

Dette er gjenkjennelige metoder fra Moldova og Belarus, skriver de.

Lukrative kontrakter

Ifølge mediene planlegger Russland å tiltrekke seg lojalitet fra mektige mennesker i landene gjennom lukrative forretningskontrakter.

"Arbeid med estiske forretningsmenn for den russiske føderasjonens mulighet til å åpne det russiske markedet for dem i tilfelle en positiv korreksjon av Tallinns utenrikspolitikk overfor Moskva," heter det i dokumentet om Estland, skriver Expressen.

PÅ VAKT: Estlands statsminister Kaja Kallas sier de og andre land på være på vakt for forsøkt på påvirkning, spesielt nå når det er valg i flere land.

– Taktikk hentet fra KGB

Statsministeren i både Estland, Latvia og Litauen har fått tilgang på innholdet i de lekkede dokumentene før publisering.

Den estiske statsministeren Kaja Kallas er ikke overrasket.

– Estland, våre allierte og partnere har lenge vært klar over Russlands interesse for å bruke en slik taktikk for å nå sine mål og prøve å hevde sin innflytelse i andre land, sier hun.

– Det er Russlands klassiske spill, mange av taktikkene deres er hentet direkte fra KGB, legger hun til.

Strategiene ble skrevet i 2021, før invasjonen av Ukraina, og deler av dem kan nå være utdaterte, påpeker Litauens statsminister Ingrida Šimonytė.

Hun trekker frem energiuavhengighet som en viktig del av Baltikums svar på de russiske truslene.

Men i dokumentet pekes nettopp frakobling av Russlands strømnett som en potensiell risiko fra nabolandene.

IKKE OVERRASKET: Estlands statsminister Kaja Kallas, Latvias statsminister Krisjanis Karins og Litauens statsminister Ingrida Simonyte sier de kjenner sin nabo, og at de er forberedt på forsøk av påvirkning.

– Vi kjenner vår nabo

– Vi har målrettet redusert tilstedeværelsen av Russland og deres alliertes interesser i Latvia, og i vår økonomiske og informasjonssfære, for å redusere sjansene for at vår østlige nabo skal påvirke Latvias valgte politiske kurs, sier Šimonytė.

Estlands statsminister kaller de russiske planene et angrep på demokratiet.

– Det er ingen overraskelse at Kreml prøver å angripe demokratier ved å prøve å undergrave integriteten til valg, bruke korrupsjon som våpen, spre desinformasjon og undergrave samhold blant allierte, sier hun.

Hun trekker frem at det i år er valg i mange land, og mener man må være ekstra på vakt mot forsøk på påvirkning.

– Vi kjenner naboen vår. Vår jobb er å kontinuerlig dele vår kunnskap om Russlands handlinger, bygge motstandskraft og motstå Russlands direkte og indirekte forsøk på å påvirke.

– Vi har måttet styrke forsvaret vårt for å stå imot alle trusler, inkludert hybride trusler. Og det er også viktig å diskutere disse sakene offentlig, sier Kallas.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post