Elon Musk.

Elon Musk til BBC: − Jeg tror ikke jeg bør tvitre etter 3 på natten

I et eksklusivt intervju med BBC sier Elon Musk at han er villig til å selge Twitter hvis kjøperen er forpliktet til å fortelle sannheten.

– Hvis noen tilbudte deg 44 milliarder dollar akkurat nå, ville du solgt Twitter?

Det er BBC-korrespondent James Clayton som spør. Svaret kommer raskt fra Elon Musk:

– Nei, men hvis jeg var sikker på at kjøperen var forpliktet til å fortelle sannheten, kunne jeg gjort det.

I et BBC-intervju sier han at arbeidsmengden har vært så stor at han noen ganger sover på kontoret sitt i lokalene til Twitter i San Francisco.

– Jeg tror ikke jeg bør tvitre etter 3 på natten, sier Musk i TV-intervjuet.

Siden Elon Musk overtok Twitter i oktober, har plattformen vært preget av driftsstans og masseoppsigelser. De har gått fra 8000 til 1500 ansatte.

– Vi er nødt til å kunne i kostnadene, hvis ikke vil selskapet gå konkurs. Hvis hele skipet synker, så har ingen en jobb, sier han.

– Det har ikke vært kjedelig. Det har vært litt av en berg-og-dal-bane.

Han understreker at han mener det var riktig å kjøpe selskapet.

BBC skriver at Musk gikk uventet med på å stille til intervju i siste øyeblikk med korrespondent James Clayton.

Musks formue nådde toppen i november 2021, da han hadde en nettoformue på 340 milliarder dollar. Ved årsskiftet i år hadde han en formue på 137 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Tesla-eieren er i senere tid blitt en stadig mer kontroversiell figur, spesielt etter hans oppkjøp av Twitter. Selve oppkjøpet var heller ikke rett frem.

Musk kom først med et bud på 44 milliarder dollar for hele Twitter i slutten av april. Tesla-gründeren gikk noen uker senere ut og sa at avtalen var satt på vent og åpnet for å gjennomføre oppkjøpet til en lavere pris.

I sommer ga Musk beskjed om at han skrotet hele oppkjøpet, etter at milliardæren hadde stilt spørsmål rundt hvor mange spam- og robotbrukere det var på plattformen.

Det sparket i gang søksmål fra Twitter om at Musk måtte overholde avtalen.

Til slutt bekreftet Musk i begynnelsen av oktober at han ville gå videre med Twitter-oppkjøpet, på betingelsen at søksmålet fra Twitter ble stanset umiddelbart. Enden på visen var dermed at oppkjøpet ble gjennomført til den opprinnelige prisen på 54,2 dollar pr. aksje.

Tesla-aksjen falt bratt like etter oppkjøpet, men steg gjennom oktober. Den 27. oktober valgte Musk å ta Twitter av børsen.