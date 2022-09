Støre om Nord Stream-lekkasjen: Vil ikke slå fast at russerne står bak

Samtidig understreker statsministeren at gass er en veldig viktig del av krigen som Russland fører i Europa.

Tirsdag ble det kjent at det lekker fra gassrørledninger på tre forskjellige steder i Østersjøen i svensk og dansk farvann.

Beredskapen på norsk sokkel er skjerpet etter lekkasjene.

Norge har nå tatt over Russlands plass som den viktigste leverandøren av gass til det europeiske kontinentet.

– Er det nærliggende å tenke at det er russerne som står bak?

– Jeg vil ikke trekke noen slutninger om det. Det som er sikkert er at situasjonen i Ukraina har satt energisituasjonen i et sterkere lys. Gass er en veldig viktig dimensjon av den konflikten. Så må vi ivareta sikkerheten og følge situasjonen til våre installasjoner. Norge har mange installasjoner og rørledninger, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Heller ikke Sverige vil trekke noen slutninger: Sveriges utenriksminister Ann Linde sier de ikke vil spekulere i motiv og aktør.

Dette har skjedd: To av lekkasjene er på Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone, omtrent utenfor Simrishamn i Sverige. Den tredje, Nord Stream 2, lekker i dansk økonomisk sone, sørøst for Bornholm.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

– Tyder på villet handling

Støre mener beredskapen generelt er høy rundt de norske plattformene, og følger med både i havet og på land i samarbeid med politiet og forsvaret.

Han sier de ikke har planer om å sette inn en krisestab, som Danmark har gjort, men at de har godt samarbeid med både svenske og danske myndigheter.

– Vi følger de undersøkelser som gjøres i Østersjøen, og vil vurdere om det er behov for andre tiltak.

Tirsdag kveld sier Sveriges statsminister at Norge har fortalt dem om økt droneaktivitet i Nordsjøen.

Støre vil ikke spekulere i om det er en mulig sammenheng med dronene som ble observert på tre norske plattformer for kort tid siden.

– En slik kobling kan ikke vi foreta. Det er mye tyder på at lekkasjene er villet handling. Vi jobber med å kartlegge omfanget av droner i nærheten av norske installasjoner.

Samarbeider med selskaper

– Flere, blant annet Frederic Hauge har lenge kritisert manglende terrorberedskap mot norsk sokkel. Mener du beredskapen er god nok?

– Det er høy beredskap på norsk sokkel normalt. Gitt situasjonen i Europa nå følger vi ekstra med.

Oljeminister Terje Aasland (Ap) sa tidligere på tirsdag at det er olje- og gasselskapene som har ansvaret for sikkerheten.

– Er det private selskaper, og ikke staten, som har ansvar her?

– Her har vi et nasjonalt ansvar. Selskapene som eier installasjoner har hovedansvar, men vi følger nøye med fra myndighetene, som også involverer politi og Forsvaret.

På spørsmål om det er riktig at private selskaper har hovedansvar for et mulig terrorangrep mot norsk sokkel, svarer han:

– Selskapene har ansvaret for å ivareta sikkerheten på egne installasjoner, men i samarbeid med myndighetene.