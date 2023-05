AMPERT: Konflikten mellom mapuche-urfolket og Statkraft har tilspisset seg i Sør-Chile.

«Kriger» mot Norge ved hellig elv: − Vi kjemper for livet

På et busskur i det chilenske innlandet står det «krig mot Norge». Her kjemper urfolk mot norsk vannkraft – med støtte fra Fosen-samene.

Kortversjonen Chiles største urfolksgruppe, Mapuche-folket, krever at Statkraft stenger vannkraftverket ved Pilmaiquén-elven sør i landet.

Mapuchene anser elven som hellig og mener at hundre lokalsamfunn påvirkes av utbyggingen.

Fosen-samene i Norge støtter Mapuche-folket og ser likhetstrekk mellom de to gruppene, da samene kjemper mot Statkrafts vindturbiner i Trøndelag.

Statkraft mener de har tatt hensyn til urfolk. Vis mer

Elven Pilmaiquén bukter seg mellom skogkledde fjell sør i Chile. Langs elvebreddene lever Mapuche-folket, landets største urfolksgruppe.

For dem er elven hellig. De tror at ånden deres renner ned i elven etter deres død, og at gudene finnes i naturen.

Men elven er også blitt en viktig kilde for andre: Norske Statkraft.

Denne uken er flere fra mapuchene i Norge for å ta oppgjør – med støtte fra en gruppe som de mener de har mye til felles med: Fosen-samene.

RITUELT BAD: Mapuchene markerte sitt nyttår, «we tripantu», med en rituelt bad i Pilmaiquén-elven i juni i fjor.

Jakter på grønn energi

Det statlige kraftselskapet etablerte seg i Chile for åtte år siden for å satse på mer fornybar energi i utlandet. Her tok Statkraft over tre prosjekter (se faktaboks).

Info Statkrafts prosjekter i Chile I 2015 kjøpte Statkraft rettighetene til vannkraftverket «Rucatayo» i Pilmaiquén.

De kjøpte også rettighetene og planene til to ytterlige prosjekter, kalt «Los Lagos» og «Osorno», i det samme vassdraget.

Osorno-prosjektet er senere blitt skrinlagt av Statkraft hensyn til Mapuche-folkets hellige område.

Statkraft bygger også vindkraftverk i Chile. Tre vindparker med til sammen 19 turbiner er planlagt, som skal gi strøm til 100.000 chilenske hjem.

Statkraft har også satset på fornybar energi i Peru og Brasil. Vis mer

Snart står et norskeid elvekraftverk klart ved Pilmaiquén-elven.

Når det kommer i drift i slutten av 2025 vil det produsere 260 GWh i året, noe som innebærer en storskala kraftproduksjon.

«LOS LAGOS»: Statskrafts vannkraftverk er døpt «Los lagos», som betyr «elvene».

Har ett krav til Norge

– Vi har kjempet mot giganten Norge for å beskytte våre rettigheter, men vi har mistet dem, vi har mistet elven vår, sier Millaray Huichalaf (33) til VG.

Hun er spirituell leder for deler av Mapuche-folket. Hun mener at hundre lokalsamfunn påvirkes av utbyggingen.

Denne uken er hun i Norge for å stille krav til norske myndigheter.

– Vi ber dem stenge vannkraftverket. For oss betyr Statkraft død. Dette er en ny type kolonisering. Før kom de med korset, nå kommer de med sine «grønne prosjekter», sier urfolkslederen.

Får støtte fra Fosen-samene

Huichalaf mener at urfolk i Chile blir utsatt for det samme som samene på Fosen i Trøndelag.

Der kjemper samene mot Statkrafts vindturbiner, som er et påvist brudd på menneskerettighetene.

– Vi har mye til felles med samene i Norge, og vi har en felles fiende: Statkraft.

Det er Elle Nystad, prosjektleder for Fosen-demonstrasjonene, enig i.

– Jeg kjenner igjen kampen for å bevare hellig natur og kampen mot store makter. Det vi har til felles er at vi er blitt fratatt landområder.

Urfolksaktivistene møttes denne uken.

URFOLK: F.v.: Norma Vargas (55), Millaray Huichalaf (33), Elle Nystad (23) og Juan Huichalaf (60) med datteren til Millaray, Anukeope (2).

– Vi støtter Mapuche-folket. Det er skammelig at Norge bryter menneskerettighetene i utlandet også. Det er mulig å løse klimakrisen uten å skyte og stjele, sier Nystad.

Ble skutt på

I flere år har mapuchene demonstrert ved anleggsområdet ved elven og på Statkrafts kontorer i Chile. Flere av aksjonene har endt med vold.

23. februar eskalerte konflikten.

Demonstranter fra mapuchene hadde brutt seg inn på vannkraftverket ved Pilmaiquén-elven. Politifolkene på sto vakt på stedet løsnet skudd mot dem.

Fem av demonstrantene skal ha blitt skadet.

BLYHAGL: En mapuche-mann får sårstell etter han skal ha blitt truffet av blyhagl under aksjonen i februar.

