KJEMPER TILBAKE: En ukrainsk soldat inspiserer skyttergravene som russiske styrker har forlatt etter ukrainske fremrykk i Kherson fylke. Bildet er tatt den 12. oktober.

Forbereder seg for slaget om Kherson: − Vil starte innen kort tid

Sivilbefolkningen i fire byer i Kherson fylke vil bli evakuert vekk fra områder ved elven Dnipro. Det har den russiske ledelsen i det okkuperte området besluttet.

Vilde Elgaaen

NTB

De kaller det en «organisert forflytning».

Ifølge Reuters er bakgrunnen for flyttingen en frykt for angrep fra ukrainske styrker.

Allerede forrige uke varslet både britisk etterretning og den den russisk-innsatte lederen i Kherson at det kunne bli fare for gatekamper i Kherson.

Da varslet lederen, Vladimir Saldo, at han ville be Russland om å evakuere lokalbefolkningen.

Til Mosvka24 sier den pro-russiske nestsjefen for Kherson, Kiril Stremousov, at han ber om at evakueringen skjer raskt.

– Kampen for Kherson vil starte innen kort tid. Sivil­befolkningen er rådet til, om mulig, å forlate området der harde kamper vil skje.

Kherson er en av de fire regionene i Ukraina som nylig ble annektert av Russland, og regionshovedstaden Kherson var den første store ukrainske byen som falt til russiske styrker etter invasjonen i februar.

– Russland vil framfor alt sikre en sikker evakuering av innbyggerne i Kherson, sier general Sergej Surovikin til den russiske TV-kanalen Rossija 24 tirsdag kveld.

Surovikin innrømmer også at situasjonen for de russiske styrkene i Ukraina er «spent» etter at russerne har gått på en rekke nederlag i møte med den ukrainske motoffensiven.

Surovikin ble tidligere denne måneden utnevnt til øverstkommanderende for de russiske styrkene i krigen i Ukraina.

TOPP: General Sergej Surovikin fotografert under et pressetreff i Moskva tirsdag.

Forrige uke innrømmet Russlands president Vladimir Putin at årsaken bak avgjørelsen om å mobilisere flere til militæret var at de slet med å holde frontlinjene:

– Det er umulig å holde frontlinjen ved å bare bruke tjenestemenn under kontrakt, det er derfor vi annonserte mobiliseringen, sa Putin under en pressekonferansen i Astana i Kasakhstan i forbindelse med et toppmøte.

Ukraina har gjennomført en offensiv i Kherson, men ifølge eksperter ønsker Ukraina helst å unngå en bykrig i Kherson. Byen hadde en befolkning på 283.000 innbyggere før krigen.

Britisk etterretnings skrev i sin statusoppdatering torsdag forrige uke at lokale myndigheter trolig forbereder evakuering, noe som antyder at det kan gå mot bykrig.