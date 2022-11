Angrep i Ukraina – mange millioner uten strøm

Store deler av Ukraina er uten strøm etter russiske luftangrep. FNs sikkerhetsråd innkaller til hastemøte klokken 22 onsdag kveld.

Ukraina ble onsdag rammet av nye missilangrep. Russiske luftangrep gikk målrettet mot kritisk infrastruktur i landet, som har ført til at de fleste i landet er uten strøm.

Luftvernsirenene gikk og folk ble bedt om å holde seg i sikkerhet. Nyhetsbyrået AP meldte om kraftige drønn av det som hørtes ut som gjentatte eksplosjoner.

Den ukrainske politisjefen Ihor Klymenko opplyser på deres nettsider at seks personer er drept, og totalt 36 sårede.

Det norske utenriksdepartementet (UD) bekrefter til VG at FNs sikkerhetsråd har kalt inn til hastemøte kl. 22. NTB omtalte dette først.

MØRKT: Store deler av Kyiv er uten strøm onsdag kveld.

– Vi er ekstremt bekymret over disse hensynsløse missilangrepene, som rammer både sivile liv og sivil infrastruktur. Det er noe som må fordømmes, og vi har spilt en aktiv rolle for å drøfte dette i FNs sikkerhetsråd, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, gikk selv ut onsdag kveld og ba om et møte i sikkerhetsrådet etter angrepene:

– Ukraina fortsetter å kreve et resolutt svar fra det internasjonale samfunnet på disse forbrytelsene, skriver han på Twitter.

Anniken Huitfeldt forteller at det trolig vil komme et forslag under møtet om hvorvidt Zelenskyj kan delta over videolink.

– Det er viktig å ikke glemme lidelsen som pågår i Ukraina, og som har pågått over lang tid. Det er noe vi må få med oss flere land på, sier hun.

GATE: Politiet har gitt ut dette bildet fra en gate i Kyiv som onsdag ble truffet av russiske raketter.

Flere drept

I Kyiv ble tre personer drept og elleve såret, ifølge borgermester Vitalij Klitsjko. Han skriver på Telegram at ti av de sårede er innlagt på sykehus.

En to dager gammel gutt skal også ha blitt drept da russiske raketter onsdag traff et sykehus i Vilnyansk utenfor Zaporizjzja midt i landet.

Borgermester Klitsjko opplyste tidligere onsdag at infrastruktur i hovedstaden er truffet og vannforsyningen midlertidig stanset.

TRUFFET: Bergingsmannskaper på stedet der russiske raketter onsdag skal ha slått ned i Kyiv.

De fleste uten strøm

Dette er ikke første gang Russland har angrepet kritisk infrastruktur i landet. Konsekvensene av slike angrep er store, og det ukrainske energidepartementet opplyser om at de fleste har mistet strømmen etter de russiske angrepene.

Først ble det meldt om at hele Kyiv-regionene var uten strøm. Temperaturen i hovedstaden er omkring frysepunktet.

– Fienden har iverksatt rakettangrep på kritisk infrastruktur i Kyiv. Bli værende i tilfluktsrom inntil luftvernsirenene stopper, sier bymyndighetene i sosiale medier.

Nå skal flesteparten av husstandene i Ukraina være uten strøm.

SYKEHUS: Bergingsmannskaper rydder onsdag ruiner, etter at raketter traff et sykehus i Vilnyansk i Ukraina. Et spedbarn skal ha blitt drept.

Eksplosjoner i flere byer

Eksplosjoner ble hørt i byene Odesa, Mykolajiv, Poltava og Dnipropetrovsk, skrev nyhetsbyrået DPA tidligere onsdag.

Det er foreløpig ikke meldt om skadede eller drepte her, og flere av eksplosjonene kan skyldes ukrainsk luftvern.

– Flere grusomme missilangrep over landet, i det Russland forsøker å straffe Ukraina for å våge å være fri. Jeg har sett styrken i det ukrainske folk, og jeg vet Russlands forsøk på å dominere Ukraina ved å sende dem inn i kulde og mørke vil feile. Vi vil stå med Ukraina, skriver USAs ambassadør til landet, Bridget Brink.

SLUKKING: Brannmannskaper jobber onsdag med slukking, etter russiske luftangrep mot i Vysjorod utenfor Kyiv.

Kraftverk koblet ut

Store deler av Moldova, republikken som grenser til Ukraina i sørvest, ble strømløst etter at et kraftverk i Ukraina ble koblet ut etter missilangrep.

–Den statseide moldovske strømnettoperatøren jobber med å få på strømmen igjen i over 50 prosent av landet, sier Moldovas visestatsminister Andrei Spînu ifølge Reuters.

Hovedstaden Chisinau skal ifølge Reuters ha fått tilbake strømmen onsdag ettermiddag.

Russiske angrep utløste nødprosedyrer ved Khmelnytskji-kraftverket, Pivdennoukrainsk-kraftverket og kraftverket i Rivne.