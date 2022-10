Meldinger om skyting mot demonstranter i Iran

Iranske sikkerhetsstyrker skjøt og sendte tåregass mot demonstranter i Saqez, hjembyen til Mahsa Amini, onsdag, ifølge en menneskerettsorganisasjon.

NTB

Amund Bakke Foss

Svært store folkemengder har tatt seg mot Aminis gravsted i protest mot det iranske regimet.

– Sikkerhetsstyrker har skutt tåregass og åpnet ild mot folk på Zindan-plassen i byen Saqez, skriver organisasjonen Hengaw på Twitter.

Samtidig kuttet myndighetene internettforbindelsen i byen, ifølge nyhetsbyrået ISNA.

Onsdag er det 40 dager siden Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt, og med det er den tradisjonelle sørgeperioden for familiemedlemmer over. I noen deler av islamsk tradisjon er det vanlig å markere at det er 40 dager siden en person er død.

Sikkerhetsstyrkene har på forhånd forberedt seg på en opptrapping av protestene, som har herjet i Iran etter Aminis død, etter at 40-dagers-grensen er nådd.

– Dette er ikke tiden for sørging, men for sinne, heter det i en oppfordring til demonstrasjoner som ble postet i sosiale medier tirsdag.

Onsdag deles bilder fra Saqez på Twitter, som viser massive folkemengder på vei mot gravstedet til Amini.

Tirsdag demonstrerte studenter ved universiteter over hele landet, dagen etter at sikkerhetsstyrkene ble anklaget for å ha slått elever ved en skole i Teheran. Myndighetene i Iran har uttalt at det oppsto en konflikt ved skolen, men nekter for at noen av elevene ble drept.