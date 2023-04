FREMMER FORSLAG: Oleg Matvejtsjev fra Putins parti Forente Russland foreslår for parlamentet at feminisme blir en ulovlig ideologi i Russland.

Putin-politiker: Vil gjøre feminisme ulovlig

En politiker fra Vladimir Putins parti mener at feminisme må stemples som en ekstremistisk ideologi i Russland.

Saken skal nå behandles i en parlamentskomité. Begrunnelse fra Oleg Matvejtsjev er at feminister er mot krigen i Ukraina:

– Nesten alle feminister i Russland er mot den militære spesialoperasjonen, sier han på TV-kanalen Rossija-1, gjengitt av nettstedet Lenta.

Bakgrunnen for kravet er at den russiske militærbloggeren Vladlen Tatarskij ble drept av en bombe på en kafé i St. Petersburg sist helg. En ung kvinne, Darja Trepova, er pågrepet, mistenkt for å ha stått bak attentatet. Hun er nå varetektsfengslet.

Oleg Matvejtsjev sitter i parlamentet og sier at han allerede har utarbeidet et lovforslag.

I et intervju med Abzats forklarer han at lovforslaget nå blir vurdert av en komité i parlamentet. De avgjør om saken skal opp i statsdumaen statsdumaenRusslands underhus..

– Feminister i Vesten er alle mot Putin, mot Russland og for krigen, sier Matvejtsjev.

PÅGREPET: Darja Trepova blir her ført inn til avhør hos den såkalte etterforskningskomiteen, som tilsvarer det norske politiet. Hun er mistenkt for å ha stått bak bomben som drepte militærbloggeren Vladlen Tatarskij.

– Våre feminister er rett og slett agenter for Vesten. De er engasjert i ødeleggelsen av tradisjonelle verdier, deres aktiviteter er i strid med presidentdekretet om støtte til tradisjonelle verdier. De er for skilsmisse, for barnløshet, for abort, fortsetter politikeren, som er nestleder for en av komiteene i parlamentet, informasjonspolitikk.

Uttalelsen til Matvejtsjev er ikke så ulikt det Vladimir Putin snakket om i sin store tale den 30. september – den dagen Russland annekterte annekterteOverta et område, erobre det og erklære det for sitt. fire områder i Russland.

– Ønsker vi her i landet vårt, i Russland, at det i stedet for mamma og pappa skal være «foreldre nummer én», «foreldre nummer to», «foreldre nummer tre» – er de helt gale? spurte Putin.

– Ønsker vi virkelig at perversjoner som fører til fornedrelse og utryddelse skal påtvinges barn på skolen? Å bli innprentet at det visstnok finnes andre kjønn enn kvinner og menn, og bli tilbudt en kjønnsbytteoperasjon? Ønsker vi alt dette for landet vårt og barna våre? For oss er alt dette uakseptabelt, vi har en annen, vår egen fremtid, sa presidenten.

TALE: Vladimir Putin kom i en tale den 30. september med mange spark til Vesten når det gjelder familie og sex.

Putin har ikke kommenterte lovforslaget til sin partifelle i Forente Russland Forente RusslandForente Russland har 324 av de 450 plassene i Statsdumaen.. Det har derimot Nina Ostanina, som representerer kommunistene i parlamentet:

– Jeg har aldri sett en dummere lov, sier hun.

– Statsminister Mikhail Misjustin undertegnet nylig, i desember, Russlands nasjonale strategi for kvinners interesser. Er han også en radikal feminist fra Matvejtsjevs ståsted? spør Ostanina i intervju med Lenta.

Hun sier at det allerede finnes lover i Russland mot dem som prater negativt om de væpnede styrker og det som russerne kaller «den militære spesialoperasjonen», altså krigen.

– Han bør begynne med seg selv. Hvis du ser på alle uttalelsene til denne ferske politikeren, er det grunn til å spørre om han i det hele tatt fortjener tittelen parlamentariker, sier Nina Ostanina med henvisning til en rekke spesielle utspill fra Matvejtsjev den siste tiden.

En rekke organisasjoner har blitt stemplet som ekstremistiske i Russland de siste årene, blant annet opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs antikorrupsjonsorganisasjon FBK.