MØRKE TIDER: Jonas Gahr Støre sier det mest betydningsfulle Norge kan gjøre for Europa er å levere mer gass.

Støre avviser europeisk gass-ønske: − Ikke jeg som selger gassen

BRUSSEL/OSLO (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ingen tro på effekten av et pristak som også omfatter gass fra Norge, slik flere EU-land nå foreslår.

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke en løsning som vi foreslår. Vi tror ikke det gir svar på de utfordringene EU har, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG om et pristak på norsk gass.

– Vi har sagt at vi er åpne for å snakke med EU om alle de løsningene de nå diskuterer. Dette har ikke vært tatt opp fra EUs side, legger han til.

Fredag sitter EUs energiministre i krisemøte i Brussel. Møtet har ett formål: Å få ned prisene på strøm til forbrukere og næringsliv, fra dagens ekstreme nivåer over hele Europa.

Et av tiltakene EU-kommisjonen har foreslått, er et pristak på russisk gass. Men flere EU-land har også tatt til orde for at også Norge, som har seilt opp som den største leverandøren av gass til Europa, burde kutte i prisene.

Sist i rekken er Danmark. På vei inn til krisemøtet i Brussel fredag formiddag sa den danske energiministeren at det foreslåtte pristaket også bør gjelde gass fra Norge.

– Vi skal diskutere dette med Norge, men vi skal ikke kjøre den samme politikk mot Norge som mot Putin, det sier seg selv. Men det er en god idé å få noen kvalitetssamtaler med våre venner i Norge, slik at prisen på norsk gass også blir en annen, sa han.

Går videre med pristak

EU-medlemslandene går nå videre med forslaget om pristak på gass. Det slo Tsjekkias nærings- og energiminister Jozef Sikela fast da han oppsummerte det ekstraordinære møtet i Brussel.

Opprinnelig argumenterte EU-kommisjonen for pristak på russisk gass, men Russland nevnes nå ikke spesielt i uttalelsen fra energiministrene.

Det kan bety at kommisjonen har medlemslandenes godkjenning for å gå videre med et pristak på all innkjøpt gass. Det kan inkludere gass fra Norge, som nå er Europas aller største gassleverandør.

EU-ministrene anser et pristak som et midlertidig tiltak i en akutt situasjon.

Samtidig uttaler de at olje – og gass-selskapene må gi et «solidaritets-bidrag».

– Ikke jeg som selger gassen

Norge har tjent enormt med penger på gass etter Russlands invasjon av Ukraina.

Mens gassinntektene var 830 milliarder i fjor, er det anslått at inntektene i år vil være 1500 milliarder og 1900 milliarder neste år, ifølge E24.

Men overfor VG understreker Støre at det er selskapene som selger gassen.

– Jeg sier til mine europeiske kolleger at det ikke er jeg som selger gassen. Det gis lisenser til selskaper som betaler høy skatt, og så er det de som selger den. Det er dialog med de selskapene og det er i de forhandlingene man må se etter løsninger.

Han sier det mest betydningsfulle Norge kan gjøre er å finne og levere mer gass til de europeiske markedene.

– Nå rammer krisen og det jeg kaller krigsøkonomi så hardt at det er umiddelbare utfordringer de står ovenfor. Jeg er opptatt av at vi fortsatt skal vise at vi kan levere gass på et stabilt høyt nivå.

FORHANDLINGER: Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, her på et møte i Brussel i februar.

– Kan Norge gjøre noe mer for å hjelpe europeiske land med strømkrisen?

– Ja, vi skal delta aktivt i samarbeidet om å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger på strømkrisen, og vi kan dele av vår kunnskap om strømmarkedet. NHO har i dag hatt alle sine nordiske foreninger på plass i Oslo. Jeg har snakket til dem. Norden har erfaring med utveksling av strøm som Europa har sett hen til, fordi den har vist seg å gi stabilitet og lave priser over tid.

Han sier han har oppfattet at det EU er mest opptatte av når det gjelder gass nå, er mer langsiktige kontrakter.

– Det var noe vi hadde med Europa for en god del år siden, og senere var EU opptatt av å gå over til kortsiktige kontrakter. Nå er det ønske om å se om man kan gå over til mer langsiktige kontrakter igjen. Det har jeg inntrykk av at norske selskaper er åpne for å diskutere.

Det foreslåtte pristaket på russisk gass handler ikke bare om prisene i seg selv, men å gjøre seg mindre avhengige av Russland, slik at den gassen som fortsatt importeres ikke kan brukes som et våpen.

På kort sikt kan det øke etterspørselen etter den norske gassen, og dermed prisene, om Putin gjør som han har advart og stanser de gjenværende leveransene.

EU-FORMANN: Etter strøm-møtet fredag sa tsjekkias nærings- og energiminister Jozef Sikela at medlemslandene nå er enige om tiltak som raskt kan ta ned strømprisene i Europa.

EU-notat: Vil forhandle

Selv om EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har nøyd seg med å foreslå et pristak på russisk gass, vil hun også forhandle med Norge om lavere priser, ifølge et lekket EU-notat TV2 omtalte onsdag.

I notatet heter det at dialog med pålitelige gassleverandører som Norge for å sikre lavere priser gjennom forhandlinger bør forfølges videre.

Belgia er landet som har presset hardest på for et pristak på også norsk gass. I et intervju med Politico torsdag kveld sa Croo at EU må kutte strømprisene ved å sette et pristak på gass importert fra hvor som helst i verden.

Jonas Gahr Støre ble spurt om pristak på gass for å avhjelpe energikrisen i Europa i et intervju med Financial Times onsdag. Der sa han at han at han ikke lukket noen dører for diskusjoner.

Intervjuet ble sitert bredt som at Norge åpner for et pristak på gass, men Støre presiserte i etterkant at han er åpen for å se på alle løsninger EU kommer med.