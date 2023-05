SLITER: Ukrainske soldater forbereder avfyring av BM-21 ved fronten nær Bakhmut.

Ukraina mener nederlag er en felle: − Kan skyte på russerne

Russlands president Vladimir Putin gratulerer Wagner-gruppen og de russiske styrkene med at de skal ha erobret byen Bakhmut i Donbas-regionen.

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin hevdet allerede tidlig lørdag at de hadde tatt byen. Senere ble det bekreftet også av det russiske forsvarsdepartementet. Det er ikke bekreftet fra ukrainsk side.

Bakhmut har vært det lengste og blodigste slaget i hele krigen.

Spørsmålet er hvor mye seieren er verdt og hvor mye den har kostet.

Og er det riktig at russerne har gått i en felle?

– Wagner-soldatene har gått inn i Bakhmut som rotter inn i ei musefelle, sa sjefen for Ukrainas bakkestyrker, Oleksandr Syrkskyi denne uken ifølge Reuters.

– Jeg synes det er en litt for positiv beskrivelse fra ukrainerne, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, til VG.

– Men det er riktig at Ukraina nå behersker høydene utenfor byen og kan skyte på russerne derfra. De har knapt lokket russerne i en felle med hensikt, men Ukraina har mistet byen og må nå gjøre det beste ut av det.

WAGNER-SJEF: Jevgenij Prigozjin foran Wagner-soldater i det som påstås å være Bakhmut. Bildet er hentet fra en video publisert av Wagner-gruppen. De holder det russiske flagget og Wagner-gruppens flagg.

Paasikivi er klar på at dette er en seier for Russland og et nederlag for Ukraina – men er usikker på betydningen av det:

– Den russiske seieren har kommet til en veldig høy pris. Hvis vi skal tro ukrainerne, og det er betimelig, så har de brukt dette som en utmattelseskrig, og jeg tror de har bedre utbytte enn russerne. Det er flere russere enn ukrainere som har stupt i dette slaget.

– Men det er ingen knipetang?

– Nei, men de ukrainske styrkene har kommet opp på høydene nord og sør for byen, så verdien av de russiske seieren er derfor begrenset. Det er ikke en seier som Russland kan bruke til å gå videre inn i Donbas-regionen.

Joakim Paasikivi fastslår at byen Bakhmut, eller Artjomovsk som russerne kaller den, er borte. Den er slettet med jorden.

– Det er ingen bebyggelse igjen.

Wagner-gruppen har publisert en video der soldatene planter det russiske flagget i ruinene. De vifter også med Wagner-flagget.

Lørdag kveld bekrefter det russiske forsvarsdepartementet Prigozjins uttalelse om at de har erobret Bakhmut, melder RIA.

Ukrainas talsmann Serhij Tsjerevatij hevder at deres styrker fortsatt kjemper om Bakhmut, men viseforsvarsminister Ganna Maljar skriver på Telegram at situasjonen er «kritisk».

Russiske medier har brakt rykter om at øverstkommanderende for Ukrainas væpnede styrker, Valerij Zaluzjnyj, er alvorlig såret. Ukrainas viseforsvarsminister Ganna Maljar hevder på Telegram at han fortsatt utfører sine oppgaver.

Ifølge Jevgenij Prigozjin skal den private Wagner-gruppen trekke seg ut fra Bakhmut om fem dager og overgi kontrollen til enheter fra de ordinære russiske styrkene.