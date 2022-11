FAMILIEN: Linda og Anders fikk en annerledes fødsel.

Sverige: Styrtfødsel i heisen på kjøpesenteret

Linda Ekstrøm fikk beskjed av sykehuset om at hun ikke var i aktiv fødsel. 47 minutter senere ble babyen født.

Malin Wigen/Aftonbladet

– Vi måtte velge om vi skulle bli på sykehuset og vente, reise hjem, eller gå ut og spise på byen.

Det sier den nybakte faren Anders Zetterland til Aftonbladet.

Tirsdag gikk vannet til gravide Linda Ekstrøm. Hun og samboeren, Ander Zetterland, dro derfor til sykehuset for å ta en sjekk.

På sykehuset fikk hun beskjed at hun enda ikke var i aktiv fødsel. Paret fikk valget om de ønsket å bli, eller om de ønsket å dra ut og spise ute.

– Før maten kom kjente jeg på smerter. Jeg hadde også litt problemer med å sitte ordentlig. Jeg reise meg opp i ny og ne, men tenkte at sånt er vel vanlig etter at vannet har gått, sier Ekstrøm.

Da Ekstrøm fødte sitt første barn, tok fødselen nesten to dager. Paret tok det derfor helt med ro.

Linda Ekstrøm fikk maten servert. Plutselig økte smertene, og hun skjønte hva som kom til å skje.

– «Ring 112 for babyen kommer», ropte hun.

Paret hastet av gårde til en av heisene på kjøpesenteret for å komme seg ut, men i heisen kjente hun enda sterkere smerter.

– Så var hodet ute

Zetterlund ringte nødetater, og la jakken sin under sin kone på heisgulvet slik at hun kunne legge seg ned.

Zetterlund hjalp henne med å ta av henne buksene, samtidig som at heisen gikk opp og ned, og heisdøren åpnet og lukket seg.

– Jeg så ingen baby. Jeg trodde ambulansen ville komme i tide til å frakte henne til sykehuset. Men så kom den neste smerten, og den neste. Og da var hele hodet ute! Jeg tenkte: «Det skjer nå, det er ingen andre som kan føde barnet enn meg», sier Anders.

Underveis pratet han med nødetatene.

– Det var en ny stor smerte og babyen kom ut. Da jeg hørte babyen skrike, var det en veldig stor lettelse, for han levde! Jeg måtte ta gensere som tepper for å vikle rundt ham. Heisen fortsatte å gå opp og ned.

Anders Zetterlund hadde vært bekymret over at ambulansen ikke ville finne frem, men til slutt stoppet en vakt heisen i en etasje hvor ambulansen sto klar.

– Jeg sjekket klokken. Det hadde tatt elleve minutter og 30 sekunder før den kom. Det er sykelig fort, sier Zetterlund.

FØDSEL: Vide ble født på gulvet ved heisen.

– Finnes verre steder

Ambulansearbeiderne forsikret paret om at det hadde gått fint og at babyen hadde det bra.

– De spurte om jeg ville klippe navlestrengen, noe jeg ønsket. Når jeg første hadde gjort all forarbeidet, må jeg klippe navlestrengen! Det skulle ingen få ta fra meg, sier Zetterlund.

De ble tatt med til sykehuset og tatt hånd om av helsepersonell. Både personalet og foreldrene var sjokkerte over at fødselen hadde gått så raskt.

Det gikk 47 minutter fra sykehusets påstand om at Linda ikke var i en aktiv fødsel, til babyen var ute.

– Jeg kan ikke fatte at det gikk så raskt. I det ene sekundet spiste vi cæsarsalat, og i det neste sekundet fødte jeg. Men heldigvis gikk det bra. Anders klarte å beholde roen, sier den nybakte moren Linda Ekstrøm.

Selv om de hadde foretrukket å føde på sykehuset, er de glad det ikke skjedde på motorveien på vei dit.

– Det er mange verre steder man kunne ha født, for eksempel på motorveien. Men jeg kunne aldri ha sett for meg at jeg skulle levere barnet mitt i en heis, sier Anders.

SØSKEN: Storesøster Flora med Vide.

– Unik opplevelse

Storesøster Flora ble veldig glad for endelig å kunne møte den heisefødte lillebroren, som fikk navnet Vide.

– Vi er glad for at hele systemet fungerer. Ringer du 112, får du hjelp, sier paret.

Til tross for en hektisk fødsel, ser de på fødselen som en unik opplevelse de kan fortelle Vide om i ettertid.

– Vi blir vanskelig å kjøre heis uten å tenke på hendelsen, og sånn vil det være resten av livet. I ettertid tenker vi ikke på det som en forferdelig ting, men vi ser på det som en positiv og unik opplevelse.