SAMMENSTØT: Bildet som er tatt 13. september skal vise Aserbajdsjans soldater som krysser grensen til Armenia. Det er myndighetene i Armenia som har gitt ut bildet.

Trefninger mellom Armenia og Aserbajdsjan: − Kan brukes som påskudd for krig

Kampene mellom de to landene omtales som de verste på flere år. Soldater og grensevakter på begge sider er drept etter sammenstøt.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin skal møtes i Usbekistan denne uken for å diskutere sammenstøtene mellom de to landene.

Det melder nyhetsbyrået Reuters som viser til en ikke-navngitt tyrkisk talsperson.

Tirsdag meldte Aserbajdsjan at 50 soldater og grensevakter ble drept i trefninger med armenske styrker.

Armenia opplyser onsdag at 105 av landets soldater er drept i sammenstøt ved grensen til Aserbajdsjan.

Kampene mellom de to tidligere sovjetrepublikkene omtales som de verste siden 2020.

Misnøye med fredsavtale

Orlogskaptein ved Forsvarets høgskole Thomas Slensvik sier sammenstøtene kan sees på som en forlengelse av krigen i 2020, der Armenia tapte.

– Armenia er misfornøyde med innholdet i fredsavtalen, mens Aserbejan mener den ikke er blitt fulgt, sier han om bakgrunnen til sammenstøtene.

Info Derfor er de i konflikt Armenia og Aserbajdsjan har utkjempet to kriger – på 1990-tallet og høsten 2020, om den omstridte armenskbefolkede enklaven Nagorno-Karabakh, som ligger inne i Aserbajdsjan.

Konflikten går langt tilbake i tid, men den blusset opp da Sovjetunionen brøt sammen i 1991 og armenske separatister løsrev Nagorno-Karabakh fra Aserbajdsjan. Utbryterrepublikken tok også kontroll over aserbajdsjanske områder som skilte enklaven fra Armenia.

Over 30.000 mennesker mistet livet i den påfølgende krigen, mens minst 6.500 ble drept i den seks uker lange krigen for to år siden. I tråd med en våpenhvile meglet fram av Russland, måtte armenerne måtte gi fra seg deler av området de hadde kontrollert i flere tiår. Kilde: NTB Vis mer

Det aserbajdsjanske forsvarsdepartementet hevdet onsdag ettermiddag at armenske styrker har skutt mot posisjonen til den aserbajdsjanske hæren, som oppholder seg i Kalbajar-området.

Nødvendige tiltak ble tatt av enheter fra den aserbajdsjanske hæren, skrev de.

SKADET: En ambulanse ved et militærsykehus, der soldater ble behandlet. Bildet er tatt 13. september.

Dødelig sammenstøt

Tirsdag meldte Aserbajdsjan at 50 soldater og grensevakter ble drept i trefninger med armenske styrker. Armenia melder på sin side om 105 drepte soldater.

Sammenstøtene har skapt frykt for nok en væpnet konklift

Siden slutten av den siste krigen har det kommet hyppige meldinger om skuddveksling langs grensen.

Slensvik mener utviklingen de siste dagene i større grad minner om en lokal markering, enn starten på en større krig.

– I første omgang virker dette å være mer i linje med tidligere avgrensede grensekonflikter, og ikke som det blir en videre krig, sier han og legger til:

– Men det kan også brukes som et påskudd for å starte en krig.

Slensvik mener det er mindre sannsynlig, og at det ikke er i landenes interesse å eskalere situasjonen nå.

– Det er jo tragisk, det er jo krig og folk dør, men det jeg ser til nå tyder på en begrenset konflikt som ingen er tjent med at eskalerer, sier Slensvik.

– Fremstår som Aserbejan har satt dette i gang

Det armenske forsvarsdepartementet har anklaget Aserbejan, som støttes politisk og militært av Tyrkia, for å ha startet trefningene.

Armenia, som beskyttes av Russland, hevder det motsatte.

Slensvik mener Aserbejan fremstår godt forberedt på trefningene, og at det derfor er grunn til å tro at de startet denne runden.

– Det kan tyde på at det er Aserbejan som har satt dette i gang, men det er usikkert.

– Man kunne spekulert i om Aserbejan ønsker å ta tilbake hele området, men da tror jeg at vi hadde sett en annen form for offensiv som var større og ikke en begrenset grensekonflikt.

SPLITTET: Tyrkia og Russland støtter hver sin side i konflikten.

Tar det som en provokasjon

Slensvik sier at Aserbejan ønsker å få gjennom det de mener er manglende punkter i avtalen fra 2020, mens Armenia ønsker å styrke sin posisjon, som de er misfornøyde med.

– Hvorfor skjer det akkurat nå?

– Det virker som Armenske styrker har bygd seg opp over tid og lagt ut miner, og at Aserbejan tar det som en provokasjon, sier han.

Det spekuleres i om Aserbejan utnytter situasjonen nå som Russlands styrker er bundet opp i Ukraina-konflikten. Slensvik sier det kan være en årsak til at trefningene pågår nå.

– Denne konflikten har vart veldig lenge uten at det har ikke stått stille mellom landene, men at det kan være en del av årsaken til at man går så hardt til verks, uten at det er grunnen i seg selv. Det er den underliggende konflikten.