VG har fått tilgang til det som skal være bilder av de skadede, tatt av Mapuche-aksjonistene selv:

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Bergens Tidende har tidligere omtalt hendelsen.

En av de sårede skal ha vært en slektning av Huichalaf.

– Fetteren min ble truffet i øyet. Han har mistet synet, sier hun.

VG har ikke kunnet verifisere dette.

Episoden skremte Juan Huichalaf (60), som også er på norgesbesøk.

– Statkraft opererer som et militærpoliti, med en norsk stat i staten. De har droner og væpnede vakter ved vannkraftverket. Jeg har aldri sett lignende, sier han.

SINT: Juan Huichalaf sammen med resten av mapuche-delegasjonen og Karasjok-samen Elle Nystad i Oslo.

Statkraft: – Beklager at noen skal ha blitt skadet

Statkraft bekrefter overfor VG at de har droner for overvåkning av vannkraftverket i Chile. Men selskapet avviser at vaktene deres er bevæpnet.

– Vi tar sterkt avstand fra all voldsbruk, enten det er fra demonstranter eller politi. Vi beklager at noen skal ha blitt skadet under den omtalte aksjonen mot anlegget i februar, sier Lars Magnus Günther, pressetalsperson i Statkraft.

SVARER: Lars Magnus Günther er pressetalsperson i Statkraft.

Skyteepisoden havnet på næringsminister Jan Christian Vestres (Ap) bord.

Hans statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth sier til VG at de er i dialog med Statkraft:

– Jeg har tydelige forventninger om at alle selskapene der staten har eierskap skal være ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet, og dette følger vi opp i vår eierdialog med selskapene.

Sier alt skjedde etter boken

Interesseorganisasjon Alianza Mapuche Williche Toki Kalfvllikan hevder rettighetene til utbyggingen av vannkraftverket ikke ble anskaffet på rettmessig vis.

– Det var ingen ordentlig konsultasjon før de etablerte seg her. Utbyggingen strider mot internasjonal lov, mener Juan Huichalaf til VG.

Nyhetsbyrået AP besøkte mapuchene i fjor sommer, for å dokumentere livet ved den hellige elven:

1 / 4 «HELLIG LAND»: Millaray Huichalaf er spirituell leder for machistammen som tilhører mapuche-folket. Bildet viser henne på i en båt på Pilmaiquen-elven i Los Rios, Chile, i juli 2022. RENSELSESSEREMONI: Kvinner deltar i renselsesritual under feiringen av Mapuche-stammens nyttår ved bredden av Pilmaiquen-elven i Carimallin, sør i Chile, 26. juni 2022. HOLDER PÅ TRADISJONENE: Mapuche-medlemmer samles rundt bålet under avslutningen av We Tripantu-feiringen i Carimallin 26. juni. NÆRKONTAKT: Mapuche-leder Andres Antivil Alvarez hilser på hesten Chayane i Rengalil, sør i Chile, lørdag 9. juli 2022. forrige neste fullskjerm «HELLIG LAND»: Millaray Huichalaf er spirituell leder for machistammen som tilhører mapuche-folket. Bildet viser henne på i en båt på Pilmaiquen-elven i Los Rios, Chile, i juli 2022.

Dette tilbakeviser Statkraft.

– Statkraft har lovlig konsesjon til utbygging av dette prosjektet, og har gjennomført grundige prosesser for å sikre både miljøet og urfolks rettigheter, sier pressetalsperson Günther.

Statkraft mener de har god dialog med lokalsamfunnene rundt vannkraftverket – med unntak av de to grupperingene som Millaray Huichalaf representerer.

– De to gruppene har avvist våre invitasjoner til dialog og samarbeid, noe vi synes er uheldig, men respekterer.

Aktiver kart

– Ikke representative

Benedicte Bull er Latin-Amerika-kjenner og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun bekrefter det Statkraft sier, at det ikke er alle som er imot vannkraftverket.

– De hevder at hele elven påvirker kulturutøvelsen. Det er deres opplevelse av det, og det må man ha respekt for, sier hun.

– Men de er ikke representative for alle urfolksgruppene i området. Det er også grupper som ønsker utvikling, arbeidsplasser og tilgang til kraft. Sånn sett minner det litt om situasjonen i deler av Nord-Norge.

OPPTØYER: En mann hever et mapuche-flagg under de voldsomme protestene i Chile i 2019. Folk krevde sosiale reformer og avgangen til daværende president Sebastián Piñera.

Bull betegner konflikten som «ekstremt kompleks». Området er et minefelt, for urfolket her er blitt utsatt for overgrep av chilenske myndigheter og kolonialister i århundrer.

– I motsetning til hva vi har sett i Norge, har det ikke bare vært fredelige protester fra mapuchene. Det er også blitt brukt vold gjentatte ganger.

På spørsmål fra VG om voldsbruken, svarer mapuchene som er på Norgesbesøk at de «kjemper for livet, men blir kalt terrorister».

– Hva er en mulig løsning på konflikten?

– Statkraft må ta protestene på alvor og finne løsninger i samarbeid med alle aktører i lokalmiljøet og med chilenske myndigheter, svarer Bull.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post