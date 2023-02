Se dokumentaren «Musk vs Bezos: The New Star Wars»

De kjemper ikke bare om å være klodens rikeste, de har også sitt eget romkappløp seg imellom. Vår tids stjernekamp står mellom Elon Musk og Jeff Bezos.

VG har kun rettigheter til å vise «Musk vs Bezos: The New Star Wars» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.