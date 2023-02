1 / 5 forrige neste fullskjerm

Kim Jong-un tok med seg datteren på militærmarkering

For fjerde gang tok Nord-Koreas leder Kim Jong-un med seg datteren Kim Ju-ae til en offentlig markering – denne gangen til hyllest av landets militæret.

Det var til 75-årsjubileet for opprettelsen av landets militære styrker at Kim Jong-un tok med seg datteren Kim Ju-ae, skriver nyhetsbyrået AP.

Samtidig er det ventet at Nord-Korea skal arrangere en massiv militærparade i hovedstaden Pyongyang onsdag. Planene skal være å vise frem det nyeste utstyret til et voksende atomvåpenprogram som vekker bekymring hos naboland og ikke minst USA.

Ifølge AP er det fjerde gang datteren Ju-ae deltar i en offentlige opptredenen sammen med faren sin. Hun er trolig ni eller ti år gammel.

Beslutningen om å ta med seg datteren er ifølge eksperter AP har snakket med for å signalisere til verden at familiedynastiet lever videre og at han ikke har noen intensjoner om å gi fra seg atomvåpnene.

Kim Jong-un og datteren Kim Ju-ae første gang hun ble vist frem november i fjor ved en utskytingsrampe for raketter på flyplassen i Pyongyang.

I nordkoreanske medier omtales datteren som Jong-uns «mest elskede» barn. Det skaper spekulasjoner om hun er hans utpekte etterfølger som allerede nå forberedes på oppgaven.

To ganger i november i fjor var hun med faren på henholdsvis en rakettoppskyting og et møte med rakettingeniører.

Hun er trolig Jong-uns andre barn. Sørkoreanske medier har tidligere spekulert på at lederen har tre barn, født i 2010, 2013 og 2017, og at den første er en gutt og den yngste en datter.

Dersom datteren etterfølger faren i den mannsdominerte, patriarkalske familien vil det være et brudd med tradisjonen. Jong-un er tredje generasjon i en familie som har styrt Nord-Korea i over 70 år. Faren Jong-il og bestefaren Il-sung ledet landet før Jong-un arvet makten.

Presentasjonen av datteren har kommet som en stor overraskelse på alle nordkoreanske eksperter – hverken Kim eller hans far ble vist fram som etterfølgere før de var voksne.