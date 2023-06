Dette vil Wagner-sjefen oppnå: − Nå kan ikke Putin kontrollere ham lenger

– Det ser ut som et øyeblikks galskap. Det er ikke rasjonelt fra Prigozjins side, med mindre det foregår ting vi ikke vet, sier ekspert. Likevel er det flere teorier om hva som kan ligge bak Wagner-gruppens aksjon mot Russland.

Kortversjonen Den private leiehærem Wagner-gruppen, ledet av Jevgenij Prigozjin, går lørdag inn i Russland med full styrke for å velte landets militærledelse.

Putin hevder det er et kupp, men Prigozjin avviser dette og kaller det en "marsj for frihet".

Prigozjins forhold til Putin og Russlands myndigheter har endret seg de siste månedene, og under krigen mot Ukraina har forholdet kjølnet.

Det foregår forhandlinger mellom Wagner-gruppen og russiske myndigheter, og amnesti er lovet dersom våpnene legges ned. Vis mer

Jevgenij Prigozjin, lederen av Wagner-gruppen Wagner-gruppenWagner-gruppen er et privat, militært selskap, og består av leiesoldater som kjemper på Russlands side i Ukraina-krigen. går lørdag inn i Russland med full styrke og vil velte den russiske militærledelsen.

Russlands president, Vladimir Putin hevder det er et kupp, men det avviser lederen av den militære gruppen - som tidligere har samarbeidet tett med Russlands forsvarsstyrker.

Men hva vil Wagner-sjefen oppnå med dette?

– Prigozjin har hevdet at dette ikke et et kupp, at han ikke ønsker et diktatur med ham selv som overhode, han har ikke kritisert Putin og kaller seg selv for en patriot. Prigozjin kaller dette en «marsj for frihet». Det er en rar idè, at han skal demonstrere for dette, sier Matthew Blackburn, forsker ved NUPI.

Wagner-gruppen er en av de største militære gruppene i Russland - som ikke er underlagt forsvarsdepartementet.

– Det virker som det Prigozjin prøver på er et maktspill. Han håper Putin vil stå ved hans side. Men det er uklart hvordan han kan oppnå dette uten å få Putin til å se svak ut, sier Blackburn.

I posisjon

Pregozjin har hevdet at russiske militærstyrker angrep Wagner-gruppen. Hvis dette stemmer - mener Blackburn det kan ha dreid seg om et forsøk på å henrette Prigozjin.

Derfor kan det som nå skjer være et forsøk for ham å komme seg i posisjon for forhandlinger.

– Han tenker at «hvis dere ikke samarbeider med meg, skaper jeg kaos». Det ser ut som et øyeblikks galskap. Det er ikke rasjonelt fra Pregozjins side, med mindre det foregår ting vi ikke vet, sier Blackburn.

FORSKER: Matthew Blackburn ved NUPI.

– Russlands styrker har en størrelse på 400 000. Hvordan kan 10 000 Wagner-soldater stå imot det? Han må tro det finnes et trykkpunkt. Våpenet til Prigozjin er en elite med soldater som ingen i den vanlige russiske hæren ønsker å kjempe mot.

Blackburn understreker at det nå foregår forhandlinger mellom Wagner-gruppen og russiske myndigheter - og det vites ikke hva utfallet av dette vil være.

Wagnergruppen har imidlertid blitt lovet amnesti hvis de legger ned sine våpen raskt, melder nyhetsbyrået Tass.

– Hvis dette blir avvist, kan vi forvente at mytteriet blir undertrykt, sier Blackburn.

Slik har forholdet til russiske myndigheter endret seg

Prigozjins forhold til Putin og Russlands myndigheter har endret seg de siste månedene.

– Han var en venn av Putin og han har bygget et buisnessimperium som har hatt aktiviteter som er fiendtlige mot vesten.

Han trekker blant annet frem at Wagner-lederen har vært anklaget for å ha påvirket det russiske valget og tilstedeværelse i konfliktområder hvor Russland har store interesser.

– Det er steder Wagner-gruppen ikke kunne vært uten å ha fått grønt lys av noen.

Men Prigozjin har aldri meldt seg inn i et politisk parti. Han er en voldens mann, ifølge Blackburn.

– Men da han møtte Putin var han liten, nå er han stor. Nå kan ikke Putin kontrollere ham lenger.

Og under krigen mot Ukraina har forholdet mellom Prigozjin og russiske myndigheter kjølnet.

– Russland styrker var ikke store nok i starten av krigen. Og Wagner-gruppen ble ringt inn. De gjorde en god jobb for Russland. Men det har vært militære problemer og Pregozjin føler nok ikke han har fått anerkjennelse. Han har klaget på å ikke få forsyninger og militært utstyr.

Etterforskning

Og ifølge Blackburn tyder mye på at myndighetene i større pg større grad ønsker avstand fra den militære gruppen. Han trekker blant annet frem at det er begynt en etterforskning mot Prigozjin.

– De ønsker å bli kvitt ham. De er flaue over ham. Han sier ting han ikke skal og kritiserer åpenlyst Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Prigozhin bryter kommandokjeden på en måte som bryter med militær disiplin.

Blackburn legger til at alle toppfigurene i russisk politikk har stilt seg på Putins side og avvist et skritt til borgerkrig.

Ønske om å bestemme

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen sier at Prigozjin har vært lojal mot Putin «hele veien» - og at han har hatt en personlig inngang til ham.

– Putins rolle har vært å balansere mellom de formelle institusjonene og forsvarsdepartementet - og de uformelle enhetene, som Wagner-gruppen.

EKSPERT: Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen

– Når krigen startet, trengte Putin Prigozjin. Han har den rå volden Putin trengte. Statlige institusjoner klarte ikke samle soldater og mobilisere folk, for folk vil ikke krige. Imens Prigozjins gruppen utøver vold, tortur og henrettelser uten å ta hensyn til lover og regler.

Men da Prigozjin kom med kritikk mot forsvarsdepartement ble samarbeidet vanskeligere, forklarer hun.

– Jeg tror han har ønsket å være med på å bestemme hvordan krigen i Ukraina skulle utvikle seg videre, sier hun.

Hun legger til at Wagner-gruppens bidrag for Russland i krigen mot Ukraina også har ført til tap av liv og militære ressurser for dem - som igjen har økt konfliktnivået mot det russiske forsvarsdepartementet.

Også Sangadzhieva peker på at det som nå skjer faktisk kan være et ønske om å overleve for den beryktede militære lederen.

– Om Wagner-gruppen fratas sin rolle og soldatene må signere kontrakt med forsvarsdepartement, kan det gjøre Prigozjin stresset.