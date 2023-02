Vil bygge gigantisk sci-fi-skyskraper

Hovedstaden Riyadh i Saudi-Arabia skal etter planen gjennomgå en totalforvandling, som blant annet involverer en 400 meter høy kube som skal «transportere deg til Mars».

Promoteringsvideoen for «Nye Murabba» er som dratt ut av en science fiction film, med flygende drager, snøbelagte fjell, flygende steiner og romskip.

Det som skal bli et nytt sentrum i den Saudi Arabiske hovedstaden Riyadh skal strekke seg over 19 kvadratkilometer, og inneha 104.000 boenheter og 9000 hotellrom, skriver Arab News.

Prosjektet, som ble annonsert av kronprins Mohammed bin Salman, skal tilsynelatende ha et stort fokus på underholdning og kultur, med over 80 lokasjoner tilegnet disse formålene.

Store områder skal også dedikeres til handel, kontorer og samfunnsfasiliteter, skriver Arab News.

Saudi Arabias kronprins Mohammed bin Salman annonserte nyheten om Nye Murabba, skriver Arab News.

Kubeformet skyskraper

Det mest oppsiktsvekkende med utviklingsprosjektet i Riyadh er det som etter planen vil bli hjertet av sentrum – en skyskraper formet som en kube, kalt «The Mukaab».

Ifølge Arab News skal bygningen bli 400 kubikkmeter. kubikkmeter.Kuben skal etter planen bli 400 meter både i lengden, bredden og høyden.

Skyskraperen skal ta formen til en kube for å «utnytte plassen maksimalt,» skriver Arab News. Inne i kuben skal det blant annet foregå handel og kultur, med hovedfokuset rettet mot turisme.

Til sammen skal kuben etasjer ha en grunnflate på to kvadratkilometer. Dette er langt mer enn absolutt alle andre skyskrapere i verden, skriver mediet Futurism.

Marsboer for en dag

Ett av hovedmålene bak kuben er å tilby virtuelle virtuelleNoe som forestiller eller simulerer virkeligheten. turistopplevelser som benytter seg av holografi holografiHolografi er en metode for fremstilling av tredimensjonale bilder av objekter..

I promoteringsvideoen selges prosjektet inn med blant annet at kuben vil «transportere deg til Mars én dag, og til en magisk verden den neste.»

– Før hadde man negative diskusjoner om Saudi-Arabia tilknyttet menneskerettighetsbrudd. Nå prøver de å bygge nye narrativer om at de er et land i utvikling, som kan bygge futuristiske byer, sier Andreas Krieg til CNN. Krieg er forsker ved instituttet for studier i Midtøsten ved King's College London.

Kuben skal også inneholde et museum, et universitet og et teater.

Ifølge promoteringsvideoen vil kuben være stor nok til å romme hele 20 Empire State Buildings.

I NEW YORK: Kuben The Mukaab skal være stor nok til å ramme 20 Empire State Buildings.

2030

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles innen 2030.

For de fleste kan dette høres usannsynlig ambisiøst ut, og det hører til historien at Saudia Arabia så sent som i fjor ble anklaget for grønnvasking og brudd på menneskerettigheter i forbindelse med byggeprosjektet «The Line».

Det hevdes at også Nye Murabba vil være et grønt og fremtidsrettet prosjekt, med blant annet grønne områder og sykkelstier.

Ifølge mediet Business Traveller har selskapet som står for byggingen Saudi Arabias offentlige investeringsfond (PIF) i ryggen, hvor kronprins bin Salam selv er formann.

Den nevnte kuben vil føyes til rekken av andre gigantiske bygninger i Saudi-Arabia. Deriblant 601 meter høye Abraj Al Bait og 365 meter høye PIF Tower.

SE VIDEO – DETTE ER «THE LINE»: