FIENDER: Lederen for houthi-militsens politiske råd, Mahdi al-Mashat tar Saudi-ambassadør Mohammed Al-Jaber i hendene i et palass i Jemen søndag.

Håndtrykket som kan ende den glemte krigen

En av de verste krigene i verden det siste tiåret, kan gå mot slutten. Etter åtte år med bombemassakre og humanitær katastrofe, tok de krigende partene i Jemen hverandre i helgen i hendene.

Det var et historisk øyeblikk:

I helgen reiste en høytstående delegasjon fra Saudi-Arabia, inn til Jemens hovedstad Sana – en by de i åtte år har bombet og forsøkt å få kontroll over.

Delegasjonen entret ikke byen fordi de har oppnådd militær kontroll, men fordi de var invitert av deres fiende, den Iran-støttede Houthi-militsen.

I 2015 samlet Saudi-Arabia sammen en militærkoalisjon og gikk til krig mot houthiene, som året før hadde tatt kontroll over store deler av landet.

Den påfølgende krigen har ført til sult og en humanitær krise som FN beskriver som en av de verste i verden. Det antas at flere hundre tusen mennesker har mistet livet som følge av konflikten og dens ringvirkninger.

Fremme i Sana på søndag, møtte Saudi-Arabias ambassadør Mohammed al-Jaber, blant andre huithienes politiske leder Mahdi al-Mashat.

I en høytidelig seremoni klemte og kysset fiendene hverandre på kinnet.

Målet med besøket var klart: Å forhandle frem en permanent våpenhvile og avslutte den åtte år lange konflikten i landet.

SAMLET: Delegasjonen fra Saudi-Arabia i Sanaa søndag.

Kina tar grep – merkes i flere konflikter

Samtalene som nå utfolder seg Jemen, er en brikke i et langt større internasjonalt maktpolitisk bilde.

De regionale stormaktene Iran og Saudi-Arabias anstrengte forhold har dominert Midtøstens utenrikspolitikk i en årrekke. Den bitre rivaliseringen har vart i over 40 år og landene har flere ganger endt opp med å støtte motsatte parter i flere konflikter i regionen, deriblant Jemen.

Men etter kinesisk megling kunngjorde Saudi-Arabia og Iran i mars at de gjenoppretter diplomatiske forbindelser og gjenåpner sine respektive ambassader i løpet av to måneder.

Besøket fra saudiarabiske tjenestemenn i Sana anses som stor fremgang for fredsforhandlingene i Jemen, som Oman er megler for. Fredsmeglingen går parallelt med FNs egen fredsinnsats i landet.

Oman, som grenser til Jemen, har i årevis forsøkt å bygge bro mellom Jemens stridende parter, og mer generelt mellom Iran, Saudi-Arabia og USA. Dersom de nå blir enige om en permanent våpenhvile i Jemen vil det markere en milepæl i stabiliseringen av Midtøsten.

Det ble innført en våpenhvile i Jemen i april i fjor, som varte i seks måneder fram til oktober. Den har likevel i stor grad blitt opprettholdt etter at den utløp.

Ifølge NTB og Reuters, som siterer kilder tett på forhandlingene er håpet å komme i mål med fredsforhandlingene før den islamske høytiden Eid, som begynner 20. april.

En våpenhvile som ble innledet for et år siden, har bidratt til en kraftig reduksjon i krigshandlinger i landet og blir stort sett respektert selv om den offisielt endte i oktober. I helgen sa en kilde i Jemens regjering at det er enighet mellom Saudi-Arabia og houthiene om å forlenge den i seks måned.

Tror på en politisk løsning

Professor Stig Jarle Hansen ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Universitetet i Ås, har fulgt Jemen-krigen i en årrekke.

Han mener helgens møte er et klart tegn på at det går fremover i fredsprosessen.

– I tilleg var det en våpenvile som ble fornyet flere ganger gjennom store perioder i 2022, noe som tyder på at houthiene i økende grad ønsker fred, sier han til VG.

Han peker på at mange av de viktigste spørsmålene i forhandlingene rundt våpenhvilene i 2022, handlet om økonomisk støtte til houthiene, noe han mener er et tegn på økt pragmatisme fra den parten i krigen.

Tross positiv fremgang sier Hansen at mange av partene innad i Jemen, fortsatt er dypt splittet.

For å kunne skape en varig fred i landet, må alle parter må være med på løsningen, mener han.

– Hvis ikke blir sluttproduktet ustabilt. Jeg tror til slutt at forhandlingene kan ende med at Jemen, i en fremtidig fred, kan ende med en føderal politisk struktur, sier han.

Jemens barn lider

Et håp om en varig løsning på kirgen, til tross: De sivile lidelsene i Jemen er fortsatt massive.

En ny Redd Barna-rapport viser at barna i Jemen betaler en høy pris for konflikten i landet.

Organisasjonen har kartlagt og analysert hvordan barn har blitt rammet av landminer og udetonerte eksplosiver som ligger strødd rundt om etter flere år med krig.

Organisasjonen ser nå en alarmerende utvikling:

Antall barn i Jemen som blir drept eller skadet av landminer og udetonerte granater, bomber, og andre eksplosiver har ikke vært høyere på fem år.

I løpet av fjoråret ble 199 barn skadet eller drept av landminer og udetonerte eksplosiver. I gjennomsnitt ble ett barn drept eller såret av slike våpen annenhver dag i 2022.

Flere barn ble skadet eller drept av landminer og udetonerte eksplosiver i løpet av den seks måneder lange våpenhvilen i fjor, fordi mange vendte tilbake til hjemmene sine som ligger i områder hvor kampene pågikk.

Helsevesenet i Jemen er i ferd med å kollapse. Mange barn som rammes av landminer får derfor ikke den langvarige behandlingen som trengs for at de skal kunne rehabiliteres og vende tilbake til skolebenken og samfunnet.

