DRONE: Dette bildet er offentliggjort av det ukrainske forsvaret og skal angivelig vise en iranskprodusert drone, som er malt om og gitt nytt navn av russerne. Bildet er fra Kharkiv-regionen i Ukraina.

Ukraina innrømmer trøbbel med iranskprodusert drone brukt av Russland

Ukrainske offiserer innrømmer at Russland har skapt alvorlig trøbbel for dem med iranske «selvmordsdroner» den siste uken.

Publisert: Nå nettopp

Det er Wall Street Journal som skriver dette søndag.

Allerede i begynnelsen av uken hevdet Ukraina å ha skutt ned en iranskprodusert drone. Nå innrømmer de at de såkalte «selvmordsdronene» har blitt brukt mot ukrainske stillinger i Kharkiv-regionen.

Det handler om den iranske Shahed-136-dronen, som er malt om av russerne og omdøpt til Geranium-2, skriver Wall Street Journal.

Nyheten fra den amerikanske avisen har blitt hyppig sitert i russiske medier siden den kom, men har ikke blitt kommentert av russiske myndigheter.

Amerikansk etterretning advarte allerede i juli at Teheran hadde planer om å sende hundrevis av droner, som kan ha bomber om bord, til Russland for å hjelpe dem i «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Det iranske forsvaret frigjorde den 25. august i år dette bildet av droner som blir skutt fra et lastebilplan.

Iran har nektet for at de forsyner Russland med slike droner, og Irans FN-ambassadør har ikke kommentert saken, men Revolusjonsgarden har skrytt av at de selger slike våpen til verdens stormakter.

Dronen er av typen Shahed, som tidligere har støttet opp om houthi-krigere i Jemen, angrepet oljedepoter i Saudi-Arabia og fløyet over et amerikansk hangarskip i Persiabukta.

Putin-besøk

Den 19. juli var Vladimir Putin på en av sine første utenlandsturer siden corona’en. Den gikk til nettopp Irans hovedstad Teheran, der han møtte Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Målet var å styrke en av de utenlandske alliansene Moskva-regimet fortsatt har.

Den ukrainske obersten Rodion Kulagin, sjef for artilleriet i Ukrainas 92. mekaniserte brigade, lister opp at de iranske dronene den siste uken har ødelagt to 152 mm selvgående artillerivogner, to 122 mm selvgående artillerivogner, samt pansrede kjøretøyer.

Det skal altså hovedsakelig ha vært brukt i Kharkiv-regionen, der Ukraina den siste tiden har gjenerobret tusenvis av kvadratkilometer.

– I andre områder har russerne overveldende artillerikraft, og de klarer seg med det. Her har de ikke lenger den artillerifordelen, og derfor har de begynt å ty til disse dronene, sier oberst Kulagin til Wall Street Journal.

Låser seg på målet

Washington Post skrev allerede den 30. august at Iran hadde sendt droner til Russland - med tanke på bruk i Ukraina. Avisen skrev at Russland er godt forspent med overvåkningsdroner, men at de har få droner som kan brukes som angrepsvåpen.

En ekspert uttaler til Wall Street Journal at disse dronene kan endre mye:

– Ukrainas store slagmark gjør det vanskelig å forsvare seg mot Shahed-136, sier Scott Crino i konsulentselskapet Red Six Solutions LLC.

– Når en Shahed låser seg på målet, vil den være vanskelig å stoppe, sier han - med henvisning til at iranerne også har utviklet et effektivt anti-jammingssystem.

Ulike medier har antydet en rekkevidde på 2000-2500 kilometer for denne dronen.

Det var først i januar 2021 at dronene ble observert utenfor Iran - da av det amerikanske magasinet Newsweek, som kunne avsløre at det var brukt i krigføringen i Jemen.