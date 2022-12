Eva Kaili, som er arrestert for korrupsjon, etterforskes også i en annen sak om betaling til assistenter.

Oppvasken i gang i EU-parlamentet etter korrupsjonsskandale

All virksomhet og alt arbeid i tilknytning til Qatar ble torsdag suspendert i EU-parlamentet etter at visepresident Eva Kaili ble pågrepet for korrupsjon.

NTB

541 parlamentarikere stemte for å stanse arbeidet med Qatar. Bare to stemte imot.

Beslutningen er tatt etter at Kaili og tre andre ble pågrepet og siktet for å ha vært med i en kriminell organisasjon, hvitvasking og korrupsjon, ifølge belgisk påtalemyndighet. De anklages for å ha påvirket EU-beslutninger om Qatar i bytte mot gaver og penger.

Beslutningen innebærer at alt pågående arbeid med Qatar, blant annet lettelser i visapolitikken, luftfartsavtalen mellom EU og Qatar, samt planlagte besøk, blir lagt på is inntil anklagene er bekreftet eller avvist.

Resolusjonen innebærer også at det skal bevilges mer penger og settes inn en større stab for å ha bedre oversikt over medlemmenes deltakelse i og søknader til EUs lobbyregister. Registeret bør også omfatte representanter fra land utenfor EU.

Ny sak om betaling av assistenter

Samtidig ba EUs sjefaktor EU-parlamentet om å frata den greske sosialdemokraten Kaili og et annet medlem, konservative Maria Spyraki, deres parlamentariske immunitet.

Kontoret til sjefaktor Laura Kovesi sier at de to er mistenkt i en annen sak som har med betaling til assistenter å gjøre.

Kaili er siktet for å ha tatt imot bestikkelser av Qatar og for ulovlig lobbyvirksomhet, og i den saken er hun allerede fratatt immuniteten, siden hun ble tatt på fersk gjerning med tusener av euro i kontanter.

Men i den separate saken har både hun og Spyraki fortsatt immunitet og kan derfor ikke siktes eller pågripes. Spyraki er ikke involvert i Qatar-saken.

Kaili er allerede avsatt som visepresident i EU-parlamentet, og det er innledet etterforskning mot henne også hjemme i Hellas. Der har politiet ransaket boligen hennes, og hun er kastet ut av det sosialdemokratiske partiet Pasok.

EU-parlamentets president, Roberta Metsola, vil selv ta styringen over arbeidet med reformer mot korrupsjon etter at en av visepresidentene, Eva Kaili, ble pågrepet og siktet.

Tilstår

Den belgiske avisa Le Soir meldte torsdag at Kailis samboer som også er arrestert, har tilstått å ha vært medlem av en organisasjon som både Qatar og Marokko benyttet for å påvirke EU-beslutninger.

Han og tre andre fikk sin varetektsfengsling forlenget, mens forlengelsen av Kailis fengsling er utsatt til 22. desember.

Kailis partner skal ha sagt at det tidligere medlemmet av EU-parlamentet Antonio Panzeri var hjernen bak operasjonen. Han trakk også inn to andre nåværende medlemmer av parlamentet.

En europeisk arrestordre er utstedt for Panzeris kone og datter, og i den nevnes det at også Marokko har involvert seg med EU-parlamentarikere mot gaver og penger.

Vil lede oppvasken selv

EU-parlamentets president Roberta Metsola varslet torsdag at hun skal lede arbeidet med reformer av EU-lovgivningen selv.

Hun varslet også en grundig undersøkelse av hvordan EU-parlamentets forbindelser med land utenfor EU foregår, og sa at reglene mot korrupsjon skal revideres.

– Her blir det ingen straffrihet, det blir ingenting som feies under teppet, og ting skal ikke gå sin vante gang framover, sa hun.

Blant de foreslåtte reformene er et nytt obligatorisk og åpent register for alle medlemmer av parlamentet og deres assistenter, og påbud om at alle møter med representanter for land utenfor EU må informeres om.