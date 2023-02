«SEIER»: Vladimir Putin snakker fortsatt om russisk seier i Ukraina. Han gjorde det senest sist uke, da det var markering av årsdagens for seieren over Nazi-Tyskland i slaget om Stalingrad.

«Titusener» kan ende som «kjøttdeig»: − Uten tanke på soldatenes liv

En Putin-offensiv i Ukraina i vinter og vår kan koste mange russiske soldater livet. – Det virker som de ikke har tanker for menneskeliv, sier en ekspert til VG.

Den uavhengige russiske nettavisen Novaja Gazeta Europa siterer en anonym kilde innen den russiske militære ledelsen i Ukraina på at de ikke tar hensyn til åpenbare farer for tap av menneskeliv.

– Ifølge kilden er generalene klare til at titusenvis av soldater kan ende som kjøttdeig – for å tilfredsstille overkommandoens innfall, heter det i artikkelen.

Mandag morgen hevder det ukrainske forsvaret å ha tatt livet av 560 russiske soldater søndag, melder Unian. Dette tallet er ikke uavhengig bekreftet.

Ukraina hevder at russerne har tapt 138.340 soldater siden krigen startet den 24. februar 2022.

– Vi ser det på hvordan den russiske taktikken ved fronten har vært de siste månedene. Det har gått fra å bruke pansrede kjøretøy til å kaste frem mennesker. På den måten har de fått fremgang. Men det har skjedd uten tanke på soldatenes liv, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, til VG.

Han fortsetter:

– Det handler bare om å vinne terreng. De kan kanskje ta 130 meter om dagen – til prisen av atskillige menneskeliv. Forbruk av mennesker virker å være den russiske krigstaktikken. Det som var en suksess under den andre verdenskrig.

SÅRET: En mann er behandlet etter å ha blitt såret i et russisk missilangrep mot Kharkiv søndag.

Kilden i det russiske hovedkvarteret i Ukraina sier til Novaja Gazeta Europa sier at Ukraina «mottar absolutt nøyaktige data om alle våre bevegelser fra vestlige etterretningstjenester». Det gjør det vrient for Russland å overraske.

Avisen skriver at Vladimir Putin har beordret full kontroll over Donbas-regionen (Donetsk og Luhansk) innen utgangen av mars.

– Ja, det er logisk at det blir en russisk offensiv nå, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

EVAKUERT: En eldre kvinne blir båret ut av ruinene av en bygning i Kharkiv som søndag ble utsatt for et russisk missilangrep.

Peter Viggo Jakobsen er likevel skeptisk til den russiske offensiven:

– Med mindre russerne løser de problemene som vi har sett siden krigen startet, så har jeg vanskelig for å se hvordan de skal klare å bryte gjennom de ukrainske linjene i en ny offensiv.

Står i et dilemma

Ifølge britisk etterretning jobber Russland iherdig med å etablere festningsverk og utplassere styrker for å holde forsvarslinjen, spesielt i oblastene Luhansk og Zaporizjzja.

– Til tross for det nåværende operasjonelle fokuset på sentrale Donbas, forblir Russland plaget med å vokte frontlinjen, skriver britene i en oppdatering mandag morgen.

De mener at Russlands frontlinje i Ukraina utgjør omtrent 1288 kilometer, hvorav frontlinjen i det Russisk-okkuperte Zaporizjzja utgjør 192 kilometer.

– Et større ukrainsk gjennombrudd i Zaporizjzja vil utgjøre store utfordringer for levedyktigheten til en Russisk landbro mellom Rostov og Krim. Ukrainsk suksess i Luhansk vil ytterligere undergrave Russlands uttalte krigsmål om å «frigjøre» Donbas, skriver britene og fortsetter:

– Å avgjøre hvilke av disse truslene å prioritere å møte er trolig en av de sentrale dilemmaene for Russlands operasjonelle planleggere.

Ukraina-støtte vil spille inn

Peter Viggo Jakobsen er klar på at det er nå russerne har sitt vindu:

– Etter hvert vil få Ukraina flere våpen og får en mye større offensiv slagkraft enn tidligere i krigen.

– De prøver å rekke dette før en ukrainsk offensiv som kommer senere på våren, sier Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan.

– Da vil Ukraina ha en rekke stridsvogner på plass og ha utdannet disse brigadene i å bruke dem.

Sjefen for det litauiske forsvaret, general Valdemaras Rupshis, er helt enig. Han sier ifølge Novaja Gazeta Europa at Russland har det travelt med å få i gang en ny offensiv i Ukraina og utnytte «mulighetsvinduet» før de tunge stridsvognene blir levert fra Vesten til Ukraina.

LØSLATT: Bildet er offentliggjort av det russiske forsvarsdepartementet og skal vise russiske soldater som har vært krigsfanger og som har vært del i en fangeutveksling med Ukraina. Bildet skal være tatt i Belgorod fylke i Russland.

– Selv en blind kan se at de forbereder seg på neste bølge, sier Rupshis om russerne.

– Men de kan stoppe eller endre planene sine hvis de ser at Ukraina har tilstrekkelig utstyr, ammunisjon, våpen og trent personell.

Generalen uttaler at russerne har forstått om de ikke angriper nå, så vil det være for sent senere på våren, skriver Novaja Gazeta Europa.

Det går mye rykter om en russisk mobilisering, og sist uke ble muligheten til å søke utenlandspass fjernet fra den offentlige nettportalen der dette vanligvis er mulig.

– Jeg tror hele tiden det fortsetter en mobilisering på lavt nivå. Så er det uklart hvor godt det fungerer. Jeg tror det er tvilsom kvalitet på dem som rekrutteres, og det er også uklart om russerne har utstyret som disse soldatene vil trenge, sier Joakim Paasikivi.

Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet har Russland mobilisert 300.000 soldater, melder den russiske utgaven av BBC. Russerne selv har sagt at de har mobilisert 300.000 soldater.