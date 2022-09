Utenriksminister Pekka Haavisto, statsmnister Sanna Marin, forsvarsminister Antti Kaikkonen og innenriksminister Krista Mikkonen holdt en pressekonferanse onsdag kveld.

Finsk avis: Finland stenger grensen for russiske turister

Den finske grensen vil bli stengt for russiske turister fra og med natt til fredag, melder den finske avisen Helsingin Sanomat, som siterer anonyme kilder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge avisen skal regjeringen vedta dette på et møte klokken 13.00 torsdag.

Ifølge avisens opplysninger skal de nye reglene for grensepassering tre i kraft allerede natt til fredag, med mindre noe annet blir bestemt i møtet.

Vurderer å bygge grensegjerde

Etter at president Vladimir Putin varslet en mobilisering av 300.000 reservister forrige uke, har det vært mye trafikk på grensen mellom Finland og Russland.

På en pressekonferanse i går kveld sa Finlands innenriksminister Krista Mikkonen at de vurderer å bygge et gjerde langs deler av den 1300 kilometer lange grensen mot øst.

Ifølge den finske avisen Ilta Sanomat sa Mikkonen at dette kan ta tre til fire år.

Til tross for at trafikken på grensen har økt, er situasjonen fortsatt under kontroll, ifølge Mikkonen.