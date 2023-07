Slik beskyttes Kyiv mot russiske droner

VG har møtt Ukrainas soldater som beskytter hovedstaden Kyiv mot russiske angrep via missiler og droner.

27 år gamle Roman er en av disse soldatene. Før krigen, jobbet han som ingeniør. Nå er han kommandant for en gruppe soldater som opererer det tyskproduserte antiluftvern-systemet Gepard.

I april kom det frem at Ukraina holdt på å gå tom for luftvernmissiler, ammunisjon og granater. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttrykt behov for mer luftforsvarsutstyr.