HYLLER PUTIN: Flere av demonstrantene bruker Putin og Russland som symbol på misnøye med Vesten.

Naboland truer med krig: − Vil at kuppmakerne skal skjelve i buksene

Hvis kuppmakerne i Niger ikke gjeninnsetter presidenten innen én uke, sier nabolandene de kan sende inn militære styrker.

I Sahel-regionen har det vært seks militærkupp i seks land på bare tre år. Området betegnes som noen av verdens svakeste og mest dysfunksjonelle stater av Afrika-ekspert Morten Bøås ved NUPI.

EU, Frankrike og Ecowas har innstilt all bistand og sikkerhetssamarbeid med Niger, og sistnevnte har innført sanksjoner mot Nigers militære ledere. Vis mer

Han var Nigers første demokratisk valgte statsleder siden frigjøringen fra Frankrike, men onsdag denne uken stormet militære styrker kontorene til president Mohamed Bazoum.

En militærjunta tok makten i det vestafrikanske landet.

Kuppmakerne mener presidenten ikke har gjort nok for å redde det lutfattige landet fra ytterliggående islamistiske opprørere.

Men flere analytikere og nigerere mener at dette kun er et dårlig skjult påskudd for å tilrøve seg makten i landet.

KUPP: General Abdourahmane Tiani har tatt makten.

Nå reagerer også nabolandene i regionen sterkt på den militære maktovertagelsen:

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas EcowasDe vestafrikanske staters økonomiske fellesskap er et regionalt samarbeidsorgan med 15 medlemsstater. bryter med Niger og krever at kuppmakerne gjeninnsetter presidenten.

Ecowas var søndag innkalt til krisemøte, skriver NTB:

Møtet fant sted i Nigerias hovedstad Abuja. Medlemmene i Ecowas sier at kuppmakerne har én uke på seg, hvis ikke kan maktovertagelsen få militære følger.

Afrika-ekspert og seniorforsker på NUPI, Morten Bøås mener uttalelsene fra Ecowas er overraskende:

– Jeg blir overrasket over at de truer med maktbruk. De må i så fall samle sammen med koalisjon, men det er ikke gjort i løpet av en uke. Jeg ser ikke helt hvordan dette i realiteten skal skje, sier han til VG.

– Hvorfor tror du da de kommer med disse uttalelsene?

– Det er nok ment for å vise kuppmakerne at nabolandene til Niger mener alvor. De vil få kuppmakerne til å skjelve i buksene, sier han.

Afrikas kuppbelte

Fra kyst til kyst, i den såkalte Sahel-regionen sør i Sahara, har det vært seks militærkupp i seks land, på bare tre år. Sahel er beskrevet som verdens mest konfliktfylte og neglisjerte region.

Fra Guinea i vest til Sudan i øst, har militære styrker felt sivile politiske ledere. Niger er det siste landet i rekken.

For Morten Bøås er det ingen overraskelse at dette skjer så hyppig akkurat i Sahel.

– Landene i Sahel-beltet er noen av verdens svakeste og mest dysfunksjonelle stater, sier han.

Når demokratisk valgte politikere ikke klarer å bidra til å gjøre livet bedre for borgerne sine, og innbyggerne ikke føler at de blir lyttet til, blir det langt lettere å gjennomføre et kupp, mener forskeren.

– I mange av Sahel-landene er det mye sinne og håpløshet i en veldig ung befolkning. Det forsøker kuppmakere å utnytte til sin fordel, sier Bøås.

RUSSISK FLAGG: Demonstranter i Nigers hovedstad Niamey demonstrerte lørdag til støtte for kuppmakerne.

Putin som motstandssymbol

Søndag ble det igjen meldt om store demonstrasjoner til støtte for kuppmakerne i Nigers hovedstad.

Tusenvis samlet seg utenfor den tidligere kolonimakten Frankrikes ambassade, der de rev ned det offisielle skiltet og erstattet det med flagg fra Niger og Russland.

Andre ropte «Lenge leve Russland» og «Lenge leve Putin». Enkelte forsøkte også å trenge seg inn i bygningen.

Morten Bøås sier at kupptilhengernes link til Russland ikke er spesielt sterk.

– Putin og det russiske flagget brukes som et symbol på motstand mot det de mener er det «imperiale vesten». De som vifter med det russiske flagget, vet sannsynligvis lite om russisk politikk eller deres handlinger i Ukraina, sier han.

Forskeren påpeker at sinnet mot Frankrike og vesten, historisk sett er sterkt i Niger.

– Det er nå et ungdommelig, patriotisk sinne mot Frankrike, som kuppmakerne prøver å bygge opp om.

Nyhetsbyrået AP melder at nigerske soldater søndag rykket inn og sørget for å oppløse folkemengden.

FRANSK AMBASSADE ANGREPET: Tilhengere av kuppmakerne angrep søndag ambassaden til den gamle kolonimakten Frankrike.

EU innstiller bistand

Ecowas-landene innførte søndag også umiddelbare sanksjoner som er rettet mot Nigers militære ledere. Reisevirksomhet til og fra Niger blir også stanset.

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer angrepet på den franske ambassaden, og sier at Frankrike vil støtte alle tiltak for å gjenopprette ro og orden.

I en uttalelse fra kontoret til presidenten heter det at Frankrike kommer til å ty til gjengjeldelse hvis franske borgere og interesser blir angrepet, skriver NTB.

Både EU og Frankrike har innstilt alt sikkerhetssamarbeid med Niger og stanser all bistand til landet.

