STENGES: Tollere følger med på trafikken ved grenseovergangen Vaalima i Finland onsdag, i morgen steges grensen for russiske turister.

Finland stenger grensen for russiske turister fredag

Den finske grensen vil bli stengt for russiske turister fra og med midnatt natt til fredag, bekrefter utenriksminister Pekka Haavisto.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Det var den finske avisen Helsingin Sanomat som torsdag morgen meldte at regjeringen skulle vedta nye regler for grensepassering på et møte klokken 13.00 lokal tid.

Ikke lenge etter møtet fant sted holdt utenriksminister Pekka Haavisto, innenriksminister Krista Mikkonen og leder for grensekontrollenheten Tuomas Laosmaa en pressekonferanse.

– Vår vurdering er at innvirkningen på grensetrafikken vil være betydelig, sier Mikkonen om beslutningen.

Foreløpige anslag skal vise at de nye reglene vil halvere antall russere som kommer til Finland, men det skal være stor usikkerhet knyttet til tallene, skriver avisen Helsingin Sanomat.

Utenriksminister Pekka Haavisto, statsminister Sanna Marin, forsvarsminister Antti Kaikkonen og innenriksminister Krista Mikkonen holdt også en pressekonferanse om situasjonen onsdag kveld.

Flere unntak

Etter at president Vladimir Putin varslet en mobilisering av 300.000 reservister forrige uke, har det vært mye trafikk på grensen mellom Finland og Russland.

Den finske grensevakten har allerede varslet at den er klar til å sette inn de nye reglene på kort varsel.

Det er imidlertid flere som kan få unntak fra de nye reglene som ble vedtatt torsdag.

– Å besøke familie, studier og nødvendig jobb vil fortsatt være gyldig grunn for russere å komme inn, sier Haavisto.

Diplomater er også med i denne gruppen.

Et annen unntak er hvis det vises til berettigede grunner. Dette kan blant annet omfatte medlemmer av opposisjonen som ønsker å reise inn i landet.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto.

Vurderer å bygge grensegjerde

På en pressekonferanse i går kveld sa innenriksminister Krista Mikkonen at de vurderer å bygge et gjerde langs deler av den 1300 kilometer lange grensen mot øst.

Ifølge den finske avisen Ilta Sanomat kan dette ta tre til fire år.

Til tross for at trafikken på grensen har økt, er situasjonen fortsatt under kontroll, ifølge Mikkonen.