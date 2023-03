Kartell beklager drap på amerikanere i Mexico

Et meksikansk kartell skal ha beskyldt fem medlemmer som ikke adlød ordre for drapet på to amerikanere i landet.

Det var fredag at fire amerikanere ble overfalt og bortført i Mexico. En video viser hvordan de blir stuet inn i en pickup av væpnede menn. De to amerikanerne Shaeed Woodard and Zindell Brown mistet livet, mens LaTavia Washington McGee og Eric Williams overlevde angrepet.

Torsdag skrev nyhetsbyrået AP at det er «Skorpion»-gruppen av Gulf-kartellet som står bak angrepet på amerikanerne.

Kartellet skal nå ha unnskyldt seg via et brev festet til fem personer de hevder står bak angrepet, skriver AP.

De fem medlemmene skal ha blitt funnet bundet og med ansiktene ned i asfalten, sammen med brevet som fordømmer handlingen. Nyhetsbyrået har sett et bilde av mennene, det samme har CNN.

«Vi har bestemt oss for å overlate de som var direkte involvert og ansvarlige for hendelsene, som til enhver tid handlet under sin egen beslutningstaking og mangel på disiplin», heter det i brevet ifølge AP.

I tillegg skal kartellet ha lagt til i brevet at disse fem personene trosset kartellets regler, som inkluderer «respekt for uskyldige liv og velvære»

SOLDAT: En meksikansk soldat utenfor hovedkvarteret til statsadvokaten i Tamaulipas.

FBI meldte søndag at de lette etter de savnede amerikanerne sammen med meksikanske myndigheter. En slektning opplyste at de fire reiste sammen fra South Carolina fordi en av dem skulle gjennomgå en kosmetisk mageoperasjon i Matamoros. Byen ligger nordøst i Mexico, like ved grensen til USA.

Tirsdag ble de fire amerikanerne funnet. Senere samme kveld bekreftet amerikanske myndigheter at to amerikanske borgere var kommet tilbake til USA fra Mexico, og at de var i gang med å få hjemsendt to døde.

CNN skrev mandag at kidnapperne skal ha tatt feil av de fire amerikanerne og noen andre.

Ifølge AP skjer det fra tid til annen at karteller sender ut meldinger, enten for å skremme rivaler eller myndigheten, eller for å utføre «PR-arbeid» for å glatte over situasjoner som kan påvirke arbeidet deres.

– Det kommer ikke til å endre noe ved lidelsene vi gikk gjennom, sier Jerry Wallace, fetter til én av de fire som ble kidnappet, til AP om unnskyldingen.

