DØDSBRANN: Flere har mistet livet.

Hostellbrann i New Zealand – minst seks døde

Minst seks personer skal være døde etter at det brøt ut brann på et stort hostell i New Zealands hovedstad Wellington. Opptil 30 er ikke gjort rede for.

Brannmannskaper fikk melding kort tid før 00.30 lokal tid, skriver avisa New Zealand Herald.

Brannen brøt ut i øverste etasje på Loafers Lodge Hostel. Hostellet har kapasitet for 92 beboere, men det er ikke klart hvor mange som var til stede da brannen brøt ut. Minst 20 brannbiler var på plass for å bekjempe brannen, ifølge kringkasteren TVNZ.

Nødetatssjefen Nick Pyatt bekrefter at 52 personer er gjort rede for, mange er fortsatt savnet, og flere mennesker kommer til å bli bekreftet døde.

– Dette er vårt verste mareritt. Det blir ikke verre, sier Pyatt.

Til sammen er det rundt 30 som ikke er gjort rede for, men man regner med at det er maks ti som er døde i brannen. Årsaken til brannen er fortsatt ikke kjent.

Flere skal ha blitt reddet fra taket av bygningen. Det er nå fare for at taket skal rase sammen, og det er også asbest i lufta. Folk i nærområdet blir bedt om å ha på seg munnbind.

– Våre tanker er med alle brannfolkene som er innblandet, samt alle ofrene for den forferdelige tragedien som pågår i Wellington nå på morgenen, sier statsminister Chris Hipkins.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post