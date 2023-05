OPPISJONSLEDER: Christopher Luxon er leder for New Zealands største opposisjonsparti The National Party.

Opposisjonsparti på New Zealand brukte kunstig intelligens til å lage kampanjebilder

Partileder Christopher Luxon sier han ikke var klar over at bildene ikke viste ekte mennesker.

– Vi har brukt kunstig intelligens kunstig intelligensAI står for artificial intelligence, og er i korte trekk når en datamaskin er i stand til å ta valg, lære og løse problemer som vanligvis krever menneskelig intelligens. Denne teknologien kan også lage bilder, modeller, illustrasjoner og tegninger. til å lage noen illustrasjonsbilder. Det er en innovativ måte å drive våre sosiale medier på, sier en talsperson for partiet The National Party til Newshub.

Bildene det er snakk om er blant annet lagt ut på partiets Instagram-side, og vekket ifølge Guardian raskt oppmerksomhet fordi enkelte av dem viste bilder av mennesker med det som beskrives som unaturlige trekk.

De ramser opp fire ulike kampanjebilder:

En gruppe ranere som stormer inn i en gullsmedforretning.

To sykepleiere med veldig glatt hud.

Et kvinne som så ut av et vindu, tilsynelatende et offer for en kriminell handling.

Rollebestningen til «Fast & Furious»-filmene.

– Jeg er ikke sikker

New Zealands National Party er et av to store politiske parti i landet, det andre er Labour, partiet landets nylig avgåtte statsminister Jacinda Ardern hører til.

Partileder Christopher Luxon, som tidligere var sjef for største flyselskap Air New Zealand, svarte først at han ikke var klar over hvor bildene stammet fra.

– Jeg kjenner ikke til teamet, jeg er ikke sikker. Du kommer med en anklage om at vi bruker det. Jeg er ikke sikker på hva vi gjør, så jeg må snakke med teamet mitt, sa han på spørsmål fra Newshub – før partiet altså senere bekreftet at bildene var laget ved hjelp av AI.

Frykter feilinformasjon

Etter hvert som kunstig intelligens klarer å lage mer naturtro bilder, har eksperter ytret bekymring for om folk vil klare å skille mellom det som er ekte og det som er kunstig.

Michael Woolbridge, som leder prosjektet for AI-forskning ved Alan Turing-instituttet i Storbritannia, har tidligere sagt til Guardian at han er svært bekymret for feilinformasjon knyttet til politiske valg.

– Vi har kommende valg i Storbritannia og USA og vi vet at kunstig intelligens kan gi oss feilinformasjon i en industriell skala, sa han blant annet.