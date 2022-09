HYLLET: President Vladimir Putin sammen med skoleelever i Kaliningrad. Alle skal ha utmerket seg i konkurranser som gjorde dem fortjent til å møte presidenten. Dette bildet er fotografert og distribuert av det statlige nyhetsbyrået Sputnik.

En av to russere sier de vil fortsette krigen: − De fleste er apatiske

Vladimir Putin (69) har bare halvparten av russerne bak seg i ønsket om å fortsette krigen, ifølge meningsmåling. Samtidig er verdens to mest folkerike land, Kina og India, nå med i en militærøvelse i Russland.

Publisert: Nå nettopp

En fersk meningsmåling fra meningsmålingsinstituttet Levada viser at bare 48 prosent av russerne vil fortsette krigen. 44 prosent vil inngå fredsforhandlinger. Resten svarer vet ikke.

Det er særlig blant de unge det er stemning for å inngå forhandlinger med Ukraina.

Samtidig er støtten til de russiske væpnede styrkers handlinger i Ukraina fortsatt høy - like høy som den har vært. Tre av fire russere er positive til armeens krigføring i Ukraina.

– Det er interessant at russerne er såpass splittet. Samtidig er det vanskelig å vite hvor pålitelige opplysningene er - i et land der det ikke en gang er lov å kalle krigen for en krig - men derimot kalle det en spesialoperasjon, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet til VG.

ØVELSE: Kinesiske soldater marsjerer i forbindelse med den store militærøvelsen på Russlands østkyst i disse dager. Dette bildet er fotografert og distribuert av Russiske myndigheter.

– Hvordan tolker du resultatene?

– Det tyder på at russerne ikke helt liker denne krigen. Og det overrasker ikke. De fleste er apatiske til krigen. Det er et problem for Putin at han ikke har klart å mobilisere folket til krigen sin.

– Men de støtter likevel de væpnede styrker?

– Ja, og de har ikke noe valg. Det er straffbart om de ikke gjør det. Så det kan også påvirke svarene, sier Käihkö.

Et stort flertall av russerne tror nå at det blir en langvarig krig - minst et halvt år fortsatt.

Samtidig er nå en stor militærøvelse i gang i Russland. Kina og India er begge representert, det samme er Aserbajdsjan, Algerie, Armenia, Belarus, Kirgisistan, Mongolia og Tadsjikistan.

Øvelsen «Vostok-2022» foregår i Russlands «fjerne østen» og farvannene utenfor østkysten. Totalt deltar drøyt 50.000 soldater, 140 fly og 60 krigsskip i øvelsen.

Se videoene Russland har frigitt fra øvelsen her:

– Det har vært en tilsvarende øvelse tidligere, og da var den mye større. Vi vet at det denne gang dreier seg om 50.000 soldater, men vi vet ikke hvor mange av disse som kommer fra Russland, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Når Russland velger å holde en slik øvelse samtidig som de er i krig, så tjener det flere formål, mener Jakobsen - og peker særlig på to ting:

Russland vil vise at de ikke er isolert i verden. At det stadig er land utenfor Vesten som ønsker å samarbeide med dem. At det er indisk deltakelse, bekymrer nok amerikanerne, fordi de prøver å inngå tett samarbeid med India. Kina og Russland prøver å inngå et stadig tettere samarbeid, og da er det viktig å ha India på sin side.

Russland vil demonstrere at de har overskudd til å ha en slik øvelse - til tross for krigen i Ukraina. Hvis de er i stand til å holde en stor militærøvelse samtidig med at det er en stor krig, så viser det at de ikke er beseiret og at de har et militært overskudd som senere kan settes inn i Ukraina.

Peter Viggo Jakobsen peker på at øvelsen i stor grad handler om marinen, og at fartøyene og besetningene som deltar, ikke uten videre kan brukes i Ukraina-krigen.

– Krigsskip spiller en liten rolle i Ukraina-krigen, særlig etter at Ukraina klarte å senke «Moskva». Russland holder nå fartøyene lengre unna.

Tass skriver at Kina har med alt militært utstyr selv, mens Russland bidrar med utstyr til de andre landene i øvelsen.

PS 1: I Levada-undersøkelsen svarer et stort flertall av russerne at de mener at regionene Zaporizjzjia og Kherson bør enten bli en del av Russland (45 prosent) eller uavhengige stater (21 prosent). Bare 14 prosent mener at de fortsatt bør tilhøre Ukraina.

PS 2: Bare én av ti russere sier et klart ja til at de selv har et moralsk ansvar for at sivile dør i Ukraina.